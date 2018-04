Pár tipů z oblasti PDA příslušenství

Bluetooth klávesnici, kterou srolujete...

... dá na trh Man and Machine, tradiční výrobce ohebných klávesnic FX100. 86 kláves, váha 180 gramů, rozměry 320 x 110 x 2,5mm, černá barva - není to právě to, na co čekáte?

Chytrá kolébka Happy Cracking

Stejná firma nabízí kolébku Happy Hacking Cradle pro Palmy III, VII, V/Vx a HandEra - do kolébky se dá zastrčit klasická PS/2 klávesnice a můžete pomocí ní přímo vkládat znaky do Palmu. Silně to připomíná dřív představený systém EasyType.

Hrající kolébka pro Clié

Když už jsme u těch lepších kolébek - Sony prodává ke svým modelům Clié řady NX za 99 USD zvláštní kolébku s reproduktory pro přehrávání MP3 a Atrac. S rozměry 111 x 81 x 90 mm a vahou 230 gramů nebude na vašem stole rozhodně zavazet o nic víc než běžná kolébka. V kolébce se Clié normálně dobíjí, kolébka je stereo.

Jedete do exotické země?

A nevíte, jaký budete mít přístup k elektřině či monočlánkům, zato však víte, že ostré Slunce absentovat rozhodně nebude? Tak to by se vám mohla hodit sluneční nabíječka od Proporty iSun Solar Charger. Za 54,95 GBP získáte zařízení o velikosti 184 x 114 x 32 mm a váhou 311 gramů, která má "cigaretový" výstup známý z automobilu.

Proporta prodává nabíječku do auta, se kterou můžete k iSun Charger připojit handheldy iPaq řady 36XX, 37XX, 38XX, Palm m5XX, m130, Clie T/NR, N/S a Visory.

miniSync - ideální doplněk pro PDA cestovatele

Za pouhých 17,47 USD si můžete u BoxWave zakoupit kabel, který vám nahradí kolébku i nabíječku k vašemu PDA. Je to šikovná a odolná věcička, díky navíjení kabelů nezabírá skoro řádné místo a "nepřekabeluje" vám stůl. Je k mání pro celou řadu PDA (jejich rozbalovací seznam najdete na stránce produktu).

Obaly na nové handheldy od firmy VAJA

Na nová PDA se vždy obtížně shání obaly - firma VAJA reagovala tentokrát pohotově a její kožené obaly je možné koupit pro modely Tungsten T, Clié řady NX a iPAQ 1910. Připravte se ale na to, že výrobky Vaja jsou značkové a nepatří k nejlevnějším - ceny se pohybují od 55 do 140 USD.