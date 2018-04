Parádní fotbal Mater Kick a lovecký Chicken Hunt (Hry do kapsy 113)

Novinky a aktualizace



Bull and Cows

Firma Intorine vydala novou logickou hru Bull and Cows. Vaším úkolem je tipnout správnou kombinaci pěti čísel od nuly do devíti. Pokud uhodnete čísla na správné pozici, počítač zobrazí v pravé části displeje červené kuličky. A pakliže uhodnete správná čísla, ale na špatné pozici, zobrazí se kuličky modré. Postupem hry se budete díky více kuličkám blížit ke správné kombinaci. Bull and Cows je variantou známé stolní hry Logik.

Hra stojí $9.95 a stáhnete ji ZDE .

Absolutic Volleyball v1.6

Absolutic aktualizoval populární plážový volejbal Absolutic Volleyball.

Hra nabízí nový režim join and win the volley World Cup!, který firma blíže nespecifikovala. Vše další zůstalo při starém - krásná grafika, příjemné ovládání a parádní hratelnost.

Hru spustíte na Palm OS 5, Pocket PC 2000, 2002, 2003, ale také na PC. Stojí $16.95.





Marble Revolution

Majitelé Nokií N-Gage, 3650 a 7650 mohou zkusit novou akční 3D hru Marble Revolution od firmy Bit-Side . Ovládáte kuličku, se kterou máte za úkol procházet nebezpečnými úrovněmi prolínanými spoustou překážek.

Hra stojí $8.95 a demo stáhnete ZDE .

Matches v3.0

"Odebírání zápalek" bylo herním hitem už v dobách programovatelných kalkulátorů a her v BASICu. Cíl hry je jasný. Začíná se s deseti zápalkami a prohrává ten, kdo odebere tu poslední ze stolu, přičemž hráči střídavě odebírají po jedné, po dvou, nebo po třech sirkách.

Výrobcem je autor Laurent DUVEAU , program spustíte na Palm OS od verze 2.0. Je zdarma a stáhnete jej ZDE .

TripYzee

Pokud vám doposud chyběla hra tohoto žánru, o kterém jsme na Palmare psali , můžete si nyní zcela zdarma stáhnout TripYzee od autora Tima C .

TripYzee je velmi přehlednou hrou, v pravé části obrazovky házíte kostkami a v levé se zapisují výsledku hráčů. Navrch multiplayer pro dva - co víc si přát?





Pie Gates

Novou akční hru připravila firma MoreGames Entertainment , jste v ní pověřeni nelehkým úkolem - sestřelovat Billa Gatese ovocnými koláčky. Vše je ztíženo časovým limitem a je jen na vás, kolik Billových portrétů dokážete trefit.

Hra je zdarma a stáhnete ji ZDE .





Mater Kick

Parádní stolní fotbal pro nás chystá iNDUSTRY Entertainment ... Firma slibuje šest hřišť, úžasnou grafiku s podporou HiRes+, multiplayer přes technologii Bluetooth, zvukové efekty a hudbu a výbornou hratelnost.

Verze pro Palm OS vyjde během října, na ostatní platformy o něco později. Hru si můžete už zakoupit za 14.95 USD, čímž ušetříte oproti finální verzi $5 .

Chicken Hunt

V dnešní rubrice klasika se vydáme na lov se hrou Chicken Hunt. V této gamesce máte za úkol postřílet kachny, které se liší svou velikostí, a tím i bodovými hodnotami. Pušku nezvykle ovládáte hardwarovými tlačítky, jejichž funkce lze předefinovat v nastavení. Dále si můžete zvolit rychlost hry. High Scores tabulky jsou samozřejmostí.