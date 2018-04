Pár novinek PalmOS software - Uvázaný stylus - a další aktuality

Modré Clié T615

Líbí se vám Sony Clié T615 a čekali jste na modrou barvu? SonyStyle už ji od pátku nabízí na svých stránkách, takže bychom se měli záhy dočkat už u nás.

Ale stejně musím připomenout i červenou variantu, kterou si však mohou koupit pouze Japonci (T600) ...

Acer: Nová PDA budou s XScale

Známý výrobce PDA Acer Inc. oznámil, že v svém dalším PDA použije XScale procesor PXA2500 od firmy Intel. Na tomto výrobci je ale zajímavé to, že je snad jedinou firmou s licencovaným PalmOS i PocketPC. Budeme tedy skutečně s napětím sledovat, zda nová XScale PDA budou s PalmOS, PocketPC, či firma nabídne handheldy s XScale pro obě operační platformy.

Mluví se dokonce i o tom, že nové PocketPC /DA by mohlo být prvním handheldem s kartami Memory Stick, které má firma rovněž licencovány.

"Uvázaný" Stylus

Ztrácí se často záhadně stylus na vašem přeplněném pracovním stole? Tak si jej "uvažte" a vykažte mu nějaké pevné místo. To, co už dávno bylo vymyšleno u propisek, funguje i u stylusů - viz StylusCentral - tyto stylusy pořídíte od $6 do $10.



Omrkli jsme po vás pár novinek minulého týdne v oblasti PalmOS software

Composer

Komerční produkt ($3)z AppForge je další přírůstek do rodiny hudebních programů na Palmu. Stránky výrobce VisualConception nemají ani obrázek, myslím, že vypouštět obdobné polotovary jako komerční produkty, je trošku proti dobrým mravům. Při instalaci je nuto ještě stáhnout a přetrpět "přítomnost" 331 kB runtime Boosteru :-( Program nic moc, jsou určitě lepší.

HomeKeeper

Mé srdce zajásalo - že by konečně aplikace, která skutečně pomůže s péčí o dům? Upoutávky zněly dost pompézně - seznam úkolů, nákupní seznam, projektové plánování, kalendář událostí.



Pak se z toho ale vyklubal další PDAToolBoxový produkt - další "tracker" čehokoliv - s úkoly neprovázanými do ToDo databáze, událostmi neprovázanými do diáře. A slibované projekty? Jen další obrazovka o třech položkách - název, datum, "projekt". V zipu není ani náznak helpu či readme.txt. Zplodila firma TrajectoryLabs, jejíž stránky jsou rovněž dost otřesné, můžete ostatně posoudit sami. Asi tříhodinová "práce" v PDAT za $9,95, která mi dost zvedla adrenalin...

QuickNote

Další z bezduché řady programů, které vznikají asi takto - vezmete PDAToolBox, vytvoříte jeden formulář, v něm jedno velké grafické okno, přidáte pár tlačítek pro posun mezi "položkami" a vložení alarmu.

Vygenerujete program (asi 10 minut práce) a pak ho zkusíte nějakému zoufalci prodat (v tomto případě za $6,95). Zplodil HandESoftware (bez URL).

L3 Financial Planner

Finanční programy jsou poměrně vděčným tématem - tento vám umožní pět základních propočtů, jako třeba plán spoření na důchod, analýza měsíčních splátek apod.

Výpočty zvládnete s přehledem v kterémkoliv finančním kalkulátoru, tento program mi připadá trošku jako jít s kanónem na vrabce. Velký instalační soubor v sobě skrývá instalaci podpůrného SF prostředí. Popravdě nic nového ani převratného. Firma L3Solutions prodává produkt za $9,95.