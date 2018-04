Pár žhavých novinek pro PDA gamesníky...

Ancient Red 1.6c

Po čase drobný update populární RPG pro PalmOS - hra nyní zabírá méně místa, i když se stále jedná o obry mezi PalmOS programy...

Shareware $19,95, vyvíjí SYRELL.

X-Ranger

"První 3D hra s plně texturovaným renderingem v reálném čase..." takové a podobné zvěsti provázejí připravovanou hru X-Ranger. Akce jako břitva, grafika vypadá dle screenshotů velmi slibně. Připravuje JimmySoftware.

ChessGenius 1.5

Detailnější a hlubší knihovnu zahájení a možnost ukazovat možné tahy na šachovnici - to jsou dvě významná vylepšení nové verze šachového programu Chess Genius - verze 1.5.

Hru vyvíjí Lang Software a stojí $25 ve verzích pro PalmOS a PocketPC. Verze 1.5 je zatím jen pro PalmOS.

BumbAttack 2.0 bude hi-res+

Skvělý pinball od Iambicu bude prý v nové verzi 2.0 ve vysokém rozlišení 320 x 480. Zahrát si můžou majitelé PalmOS počítačů, prezident Iambicu ovšem v nedávném rozhovoru pro Brighthand nevyloučil vývoj aplikací i pro PPC platformu... Program stojí $19,95.

Colonisation of Mars - podruhé, lépe...

WebVisia představila tento týden vyšší verzi své ambiciozní hry, jejímž 13 MB nepovedeným "demem" nedávno znechutila své fanoušky.. Nyní už si můžete demo zahrát a má "jen" 300 kB. Hra je shareware $14,95.

Vypadá to na docela složitou strategii s velkým množstvím typů budov, vozidel a jiných objektů, bohužel vás demoverze každou chvíli nemilosrdně "shodí" do launcheru...

SoccerAddict se slevou $10...

--- lze zakoupit nyní v průběhu MS 2002 v kopané jako akce firmy Hexacto. Takže namísto dosavadních $29,95 zaplatíte za hru $19,95. Není uvedeno, jestli se jedná o trvalou slevu...

Arkanoid PocketBreakout

je novinka firmy 4pocket. Těchto her prostě nebude nikdy dost - toto zpracování stojí $14,95 a nabízí mimo jiné přes 50 herních úrovní, ovládání perem i tlačítky a mnoho dalších schopností.



A ještě jeden arkanoid - Kickoo Breakout

Kickoo Breakout sice není úplně nový, ale je to náš tip pro všechny majitele PalmOS handheldů s hi-res rozlišením. Stojí $12.50.

Co frčí v červnu na PalmGearu v kategorii her?

Letmý pohled na "downloadový" žebříček v herní kategorii k 6.6.:

1. Colonisation of Mars 2.10

2. Bejeweled 1.51

3. Phoenix-Movies

4. ChessGenius

5. Billiards