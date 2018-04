Pár nových informací o m500/m505

Rozšiřovací slot

Spouštění programů z karty

Z příručky vyplývá, že aplikace na SD/MMC kartách lze přímo otevírat z těchto karet:

V okamžiku, kdy vložíte kartu do slotu, základní launcher zobrazí její obsah. Obsah karty se zobrazí v launcheru jako kategorie - aplikaci pak spustíte kliknutím na její ikonu, jako byste spouštěli aplikaci z normální paměti.



Není zde nikde popsáno, jak přesně to funguje, ale předchozí informace hovořily o tom, že aplikace je přehrána nejdříve do RAM paměti a spuštěna odsud. Z toho by vyplývalo, že program, který je větší než velikost volné paměti v RAM, nemůže být spuštěn. Bude tedy asi třeba trošku změnit styl práce - mít volnou část RAM pro běh aplikací a programy samotné mít na kartě. Je zde taky problém databází k programům.







Ze systému vyplývá i problém, že při používání systémového launcheru nemá uživatel možnost dále kategorizovat aplikace na kartě - zobrazí se mu všechny v kategorii s názvem karty.

Přejmenování karty

Každou kartu si můžete pojmenovat, v kategorii se vám pak bude "hlásit" pod svým jménem.

Další operace

Aplikace mohou být desktop instalátorem nainstalovány přímo na SD kartu a mohou být odsud i beamovány.

Aplikace mohou být v launcheru jednoduše kopírovány mezi kartou a RAM. Funguje i přímý výmaz aplikací i formátování celé karty

Software - změny z PalmOS4

Kalkulátor

Systémový kalkulátor je podobný předchozí verzi, jen má čtvercová tlačítka namísto kulatých.

Clock

V aplikace lze nastavit i alarmy.



Preference

Můžete vybrat zemi, kde je přednastaveno datum, čas, start týdne a formát čísla dle geografické polohy. Můžete ale rovněž vše nastavit manuálně. Přibyly volby Alarm Vibrate a Alarm LED.

HotSync

Schopnost "FileLink" umožní přihrát do Palmu kontakty a poznámky z externího souboru, a to z těchto formátů :

- .csv

- .mpa (Memo Pad archive)

- .aba (Address Book archive)

- .txt (text)

Hardware

Drážky po stranách mají různé velikosti - pravá je určena pro stylus, levá pro kryt displeje.

Tlačítko pro reset je nyní nahoře uprostřed zadní stěny. Stylus má trn pro reset.