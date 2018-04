Pár novinek zde světa PalmOS her

Prison 1.2

Zkusili jsme pro vás freewarový "bourač cihliček" s názvem PRISON. Hru si můžete spustit na palmech s OS 3-5 a kromě toho, že nepodporuje vyšší rozlišení (což ale vlastní hře na těchto zařízeních nevadí), vám v ní nebude chybět oproti placeným programům tohoto typu nic. Najdete v ní několik bonusů (přesně osm) a třináct typů cihliček skrývajících v sobě některá další překvapení pro vaši pálku. Komfortní jsou možnosti nastavení ovládání, včetně Graffiti, vypnutí obrázku pozadí a čtyř stupňů obtížnosti. Hra se hraje opravdu skvěle a lahůdkou je přiložený editor dalších úrovní pro Windows, se kterým se velmi snadno pracuje.

Autorem hry je Aaron Curtis, můžete si ji stáhnout u nás.

SameGame3

Ve svém "psioním" období jsem hrál velmi rád hru Cascade, kterou každý majitel Epoc5 počítače dostal jako ROM software. Principem hry je zbavit displej kuliček, přičemž lze odstranit kliknutím ty, které spolu sousedí. Kouzlem hry je ďábelské počítání, kdy exponenciálně roste počet bodů, podaří-li se vám odstranit víc kuliček naráz... PalmOS zpracování je sice graficky jednodušší, ale co byste nechtěli zadarmo:-). Autorem je Mo Weissman, my se těšíme na barevnou verzi a stáhnout si zatím můžete tu černobílou...

PalmPolitik 1.2

Hráli jste už někdy stolní společensko-strategickou hru DIPLOMACIE? Jestli ne, o mnoho jste přišli a honem pospíchejte sehnat šest kamarádů a pusťte se do legendární hry Allana Calhamera z roku 1953. Výkonným pomocníkem vám může být PalmOS aplikace PalmPolitik, která vám hru může výrazně usnadnit. Nebo si stáhněte desktopovou variantu RealPolitik, v některé z dalších verzí prý s ní bude PalmPolitik dokonce spolupracovat!

Autorem PalmPolitik je Ronnie van ´t Westeinde, stahujte zde.





Mobile Wizardry zveřejnili další HiRes screenshoty z Deity3D

Je to s podivem, jak se nám na PDA platformě daří mýtům. Ten o tom, že PalmOS handheldy jsou malé a levné a PocketPC velké a drahé, se podařilo nabourat firmám Dell a HP svými modely iPaq1910 (menší než Palm m515) a Axim X5 (levnější než většina PalmOS barevných modelů).

O PalmOS se zase naopak traduje, že hry na něm jsou primitivní a bez grafiky, dobré leda tak na kostrbaté osmibitové předělávky. Nuže - s nástupem barevných displejů s vyšším rozlišením a zejména rychlých ARM procesorů se daří potlačit i tento mýtus. Velkou zásluhu na tom mají rovněž chlapci od Mobile Wizardry, kteří nyní zveřejnili pár screenshotů z vyvíjeného engine Deity3D pro vyšší rozlišení. Celé se to hýbe třeba na Tungstenech T plynule s 20 fps; což představuj normálně plynulý pohyb. Víc obrázků a informací přímo od Aarona Ardiriho najdete zde.

Staré pecky pro PDA?

Eye of the Belhorder, Settlers, Jagged Aliance, Defender of the Crown, Boulder Dash... co jméno, to neskutečná herní legenda! A proč že to tady uvádíme? Inu - citujeme z plánů firmy RedShift na předělávky her pro PDA. Jsem zdravě skeptický, ale kdyby se něco z toho podařilo....