Parádní 3D závody Stuntcar Extreme, puzzle skládačka Safari Jagsaw či návykový Fallout (Hry do kapsy 127)

Týden se přehoupnul do té příjemnější části, a to znamená, že na Palmare opět nacházíte tradiční přílohu Hry do kapsy 127. Jako obvykle můžete očekávat souhrn novinek pro čtyři platformy a k tomu rubriku Klasika, ve které si dnes připomeneme hru Fallout.