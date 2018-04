PÁR "PALMÍCH" EASTER EGGS

Velikonoční vajíčko

Jděte do preferencí a vyvolejte kategorii General. Na obrazovce vidíte nastavení času, data, zvuků atd..

Nyní namalujte malé kolečko ve směru hodinových ručiček nad tlačítkem Calculator. Na místě, kde jste malovali kolečko, by se mělo objevit malé velikonoční vajíčko (barevné na barevných Palmech) ! Chcete-li, aby vejce zmizelo, klikněte na ně.

Žížala

Nyní napište na Palmu znak # (to znamená jednu tečku a h) a počkejte 10-15 vteřin. Přes obrazovku začne přebíhat žížala.

Jedoucí buggy

K vyvolání tohoto EasterEgg musíte mít aktivováno velikonoční vajíčko (viz náš první EasterEgg).

Jděte do MemoPadu a tam zmáčkněte hardwarové tlačítko DOWN, držte jej zmáčknuté a udělejte perem tah ze středu graffiti plošky doleva. Přes obrazovku by měla přejíždět (velmi zřídka, aby se neokoukala) krásná velká VolksWagen buggyna !

Vývojový tým

Vyvolává se v základním launcheru - jděte do něj (Apps/Memory) a vyvolejte povel z menu App - Info. Nyní držte stylus na nápisu Info nahoře a současně zmáčkněte DOWN tlačítko.

Na obrazovce se létajícím písmem uspořádá nápis "The Palm Engineering Team".

Obdobné EasterEggs mají i majitelé TRGPro - musí jít do launcheru, vybrat Select Info z menu a napsat písmeno "a". Majitelé Visorů mohou jít rovněž do launcheru a zmáčknout tlačítko UP a pak kliknout na čas vlevo nahoře. Čeká je dlouhé představení týmu Handspringu s létajícím logem !

EasterEggs v Giraffe

Giraffe je freeware hra, kterou obdrží každý majitel Palmu jako výborný prostředek ke zvládnutí Graffiti tahů. Obsahuje několik zajímavých EasterEggs :

Abort, Retry, Fail ?

Spusťte hru Giraffe a držte stylus na titulce obrazovky. Současně zmáčkněte tlačítko DOWN - objeví se chybové hlášení Abort, Retry, Fail ?

Dva chlapíci

Po spuštění Giraffe držte stylus v pravém dolním rohu obrazovky. Zmáčkněte tlačítko UP - objeví se dva mladíci (naležato).

Tančící strom

Tančící strom se objeví ve spuštěné hře Giraffe - stiskněte tlačítko HELP a napište znak # (jedna tečka a h). Objeví se tančící strom - palma.

BigClock - ohňostroj k Y2K

Nastavte v preferencích datum na 1/1/2000 a čas na 0:00 a otevřete Big Clock - měli byste vidět ohňostroj k Y2K (na BigClock 2.5 a vyšších)

ICQ - fotografie dvou dívek

Svoje dcerky dal do Palm verze ICQ zřejmě jeden z jejich tvůrců. Spustíte ICQ a kliknete perem v pravém dolním rohu nad tlačítkem SEND. Uvidíte obrázek dvou dívek.

Hudba ve hře Pasiáns

Po spuštění nové hry napište písmeno P a Palm začne hrát doprovodnou melodii.

Veselé velikonoce !