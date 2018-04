Parrot Rhythm n'Blue - více než jen autorádio

Není zrovna pravidlem, abychom na našem serveru recenzovali autorádia. Model od známého výrobce mobilního příslušenství je ale natolik zajímavý, že jsme se rozhodli ustoupit od běžné náplně našich recenzí.

Autorádio Parrot kromě běžných funkcí hodných takového produktu plně nahradí těžkou handsfree sadu, která mnohdy znamená nemalý výdaj navíc do výbavy automobilu. Díky technologii Bluetooth by navíc měla být zajištěna i kompatibilita se všemi přístroji, které touto funkcí oplývají. Můžete tak zapomenout na drahou montáž handsfree nebo shánění nové koncovky při každé výměně mobilního telefonu.

Na první pohled nenápadná Popelka

Parrot Rhythm n'Blue nepatří mezi high-end výrobky a bohužel je to dostatečně znát i na jeho vzhledu. Lesklý plast i design působí docela levně a při prvním rozbalení krabice jsme se neubránili asociacím s modely z vietnamských tržnic.



Autorádio má odnímatelný panel i dálkový ovladač

Hlavní ovládací prvky jsou uspořádány do stříbrné linie rámující displej. Na autorádio netradičním prvkem je pak numerická klávesnice známá z mobilních telefonů. Základní linie nám vzdáleně připomínají tvary, jež s nadšením používala před časem finská Nokia.



Pohotovostní stav informuje o všech důležitých informacích



Český jazyk nedělá Parrotu sebemenší problémy

Kolem hlavního ovladače jsou umístěny tlačítka pro ovládání hovoru. Horní linku tvoří klávesy určené k volbě režimu (Tuner, CD/MP3, Phone), dolní tlačítka slouží k ovládání přehrávače a zobrazení aktuálních informací o stavu systému. Poslední klávesa Menu vyvolá uživatelskou nabídku s širokými možnostmi uživatelského nastavení.



Rádio je stále základní funkcí zařízení...





...a samozřejmě si poradí i s RDS

Rozměrný displej neoplývá zrovna jemným rozlišením. Pro podávání základních informací ale naprosto dostačuje. Příjemná je možnost změny barvy podsvícení, která dopomůže k hladkému zakomponování do interiéru vašeho automobilu. Displeji lze upravit jas i kontrast.



Vyhledání stanic můžete nechat i na samotném autorádiu



Po nelezení stanice s RDS se místo frekvence zobrazi její název

Vedle displeje naleznete malou numerickou klávesnici, na které můžete jednoduše vytočit volané číslo. Chválíme přiložené dálkové ovládání ve tvaru kreditky, kterým můžete bez problému ovládat celý systém a jednoduše uskutečňovat hovory.



Displej nemusí být jen modrý, fialový či zelený...



...v nabídce naleznete i oranžovou

Párujeme, voláme...

Pokud autorádio správně připojíte, můžete okamžitě začít využívat jeho výhod. V balení samozřejmě naleznete mikrofon, který připevníte nejlépe na palubní desku automobilu. Optimální umístění je u sluneční clony nad řidičem. K samotnému upevnění mikrofonu poslouží některá ze sady spon v základním balení .



Možnosti nastavení jsou široké...





...a nabídku si můžete nechat číst strojovým hlasem

Pro připojení mobilního telefonu stačí postupovat stejným způsobem jako u většiny Bluetooth příslušenství. Telefonem vyhledáte dostupná zařízení v okolí a vyberete z nich nalezené autorádio. Autentizační klíč má Parrot pevně dán na posloupnost číslic 1 až 5. Spárování vždy proběhlo na první pokus bez sebemenších potíží.



Autorádio umí hovor automaticky vzít.



Jednoduchá animace doprovází i vytáčení zvoleného čísla

V režimu Phone zobrazí autorádio po připojení telefonu stav baterie, sílu signálu a název sítě, do které je mobilní telefon přihlášen. Pod ním pak najdete název vašeho telefonu tak, jak ho máte nastaven v Bluetooth profilu. Od této chvíle lze velmi jednoduše vytáčet čísla či vyhledávat v telefonním seznamu.



Vyhledávat můžete jen dle prvního znaku



Telefonní seznam připojeného mobilního telefonu

Velkou výtku máme k nedostatečnému přehledu zmeškaných hovorů. Na displeji se bohužel nezobrazí a pokud si je chcete zjistit, musíte hledat hluboko v nabídce. Ani zde si však nemůžete být jisti, že nějaký zmeškaný hovor skutečně máte - chybí totiž jakýkoli časový údaj. Na stejném místě naleznete i seznam volaných a přijatých čísel.



Jednoduchý výpis volání,...



...který ale postrádá jakýkoli časový údaj

Sympatická je možnost hlasového vytáčení v případě, že jej váš přístroj podporuje. Stačí tak kdykoli stisknout zelené tlačítko pro uskutečnění hovoru - ať už přímo na autorádiu, nebo na dálkovém ovládání - a po zvukovém signálu vyřknout jméno. Autorádio jsme testovali s Nokií 6280 a jejich spolupráce byla přímo ukázková.



Hlasové vytáčení funguje bezchybně



I během hovoru vás Parrot dostatečně informuje

Na příchozí hovor vás rádio upozorní vyzváněním v reproduktorech a blikáním displeje všemi možnými barvami jeho podsvícení. Hlasitost vyzvánění, hovoru i citlivost mikrofonu lze nastavit v menu. Hovor se může i automaticky přijmout, jelikož má ale zvukový signál vysílaný do reproduktorů značné zpoždění, při aktivaci této funkce a vypnuté hudbě nebudete vůbec upozorněni na přijatý hovor.



Příchozí hovor je indikován nejen animací...



...ale i měnícím se podsvícením.

Pokud však máte puštěnou hudbu, autorádio ji při příchozím hovoru utiší. Od té doby máte asi dvě vteřiny na to, abyste ukončili případnou komunikaci se spolujezdci a začali se věnovat hovoru. Po jeho ukončení se reprodukce znovu obnoví v místě, kde byla přerušena.



Displeji nastavíte i kontrast a intenzitu osvětlení



Informační menu DISP nám přijde zbytečné

Začátek nového trendu?

Autorádio Parrot může být považováno za jednoho z průkopníků, kteří symbolizují nový trend ve vývoji autorádií. Přitom je tomu už několik let, co chyběl ke spojení handsfree sady s autorádiem jen malý krůček. Po tomto řešení sáhla prozatím jen malá hrstka významných výrobců, oproti tomuto produktu ale neumí tak úzce s spolupracovat s mobilním telefonem. Parrot se tak dá označit za jednu z prvních vlaštovek, které budou za čas následovat i ostatní hráči na trhu. Na nápadu firmy Parrot je stále co vylepšovat - především cenu atakující hranici 8 000 Kč.

Zapůjčila společnost CPA.