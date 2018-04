Pár e-mailů v zahraničí může stát jako půl dovolené

Čtenářka Eliška jela na dovolenou do Asie. Před odletem zapomněla vyřešit, jak naloží se zahraničními daty. Internet sice na cestách vůbec nepoužívala, ale než si uvědomila, že se jí například stále synchronizuje e-mail, několik dní to trvalo. Následně přišla faktura na tisíce korun.

Ani Petr, který si vyjel do Turecka se synem, jenž často navštěvoval Facebook a YouTube, nic neřešil. A pak se divil. Synova faktura zněla na 7 tisíc korun, což byla poloviční cena zájezdu pro jednoho.

Takové případy se množí čím dál více. Většina chytrých telefonů se na povolení zahraničních dat zeptá, pravidlem to ale není. U nejnovějších smartphonů vybavených desítkami aplikací si člověk nikdy není jistý, jaká data a aktualizace telefon na pozadí stahuje.

A pokud si nezařídíte balíček, operátor vás sedře z kůže účtováním po přenesených datech, které je zvláště mimo Evropu hodně drahé. Služba EU limit funguje u dvou největších operátorů jen v EU a dalších vybraných evropských státech. Pouze Vodafone nabízí zvolení vlastní výše limitu pro celý svět.

U operátorů volte balíčky

Řešení je několik. Pokud internet v zahraničí budete potřebovat a nechcete se spolehnout na volně dostupné wi-fi sítě, povede vaše cesta na stránky operátorů s nabídkou zahraničních datových tarifů a balíčků. Stále platí, že nejobtížněji kontrolovatelným způsobem účtování bývá zpoplatnění podle přenesených dat. Zároveň je to způsob, který vám většinou operátor naúčtuje, pokud si žádný speciální tarif nebo balíček nezakoupíte.

U O2 tímto způsobem zaplatíte 24 korun/MB v EU, 240 korun/MB ve zbytku Evropy a 300 Kč ve zbytku světa. T-Mobile má tři sazby odstupňované podle států, a to 60 Kč/MB, 290 Kč/MB a 410 Kč/MB, Vodafone rovněž podle cílové destinace 30 Kč/Mb, 250 Kč/MB a 300 Kč/MB. Zóny přibližně odpovídají Evropské unii, zbytku Evropy a celému světu. Každý operátor má ale země rozloženy jinak. Je nutné se podívat, do jaké skupiny spadá plánovaná destinace.

Výhodnější jsou zahraniční datové balíčky. T-Mobile nabízí Travel&Surf na den, na týden nebo na měsíc. Balíčky platí pouze v Evropě a vybraných zemích. Denní a měsíční je nyní v letní akci. Za první jmenovaný zaplatíte akční cenu 149 Kč a k dispozici máte 20 MB (do 3 MB je to 29 Kč). Na týden si musíte vystačit s 50 MB, a to za cenu 540 korun. Balíček na měsíc obsahuje 200 MB a stojí v akci 490 Kč, je tedy výhodnější než týdenní. Vyplatí se tak i na kratší než měsíční dovolenou.

Vodafone nabízí zajímavou možnost pro zákazníky, kteří v Česku mají Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno. Ti si mohou v případě odjezdu do zahraničí zaplatit Vodafone Passport data na den nebo Vodafone Passport data na stálo. Umožňuje za příplatek pokračovat v užívání tarifu jako doma.

To znamená, že konečný účet bude obsahovat částku, kterou zákazník platí běžně doma (177 nebo 315 Kč) plus částku za den či měsíc v zahraničí (50 nebo 177 Kč). Při překročení limitu FUP se pouze zpomalí rychlost, žádné peníze navíc se neúčtují. Tyto tarify ovšem platí pouze ve vybraných evropských zemích.

Vodafone nabízí ještě Připojení ze zahraničí na den a Připojení ze zahraničí na stálo. Tato nabídka je ovšem méně výhodná než výše zmíněné tarify. Za denní balíček zaplatíte v případě využití méně než 5 MB dat podle země 80 či 160 korun, v případě využití 5–50 MB dat podle země 350 nebo 700 Kč. Připojení ze zahraničí na stálo nabízí 200 MB a podle země za něj zaplatíte 1 600 nebo 3 200 Kč.

U O2 vychází nejvýhodněji balíček Eurodata, který v zemích EU nabízí 250 MB za bezkonkurenčních 480 korun. Další balíčky sice už nejsou tak výhodné, platí ale po celém světě. Na výběr jsou 2, 4, 10 a 50 MB, a to za ceny 60, 120, 240 a 1 200 korun.

Zkuste místního operátora

Existuje však ještě jedno řešení, jak vyřešit datový roaming v zahraničí a nezaplatit majlant. Pokud směřujete do oblíbené prázdninové destinace, jako je Chorvatsko, Tunisko, Španělsko a jiné, zeptejte se přímo na místě v trafikách nebo pobočkách lokálních operátorů na místní SIM kartu. Existují takové, které vám umožní datovat nebo volat do České republiky výrazně levněji než kterýkoliv domácí operátor, o levných hovorech v zemi nemluvě.

Pokud data nebudete potřebovat, vypněte je

Limit je užitečný Hrozba nehorázných účtů za připojení rapidně poklesla spolu se zavedením povinného roamingového limitu na data. Ten má u každého operátora trochu jinou podobu: buď objemovou, nebo finanční. Platí, že je aktivován automaticky, zákazník si jej může změnit či deaktivovat (v takovém případě si jej pak musí znovu aktivovat, pokud o něj bude při dalším odjezdu do zahraničí stát). Operátor vás upozorní SMS v případě dosažení 80 a 100 procent limitu. Po jeho vyčerpání je datové spojení přerušeno. V SMS rovněž najdete instrukce, jak postupovat, pokud chcete datový přenos obnovit.

Nepoužívat data v zahraničí, a tedy nic neutratit, zní jednoduše. Nezapomeňte ale, že chytré telefony synchronizují e-maily, aktualizují aplikace a nepozorovaně mohou v součtu stáhnout poměrně solidní objem dat. Což spolu s tím, že bez aktivace roamingového balíčku platíte většinou tím nejnevýhodnějším způsobem, tedy za objem přenesených dat, může znamenat nečekaný průvan v peněžence. Je ale několik způsobů, jak datové přenosy v zahraničí vypnout.

Nejjednodušší je to v samotném telefonu. Některé, jako třeba iPhone, nabídnou přímo vypnutí datového roamingu, u jiných si musíte poradit sami. Nejbezpečnější je přejmenovat a tím znefunkčnit přístupový bod nebo body. To zvládnete buď ručně (po návratu jej pak musíte přejmenovat zase zpátky a vše bude fungovat), nebo pomocí aplikací, které seženete na téměř všechny operační systémy.

Přes všechna opatření se ale může stát, že se telefon bude vehementně snažit připojit a neustále vás obtěžovat dotazy na povolení. Někteří čtenáři si stěžují, že i přes ukončené či zakázané spojení se jejich telefon stejně k internetu připojil.

Nejjistější by tedy mělo být obrátit se na operátora. Vodafone tuto funkci nabízí ve své Samoobsluze pomocí pokynu "blokování připojení". Po návratu je potřeba připojení znovu aktivovat. U T-Mobilu se vypnutí dat dá zařídit telefonátem na infolinku. O2 po telefonu nebo na sociálních sítích poradí s vypnutím dat přímo v telefonu.