Parazitní mobil Motorola vás uchrání před vybitou baterií

Určitě se vám to již někdy stalo. Baterie téměř před vybitím a vy přitom potřebujete komunikovat. Hovor by se již uskutečnit nepodařilo, někdo vám však určitě brzy zavolá. Co s tím?

Možným řešením je nový patent Motoroly. Telefon má integrovaný měřič stavu baterie. Pokud klesne úroveň energie pod stanovenou hranici, přepne se telefon do úsporného režimu. To znamená, že se vypne vysílací část přístroje, která má největší odběr energie.

Místo toho se automaticky aktivuje Bluetooth, které začne vyhledávat mobily ve svém okolí. Pokud bude spojení navázáno, odešle telefon přes Bluetooth SMS na vybraná čísla, že majitel nebude přijímat hovory, jen SMS. Ty pak opět dorazí pomocí Bluetooth přes druhý telefon. Spojení přes Bluetooth samozřejmě bude nutné na druhém telefonu potvrdit.

Vývojáři Motoroly se pro tento dost krkolomný způsob rozhodli, protože komunikace přes Bluetooth je méně energeticky náročná než zapnutý vysílač telefonu.

Těžko však předpokládat, že se tento patent dostane do komerčně prodávaného mobilu. Především v mnoha případech nebude v okolí žádný mobil s Bluetooth, který by pro tuto akci šel využít. Navíc jen těžko budete hledat někoho, kdo kvůli vaší prázdné baterii za vás bude komunikovat pomocí SMS a ty i platit.