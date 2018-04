Pár žhavých novinek pro PDA gamesníky...

Prvními novinkami jsou již dříve avizované hry od ZIO Interactive, Inc., které firma nyní zpřístupnila uživatelům:

Tiger Woods PGA Tour Golf

Očekávaný golf vychází současně pro obě hlavní platformy. Upravená verze pro PalmOS stojí $14,95 a zabere v paměti 830kB (k dispozici je barevná i černobílá verze). PocketPC verze je graficky i zvukově propracovanější, stojí ale $29,95.

UltimaUnderworld

Klasika RPG her, jeden z nejúspěšnějších titulů na PC, kde vyšel v několika sériích. Hra je zpracována v 256 barvách pro PocketPC platformu a vezme vám plných 14 MB paměti. Trial verze je, bohužel, pouze sérií screenshotů bez možnosti si zahrát, ale myslím si, že ti, kdo hru znají, asi nebudou váhat. Cena je $29,95.

V přípravě u ZIOsoftu zůstávají:

FIFA2002 - to je trošku zklamání, myslel jsem si, že firma stihne vydání ještě před zahájením MS v kopané 2002, ale je možné, že se titul ještě v nejbližších dnech objeví...

Need for Speed - další hra, kterou asi netřeba představovat...

Brush Roller

Nový program PDATreasures je remake staré arkády ještě z dob osmibitů. Cílem hry je rychle obarvit všechny trubky a vyhýbat se přitom dvojici nebezpečných žraloků.

Hra je barevná (rozlišení 160x160, 256 barev) a stojí $12,95

Další dvě novinky jsou od firmy Hexacto, nejsou to sice hity tohoto týdne, ale stojí určitě za zaznamenání:

Lemonade Inc.

Tuto obchodní strategii jsme už u nás avizovali v preview, nyní si ji můžete koupit zcela oficiálně za $19,95.

TennisAddict

Recenzi hry jsme psali pro PocketPC verzi, od minulého týdne si můžete zakoupit i PalmOS verzi, a to za $19,95. Vyzkoušejte si ji - je velmi hratelná!