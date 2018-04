Papírově nejlepší navigace pro iPhone pochází ze Slovenska

Sygic Aura patří mezi klasické navigační aplikace, všechna data včetně mapových podkladů jsou tak uložena přímo v paměti iPhonu. Díky tomu se eliminuje nutnost používání datových přenosů během navigace, což je vhodné zejména za hranicemi v roamingu.

To, čím zaujme navigace na první pohled, je zejména velmi realistické zobrazení. To využívá nejen 3D budovy ale také další prvky ke snažší orientaci, jako je například reliéf terénu. Z běžných navigačních funkcí pak Aura podporuje prakticky vše, včetně vyhledávání až do úrovně popisných čísel nebo asistenta pro řazení do jízdních pruhů.

Navigační aplikace Aura ale sází také na velké množství on-line služeb založených na určení vaší polohy. Nechybí ani v poslední době velmi oblíbené sdílení informací s přáteli, díky kterému snadno zjistíte kde se nyní nacházejí nebo vám mohou například přímo do navigace poslat restauraci, kam se právě chystají a Aura vás do tohoto místa začne jednoduše navigovat.

S Aurou by mělo být také velmi snadné vyhledávání libovolných bodů zájmu, rezervování hotelů nebo například lístků do kina. Pokud dorazíte na neznámé místo, můžete si snadno například na Wikipedii vyhledat všechny potřebné informace. Sygic Aura navíc podporuje výpočet trasy nejen pro jízdu automobilem, ale také pro pěší.

O tom, zda je Aura skutečně nejlepší navigační aplikací pro iPhone, se přesvědčíme až v době, kdy ji budeme mít šanci otestovat. Jakmile k tomu dojde, můžete se těšit na její podrobnou recenzi.