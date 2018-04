Pár novinek ze světa PocketPC

Předstihne iPAQ Palm?

Zatímco Palm se potýká s poklesem prodeje, Compaq má opačné problémy s neuspokojenou poptávkou. Palm v letošním druhém kvartále očekává prodej 622.000 počítačů s průměrnou cenou $209, Compaq by měl prodat asi 450.000 - 500.000 iPaqů s průměrnou cenou $500 - to by znamenalo, že by v celkovém obratu/tržbách mohly iPaqy předstihnout Palm.

Analytici uvádějí, že příčinou tohoto trendu je zejména obliba PocketPC v podnikové sféře, kde dávají lepší podporu práce s dokumenty MS Word a MS Excel. Taky rostoucí výkon a schopnosti nových PocketPC počítačů již dávají zapomenout na časy před několika lety, kdy Palmy ovládly trh díky své jednoduchosti a z ní plynoucí rychlosti.

Je ale možné, že PalmOS počítače v posledních měsících nalezly odpověď - zvýšily rozlišení displejů (320x320 Sony Clie, 240x320 HandEra) a plánují nové rychlé procesory do další generace s PalmOS 5.0.

PocketPC od Toshiby

Vstup firmy Toshiba do PocketPC jsme již oznamovali dopředu. Zdá se, že jejich nový model se již pomaličku klube na světlo, alespoň dle stále houstnoucích neoficiálních informací soudě...

Procesor MIPS 32-bit s taktem 129MHz, čip na ovládání TFT, PCMCIA a SD, USB je schopen podporovat rozlišení 640x480 pixelů. Podpora MPEG4, IrDA port.

Podle obrázků to navíc nebude žádný cvalík - myslím, že se můžeme těšit, až Toshiba zveřejní oficiální informace.

Zajímavé downloady pro iPaqy

Pro iPaqy je nyní dostupná i technologie Insignia Makes Java™ v podobě JeodeRuntime Environment za $19,95 (zakoupit lze zde).

V pondělí jsme psali o betaverzi operačního systému SavaJe XE. Podmínkou pro jeho instalaci je existence procesoru StrongARM minimálně 190 MHz a 32 MB RAM (12 MB volných). Majitelé iPaqů tedy mohou zkoušet - betaverze je ke stažení zde.

Nové updaty

Uživatelé iPAQů si mohou stáhnout software update pro RIM 1.69 a 1.77 s podporou karet IBM Microdrive zde.

Majitelé iPaqů řady H3100 si zase mohou stáhnout ROM 1.65A s MS SP1, vylepšeným USB, QStart a QMenu atd..