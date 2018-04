Pár novinek a fám okolo Sony...

Připravuje Sony nový model?

Internetový shop PC Mall měl na svých stránkách nabídku nového handheldu firmy Sony PEG SL10. Parametry i cenou by to měl být low-endový model - má černobílý displej, zato však s rozlišením 320x320 pixelů a s uváděnou cenou $149.

Tedy tak trošku hybrid stávajícího S360 a nedávno staženého T415, ovšem s low-endovou cenou. Poněkud zarážejících je 8MB RAM - u Sony jsme už zvyklí na 16MB jako standard - že by ústupek ceně? 33MHz Dragonball a PalmOS 4.1 je určitým zklamáním pro všechny, kteří už od Sony čekají StrongARM model s PalmOS 5. ten ovšem přijde, a určitě ne v této cenové kategorii!

PC Mall navíc bezprostředně po zveřejnění informací tuto stránku stáhl, takže si musíme počkat na případné ověření této šeptandy...

256MB MemoryStick na cestě?

Podle Handheld Computer by se měla ještě tento týden objevit 256MB Memory Stick paměťová karta!



Máte problém s MP3? Stáhněte si opravný patch!

Jestli vám při přehrávání MP3 sklady s více než jednám názvem, interpretem apod., tak si stáhněte opravný patch ze stránek firmy Sony - ten by měl tuto závadu odstranit. Je určen pro všechny modely Sony s vestavěným MP23 přehrávačem.



NR modely mají problémy s MemorySticky?

Někteří uživatelé modelů Sony NR70 a NR70V hlásí problémy při práci s MS kartou - závada se prý projevuje občasnou ztrátou kontaktu s kartou ve slotu a podrobněji se k němu vrátíme pozítří!

GSM/GPRS MemoryStick? Příští rok!

Podle ASCII24 by měl být v příštím roce zahájen prodej GSM/GPRS modulu do Memory Stick slotů, a to mimo Japonsko. Ještě dřív se tedy asi GSM/GPRS MS dočkají v zemi vycházejícího slunce! Informace pocházejí z výstavy Wireless Japan 2002, kde byla k vidění celá řada novinek - inu málo platné - Japonsko dnes výrazně ovlivňuje další směrování i PDA branže, donedávna díky Palm Inc. takřka výhradní doméně USA...

Modul předváděla firma Infineon, informace jsou však zatím pouze velmi omezené. Modul je určen zatím pouze pro přenos dat, což znamená, že z vašeho Clié neudělají plnohodnotný "chytrý" telefon. Chybí i bližší informace o ceně.

GPRS obsahuje vlastní slot pro vložení SIM karty a bylo by to první zařízení tohoto druhu pro handheldy firmy Sony. GPRS umožní přenášet data rychlostí až 114 Kbps.