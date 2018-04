Pár rad pro nákup PalmOS software

V některých případech se nákupu programu nevyhnete. Chcete-li například spreadsheet se synchronizací s Excelem, musíte zaplatit. Je dobré při výběru programu dodržet tyto kroky : - udělejte si přehled, jaké programy v dané kategorii existují (téměř vždy je jich několik) -

k tomu vám mohou pomoci třeba naše stránky - jděte do příslušných rubrik a podívejte se, jestli jsme třeba nepsali o spreadsheetech. - vyberte si několik možných "favoritů - finalistů" a ty si prozkoušejte

- většina placeného software je typu shareware a umožní vám prozkoušet funkce po určitou dobu - většinou 30 dnů, či s omezeným počtem záznamů.

Během odzkušování většinou přijdete na to, který program vám vyhovuje (což bývá vysoce individuální záležitost).

- odzkoušejte navíc program i na jeho schopnost zobrazovat českou diakritiku a komunikovat s českými verzemi vašich desktopových programů.

Nadupaný textový editor je jistě vynikající lákadlo, ale když vám nezobrazí korektně text, tak je pro vás k nepotřebě. Výborný program na správu financí, do kterého nedostanete českou měnu, je celkem taky k ničemu. Atd..