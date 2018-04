Známe parametry Samsungu Galaxy A8. Možná bude i čtečka prstů

Nové informace ohledně chystaného Galaxy A8 přicházejí od zdrojů blízkých serveru Sammobile.com, který se zaměřuje výhradně na mobilní zařízení od Samsungu.

V modelu A8 se podle nich má zabydlet snímač otisků prstů, který je u vyšší výbavové třídy chytrých telefonů stále oblíbenějším prvkem. Počítá se s použitím dotykové varianty snímače, kdy k autentizaci stačí přiložení prstu, a není tak nutno prstem přes snímač přejíždět.

Takto bylo třeba postupovat u loňského topmodelu Galaxy S5 a stejným, ne vždy spolehlivým typem disponoval i později uvedený Galaxy Alpha s kovovým rámečkem. Senzor stejného typu používá u svých telefonů také Apple (od modelu 5s), Huawei Mate7 nebo současné špičky jihokorejské stáje Galaxy S6/S6 edge.

Také v případě Galaxy A8 se počítá s kovovým rámečkem, který je devizou celé této modelové řady. Připravovaný model by se mohl stát dosud nejtenčím samsungem, což by mu předpokládaná štíhlost 5,9 mm s přehledem zajistila.

Dosud superlativ „nejtenčí“ náleží předchozímu modelu Galaxy A7 s 6,3mm útlým profilem. Nízká tloušťka by se navíc podle dostupných informací nemusela nutně promítnout do velikosti baterie, akumulátor by totiž měl mít kapacitu 3 050 mAh.

Základem výbavy má být 64bitový SoC Qualcomm Snapdragon 615 se čtyřjádrovým 1,7GHz procesorem ARM Cortex-A53 a úspornější čtyřjádrovou jednotkou téže architektury taktovanou na nejvýše 1 GHz. Čipset pracuje se 2 GB operační paměti a grafickou kartou Adreno 405. Vnitřní paměť by měla mít velikost 16 GB, přičemž uživateli bude podle specifikací testu GFXBench k dispozici 12 GB.

Samsung evidentně plní sliby a dříve notně přebujelé, nad Androidem 5.1 Lollipop naroubované rozhraní TouchWiz krotí. V základní nabídce nebude přesto chybět editor uživatelského rozhraní, kterým se chlubí telefony série S6. Podobně jako u předchozího modelu A7 by neměl chybět paměťový slot k navýšení datového prostoru.

Hlavní fotoaparát zvládne pořídit až 16MPix snímky a videa v rozlišení Full HD (1 080 × 1 920 pixelů). Benchmarkem potvrzené parametry se tak téměř shodují s těmi dříve předpovídanými.

Pověstnou výjimkou je displej, který sice bude mít predikované Full HD rozlišení, ovšem jeho velikost se zastavila na 5,5 palcích (původní zprávy mluvily o 5,7palcové úhlopříčce). Menší úhlopříčka při stejném rozlišení se pozitivně promítne do jemnosti zobrazení (400 namísto 386 bodů na palec).

Původně se předpokládalo, že Galaxy A8 bude určen exkluzivně pro čínský trh. Redaktoři serveru Sammobile však nyní předpokládají, že by telefon měl být dostupný také v Evropě i v dalších zemích Asie.