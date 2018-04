Parametry a funkce Alcatelu OT 701 aneb mílovými kroky vpřed

Francouzský výrobce mobilních telefonů Alcatel se v posledních několika měsících opravdu rozjel. Uvádí na trh jeden mobilní telefon za druhým a s každým novým modelem dělá pokroky. Nejlepším důkazem tohoto tvrzení jsou poslední řady Alcatelů, počínající Alcatelem OT 300, přes Alcatel OT 500 a řadou 700 konče. Dnes bude řeč právě o tom posledním - a sice o modelu OT 701.

Vzhled a displej

Jedná se vlastně o jeden z prvních Alcatelů vyšší třídy, určených pro manažery a náročnější uživatele. Telefon může vedle malých rozměrů (103 x 42 x 20 mm) a nízké hmotnosti (88 g) nabídnout také rozsáhlou paletu funkcí. Nejvýraznější změnou oproti předešlým typům je u OT 701 aktivní odklápěcí flip. Hovoříme zde o vůbec prvním Alcatelu, který se může takovou funkcí pochlubit. Na boku přístroje je umístěna decentní pojistka, umožňující snadné a rychlé odklopení flipu. Nový typ Alcatelu bude k dostání v modrém a stříbrném barevném provedení.

Displej je i vzhledem k malým rozměrům přístroje poměrně velký. Umožní zobrazit až osm řádek textu, z toho na každý řádek maximálně 23 znaků. Displej je dále plně grafický s oranžovým podsvícením. Navíc se můžete pokochat pohledem na animaci, objevující se při každém zapnutí telefonu.

Ovládání

Výdrž

Funkce

Detailní přehled vlastností

Aktivní flip telefonu chrání klávesnici. Hlavním ovládacím prvkem telefonu je navigační pětisměrové tlačítko (tzv. joystick), kterým se pohybujete v menu a potvrzujete zvolené funkce. Umístěno je uprostřed, hned pod displejem. Stejný systém ovládání byl použit již u modelu OT 500. Kromě joysticku ovládáte telefon ještě pomocí dvou tlačítek s ikonami zeleného sluchátka (příjem hovoru) a červeného sluchátka (odmítnutí / ukončení hovoru) a korekční klávesou C. Výčet ovládacích prvků zakončí tlačítko na boku přístroje, sloužící k ovládání hlasového záznamníku, a další na vrchu telefonu pod anténou - pod něj si můžete uložit libovolnou funkci z menu, kterou následně stiskem tlačítka aktivujete. Jak již bylo řečeno, hovor můžete také přijmout i ukončit pomocí aktivního flipu, jehož nevýhoda však spočívá v tom, že po jeho zavření se ne vždy optimalizuje displej do pohotovostního stavu automaticky.Standardně je telefon dodáván s lithium - polymerovou baterií o kapacitě 780 mAh. Podle údajů uváděných výrobcem Alcatel OT 701 vydrží s tímto akumulátorem 250 hodin v pohotovosti nebo 300 minut hovoru.Alcatel OT 701 nabízí spoustu standardních funkcí, které jsou u těchto typů telefonů nepostradatelné. Telefon je samozřejmě duální (funguje v pásmech GSM 900 / 1800 MHz), podporuje funkce EFR a SIM toolkit, GSM banking, obsahuje hlasitý odposlech (zabudované hands-free), vibrační zvonění, velkou kapacitu telefonního seznamu (500 míst), prediktivní psaní SMS zpráv (Zi), 32 druhů melodií. Dále vám nový Alcatel nabídne hlasový zápisník (60 sekund), hlasové vytáčení (možnost přiřazení hlasového povelu až k 20 číslům ze seznamu), organizér, WAPový prohlížeč, datové i faxové přenosy.V následující tabulce jsou uvedeny parametry a funkce, které Alcatel One Touch 701 nabízí a jež odpovídají úrovni dnešních mobilních telefonů, včetně podpory nejrozšířenějších technologií, které jsou v současné době v systému GSM dostupné.

Popis Alcatel One Touch 701 Základní parametry Rozměry (mm) 103 x 42 x 20 Pásma GSM 900 / 1800 MHz Hmotnost (g) 88 Integrovaná anténa NE Konektor externí antény ANO Displej (počet řádek / znaků) 8 / 23 Typ akumulátoru Li-Pol Kapacita akumulátoru (mAh) 780 Typ nabíječky Stolní Doba nabíjení (min) 240 - 300 Výdrž v pohotovostním stavu (h) 250 Výdrž při hovoru (min) 300 Paměť Paměť v telefonním seznamu 500 Paměť telefonu na SMS 90 Paměť přijatých hovorů 10 Paměť odeslaných hovorů 10 Paměť zmeškaných hovorů 10 SMS Potvrzení o doručení SMS ANO Předdefinované SMS ANO Zprávy sítě ANO Prediktivní psaní SMS (Zi) ANO Nahrání melodie přes SMS NE Datové služby Data, Fax ANO GPRS NE HSCSD NE Rychlost přenosu dat 14,4 kbps NE HTML Browser NE HW modem ANO WAP ANO IrDA port NE Nahrání melodie přes kabel / IrDA NE Funkce volání Vyzváněcí tóny 32 Vlastní melodie / Počet NE Vibrace ANO Rychlá volba ANO Pevná volba ANO Uživatelské profily NE Skupiny volajících ANO Konferenční hovory NE Vypnutí mikrofonu NE Hlasové vytáčení ANO Hlasové přijetí / odmítnutí hovoru NE Hlasitý odposlech ANO Další funkce SIM toolkit ANO GSM banking ANO EFR ANO Konvertor měn ANO Organizér ANO Aktivní flip ANO Zámek kláves ANO Automatický zámek kláves ANO Hodiny, datum ANO Budík ANO Kalkulačka ANO Hry NE

Technické parametry přístroje

V další tabulce je technická specifikace mobilního telefonu, jako například výstupní výkon, frekvenční chyba, odchylka, citlivost apod. Údaje uvedené v tabulce jsou dvojího charakteru - měřené v pásmech GSM 900 a GSM 1800 MHz.

Popis GSM 900 MHz GSM 1800 MHz Časy Výdrž při hovoru (hh:mm) 4:16 4:23 Výdrž v pohotovosti (hh:mm) 267:38 235:41 Vysílač Max. výstupní výkon (dBm) 31,2 29,7 Odchylka výkonu (dB) -1,5 0,0 Frekvenční chyba (Hz) 9 55 Fázová chyba (deg) 6,2 8,6 Přijímač Citlivost (dBm) -108,3 -106,2 Potlačení na vedlejším kanálu (dBc) 12,6 12,9 Potlačení na vlastním kanálu (dBc) -7,9 -7,5

Vysvětlení pojmů pro testy vysílače a přijímače:

Vysílač:

- Max. výstupní výkon (GSM900=30/GSM1800=33 - méně=horší spojení, víc=větší odběr energie)

- Výkonová odchylka (0 - méně= horší spojení, víc= větší odběr energie)

- Frekvenční chyba (Čím větší, tím více je spojení rušeno)

- Fázová chyba (Čím větší, tím více je spojení rušeno)

Přijímač:

- Citlivost (Čím více do mínusu, tím lepší citlivost na signál)

- Potlačení sousedního kanálu (Čím nižší, tím je zvuk lepší)

- Potlačení stejného kanálu (Čím více do mínusu, tím je zvuk lepší)

Z přehledu funkcí a parametrů jste si mohli udělat obrázek o tom, jaký nový Alcatel skutečně je a zda vám bude vyhovovat či nikoliv. Model OT 701 patří určitě k tomu lepšímu, co z dílny tohoto francouzského výrobce vzešlo. Na druhou stranu si však otevřeně přiznejme, že svým rivalům ve stejné kategorii (manažerské) nový Alcatel jaksi nestačí s dechem. Toto tvrzení nejlépe dokazuje například absence profilů, IrDA portu, editoru vyzvánění či nemožnost uskutečnění konferenčního hovoru.

Chybami se člověk učí, proto buďme shovívaví a doufejme, že tyto nedostatky budou u následujícího typu již odstraněny. Alcatel One Touch 701 je v současnosti k dostání u společnosti RadioMobil a v distribuční síti jejích obchodních partnerů. Cena telefonu je 10 979 Kč (včetně DPH) s nedotovanou smlouvou a podmínkou zakoupení SIM karty nebo 13 419 Kč (včetně DPH) za samostatný přístroj bez SIM karty.