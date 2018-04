Papírově nejlepší komunikátor současnosti si vás získá. Recenze HTC HD2

Byl to právě HTC Touch HD, který do stagnujícího světa platformy Windows Mobile před rokem zavál svěží vlnu v podobě velkého displeje. Rázem tak bylo možné i ty nejhlubší nabídky systému hravě ovládat jenom prstem.

Dnes tu máme jeho nástupce. Telefon s prostým modelovým označením HD2 přináší ještě citelně větší displej. Navzdory gradaci velikosti úhlopříčky komplikuje ovládání některých aplikací typ použitého displeje. HD2 je totiž osazeno kapacitní zobrazovačem, který byl devizou jen telefonů Apple a zařízení s Google Android. Změn oproti prvnímu HD je však samozřejmě více.



Stručná charakteristika:

HTC HD2 je špičkový Windows telefon s velmi rychlým procesorem a obrovitým dotykovým displejem s podporou multi-touch ovládání. Po stránce výbavy nechybí vůbec nic.

Kapitoly recenze:

Prohlídka zařízení, vzhled a zpracování

Základní hardwarové parametry

Displej a ovládání

Novinky v HTC Sense

Telefonování a textová korespondence, poznámky

Konektivita a GPS

Fotoaparát a multimédia

Výdrž a výkon

Závěr



Obsah balení:

1 250 mAh akumulátor, stereo sluchátka s ovladačem přehrávače a tlačítkem k příjmu hovoru, USB kabel s koncovkou microUSB, síťový adaptér

Prohlídka zařízení, vzhled a zpracování

Ač není nové HTC HD2 po stránce designu žádným klenotem, snadná záměna s jiným přístrojem přesto nehrozí. Ano, HD2 je sice tenká placka s minimem ovládacích prvků, ale v porovnání s obdobnými telefony (Touch HD, Samsung Omnia II, Acer neoTouch S200) přeci jen mírně přerostlá.

HD2 totiž disponuje největším displejem, který jsme zatím mohli u mobilního telefonu vidět. Namítnete-li, že HTC Advantage disponuje 5" úhlopříčkou zobrazovače, odpovíme, že toto zařízení bylo spíše UMPC (téměř počítačem) než telefonem. Koneckonců, standardně bylo možné telefonovat pouze přes hlasité HF.

Srovnání rozměrů několika WM zařízení:

Rozměry [mm] Hmotnost [g] Objem [cm3] HTC HD2 67 x 120,5 x 11 157 88,81 HTC Touch HD 62,8 x 115 x 12 146,4 86,66 Toshiba TG01 70 x 129 x 9,9 129 89,39 HTC Touch Pro2 59,5 x 116 x 16,65 178,5 114,92 HTC Touch Diamond 51 x 102 x 11,5 110 59,82

Půdorysné proporce HD2 jsou tedy opravdu nadprůměrné, zato v pase má novinka pouhých 11 mm. Titul nejtenčí Windows telefon tak stále patří japonské Toshibě TG01. Přesto, nebo právě proto HD2 padne do dlaně mnohem lépe. Hmotnost téměř 150 gramů pak obratem navodí pocit, že v rukou třímáte špičkový přístroj a nikoli plastovou hračku.

Čelní strana, jejíž opravdu drtivou část ukrajuje 4,3" dotykový displej, nabízí obligátní rozložení, kdy je pod displejem pětice mechanických tlačítek a na druhém konci pak telefonní sluchátko spolu se stavovou diodou a maskovanou dvojicí senzorů. Krom světelného je to tzv. senzor přiblížení, který oceníte při telefonování. Jakmile totiž přiblížíte telefon k uchu (případně před senzor zkušebně přiložíte prst) vypne se displej a nehrozí tak nechtěné umáčknutí dotykového tlačítka některou částí hlavy.

Celá přední strana je pokryta sklem, které svou přítomnost dokazuje příjemným chladem, když telefon chvíli necháte ležet ladem. To se ale v případě HD2 často stávat nebude; alespoň prvních pár dnů.

Boční hrany telefonu mají bez výjimky tvar pravidelného lichoběžníku, směrem do středu telefonu je pak jeho spodní základna mírně zaoblená.

Na hranách je tradičně umístěno několik funkčních prvků. V případě HD2 je jejich počet redukován na čtyři – vlevo je to regulátor hlasitosti, na spodní hraně pak mikrofon a dvojice konektorů; krom brzkého nabíjecího standardu microUSB je to 3.5 mm audio jack.

Záda telefonu jsou mírně zaoblená, což přispívá k pohodlnému držení v ruce. Horní a spodní část je zhotovena z velmi příjemného a bytelného měkčeného plastu, který jen nahoře na chvíli ustoupil objektivu fotoaparátu vystupujícího asi milimetr nad okolní povrch. Vpravo mu přitom sekunduje dvojice diod, naproti pak systémový reproduktor.

Kryt baterie, který zaujímá téměř dvě třetiny zadní strany, tvoří kovový dílec s logem výrobce a reklamou na prostředí HTC Sense. Krom vyměnitelného 1 250 mAh akumulátoru se pod ním ukrývá mechanické reset tlačítko, šuplík SIM a slot paměťové karty. Tu lze naštěstí měnit za běhu, bez nutnosti vyjmout baterii, což jsme kritizovali u Toshiby TG01.

Po letmé prohlídce zařízení ze všech stran zbývá prozkoumat konstrukční provedení telefonu. Zatímco designéři se při návrhu podoby novinky příliš nenadřeli, inženýři a konstruktéři při svých návrzích odvedli prvotřídní práci.

Sklo, měkčený plast a kov spolu s excelentním lícováním tvoří opravdu dokonalý celek. Marně vzpomínáme, kdy naposled se ve světě mobilních telefonů objevil dílensky tak dotažený model. Možná první iPhone, ovšem tam chromový rámeček a zadní hliníkový plát přišly k úhoně dříve, než byste řekli škrábanec. Naproti tomu HD2 je po měsíčním nošení po kapsách stále jako nové. Bravo.



Základní hardwarové parametry

Pokud jsme něco u posledních telefonů s Windows v uplynulých dvou letech opravdu postrádali, pak to byla především rychlost. Ano, byly zde světlé výjimky typu Samsung i780, nebo dvojice Asus 522w a P565. Ty však jen potvrzovaly pravidlo. Pravidlo, že telefony s Windows Mobile nejsou právě rychlé.

Klíčový výrobce HTC totiž dával přednost komplexnímu řešení od Qualcommu, které ovšem nevykazovalo výkon, jaký se od papírových parametrů očekával. Doba ovšem pokročila a nová generace čipů Qualcomm s přídomkem Snapdragon má výkonu doslova na rozdávání.

Název HTC HD2 Platforma Windows Mobile 6.5 Procesor Qualcomm MSM 8250, 1 GHz RAM 448 MB FlashROM 512 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, UMTS 900/2100 MHz Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - typ kapacitní Displej - rozlišení 480 x 800 pix Displej - úhlopříčka 4,3" (109 mm) Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.1, EDR, A2DP Digitální fotoaparát 5.0 MPix FM rádio ano Podpora video formátů wmv, .asf, .mp4, .3gp,

.3g2, .m4v, .avi

Podpora audio formátů .aac, .amr, .m4a, .mid, .mp3,

.mp4, .qcp, .wav, .wma

Další multitouch, 3.5 mm audio jack, akcelerometr, světelný a proximity senzor, digitální kompas, kompatibilní s Windows Mobile 7, 2x LED Baterie 1 230 mAh (380 minut hovoru nebo 490 hodin v pohotovosti v GSM sítích, 8 hodin přehrávání videa nebo 12 hodin přehrávání hudby)



Maximální takt použitého procesoru je tak rovný 1 GHz, což spolu s 448 MB operační paměti dává záruku odpovídajícího výkonu. Pracovat s novým HD2 je tak navýsost příjemným zážitkem, odezvy telefonu jsou bleskové a jen těžko budete hledat disciplínu, kterou by novinka nezvládla s elegancí sobě vlastní.

Windows Mobile 6.5 spolu se všemi aplikacemi z ExtendedROM, v čele s HTC Sense, zabírá majoritní část z 512 MB uživatelské paměti a k instalaci aplikací zbývá asi 150 MB. Pro běh aplikací dodatečně spuštěných uživatelem je po startu vyhrazeno asi 235 MB. Telefon bohužel oproti Omniím nenabízí dodatečnou Flash paměť a tak se neobejdete bez paměťové karty kapacity nejméně 8 GB.





Výkonový potenciál telefonu je tedy obrovský, což poznáte třeba při přehrávání nijak upraveného DivX filmu nebo při hraní graficky povedených her, kterých se jistě brzy dočkáme. Oproti předchozí generaci zařízení HTC, kdy telefony každý příkaz nejprve pečlivě zvážily a teprve pak se pustily do jeho realizace, se HD2 vrhá do jejich provedení okamžitě.

Displej a ovládání

Spojení Windows Mobile a kapacitního displeje, kterým je telefon vybaven, rozpoutalo krátce po uvedení finálních parametrů bouřlivé diskuze. A oprávněně. Koneckonců ne všechny nabídky Windows Mobile jsou vhodné k ovládání výhradně prstem a především stisk křížku nebo zaškrtnutí drobného checkboxu opravdu není finger-friendly.

Nakonec ale kombinace Windows Mobile a kapacitní technologie tak velkým strašákem není a jste-li příznivcem HTC Sense, pak si na absenci dotykového pera (a obligátního odporového displeje) ani nevzpomenete. V případě čistých Windows Mobile možná ano, ale i zde se telefon díky podpoře dotykových gest v hlubších nabídkách ovládá dobře. Logicky na tom má lví podíl úhlopříčka displeje. Windows telefon s 2,8" kapacitním zobrazovačem by bylo učiněné peklo. Ale to i iPhone.

Například ve File manageru i v jiných částech systému/aplikacích, kde se pracuje se seznamem informací/souborů je listování usnadněné velkým slide posuvníkem, který se po stisku toho úzkého objeví.





Přesto kapacitní displej přesnosti odporové technologie z principu dosáhnout nemůže, což v některých aplikacích ucítíte. Nejvíce o sobě dá nepřesný kapacitní displej vědět při použití vestavěné aplikace Remote desktop mobile, tedy při připojení se ke vzdálené ploše PC. Při trefování se do tenkého posuvníku nebo křížku velikosti 2 x 2 mm je tedy potřebné obrnit se dávkou trpělivosti. Napoprvé se vám to jistě dařit nebude.







Tou příjemnější zprávou, která plyne z nově použité technologie, je lepší čitelnost panelu na slunci. Za etalon v tomto ohledu platí iPhone, ale HD2 mu v tomto ohledu šlape na paty. Ve slunných dnech je přesto vhodnější ponechat regulaci jasu světelnému senzoru, ovšem v tomto ročním období slunce vylézá zřídkakdy a tak si pohodlně vystačíte s 20 – 30 procenty jasu.





Premiéra použití kapacitního displeje ve světě Windows Mobile s sebou přináší i další prvenství v tomto segmentu kapesních zařízení, a to podporu multidotyku. Ten umožňuje zoomování při prohlížení fotografií, dokumentů (MS Office, Adobe Reader) a uplatnění najde i v Opeře mobile 9.7 (v nové verzi 10 beta multitouch standardně nefunguje). Nedávno se ale objevila šikovná aplikace Zoomer, která umožňuje zapnout multitouch v libovolné aplikaci.





V souvislosti s ovládáním nesmíme zapomenout na pětici tlačítek v lince pod displejem. Původní HD nabízelo tlačítka čtyři, ovšem jejich pohodlnému používání bránily dva aspekty. Jednak to byl experiment s dotykovými tlačítky, které se byť s vibrační odezvou, klasickým mechanickým jednoduše nevyrovnají. Druhou nectností bylo nalepení tlačítek přímo pod displej, což zapříčinilo časté přehmaty, kdy jste namísto telefonního tlačítka stiskli tlačítko virtuální. HTC se poučilo a při používání HD2 tak přehmaty nehrozí.

Změna nastala i v případě tlačítka k vypnutí/zapnutí telefonu, které se z obvyklé horní hrany přemístilo na klávesu k ukončení hovoru. Tlačítka jsou zhotovena z plastu s úpravou evokující kartáčovaný kov. Jejich obsluhu za šera usnadňuje žluté podsvícení a drobné mezery mezi jednotlivými tlačítky; pouze klávesa k aktivaci Start nabídky a tlačítko zpět jsou "slité" v jedno a tak je hmatové oddělení obtížnější.

Novinky v HTC Sense

Pamatujete TouchFLO z kompaktního telefonu HTC Touch? Z jednoduchého a nepříliš povedeného uživatelského prostředí se za více než dva roky vývoje stala nedílná součást Windows Mobile. Prostředí prošlo i přejmenováním a z TouchFLO 3D je nyní Sense. Již druhá generace byla hlouběji integrována do systému, a Sense jde v tomto ohledu ještě dále. Což uživatelé HTC HD2 jistě ocení.

Sense nyní nabízí celkem 13 záložek a díky rozměrným nabídkám a tlačítkům se při ovládání jen těžko uklepnete. Oproti verzi u WM 6.5 na Touch Diamond2/Touch Pro2 zmizela poslední záložka programů, k jejich spouštění slouží start nabídka WM 6.5.

Nově lze umístit zkratky 9 programů, kontaktů nebo webových stránek na první záložku Sense (tedy Home), která tradičně zobrazuje čas, datum, stručně počasí i jeden záznam z kalendáře.



Pokud telefon používáte k buzení, pak vás u HD2 nepochybně potěší budík v grafickém hávu Sense. Ono to trefování se do malinkých šipek bylo i na odporovém displeji k vzteku.

Záložka s oblíbenými kontakty (People) zobrazuje fotografii nejčastěji volaných osob v matici 3 x 5. Není tedy nutné listovat záznamy po jednom.





Záložka zpráv (Messages) nic nového nepřináší, ovšem po klepnutí na tvorbu nové zprávy se ocitnete ve zbrusu nové aplikace HTC Messages (více v následující kapitole).





Maily se zobrazují s rozdílnou grafikou, nově nevyskakují z obálky, ale odhazují se ze štosu papírů. Záložka Internet nabízí paměť pro deset nejčastěji navštěvovaných webů.





Záložka Photo and videos bryskně reaguje na přetočení telefonu a aktuální poloze uzpůsobuje zobrazení.







Nový je klient pro zasílání krátkých zpráv skrze službu Twitter, své místo v Sense má také footprints pro snadné přiřazení souřadnic nebo geografických reálií k dané lokalitě. Prvně se tato funkce objevila u zařízení HTC Touch Cruise 09.









Předinstalované aplikace:

Adobe Reader LE – čtečka PDF dokumentů, funguje multitouch.

Bing – komplexní internetový vyhledávač z produkce Microsoftu, krom textové zadávání hledaného hesla je možné i zadávání hlasové.

Google maps – nově spolupracují s vestavěným kompasem, při používání je vhodné mít neomezený datový tarif.

JBlend – známý emulátor aplikací psaných v jazyku JAVA.

JETCET PRINT – nástroj k tisku dokumentů uložených v telefonu na Bluetooth tiskárně.

Marketplace – nástroj k vyhledávání a stahování aplikací pro Windows Mobile, zamrzí prozatím dosti dietní nabídka programů, v Česku zatím nelze aplikace nakupovat (stejná situace panuje u konkurenčního Android marketu).

Microsoft MyPhone – nástroj k over-the-air synchronizaci PIM i multimédií, na běžném účtu má uživatel k dispozici 200 MB datového prostoru.

Office Mobile - velmi užitečný balík kancelářských aplikací, který kromě prohlížení Office dokumentů zvládá i jejich editaci.

Remote Desktop Mobile – utilita umožňující připojení se ke vzdálené ploše PC (PC musí být samozřejmě zapnuté).

Voice recorder – aplikace suplující digitální diktafon, možnost ukládat nahrávky do paměti telefonu nebo na kartu.

WorldCardMobile - slouží k vyčtení kontaktních údajů z vyfocené vizitky, funguje spolehlivě.

Telefonování a textová korespondence, poznámky

K telefonování slouží aplikace z dílen HTC, kterou s drobnými změnami známe od doby uvedení modelu Touch Diamond. Oproti aplikaci holých WM 6.5 se chlubí košatější grafikou a většími tlačítky telefonní klávesnice. Rychlý hardware navíc eliminuje prodlevy při přijmutí/odmítnutí hovoru, na které si majitelé pomalejších telefonů s čipy Qualcomm řady MSM72xx stěžovali.







Užitečný je senzor vzdálenosti (proximity), který při přiblížení telefonu k uchu (hlavě) obratem vypíná displej a znemožňuje tak nechtěný stisk některého virtuálního tlačítka (podržení hovoru, aktivace hlasitého odposlechu a podobně).

Přehledně je zpracována historie hovorů s možnou rychlou filtrací mezi příchozími, odchozími nebo zmeškanými hovory. V systémovém nastavení lze pochopitelně měnit použitou vyzváněcí melodii nebo správcovat běžné služby typu skrytí telefonního čísla při volání, přidržení hovoru nebo jeho přesměrování, případně nastavit výzvu k zadání PINu při zapnutí přístroje. Jsou to ale běžné zažité možnosti Windows Mobile, nad nimiž nemá smysl se rozplývat.

Pozornost si naopak zasluhuje úplně nová aplikace zastřešující textové zprávy a MMS. Ano, HTC Sense už dosáhlo až sem. Nepřekvapí tak svěží grafika, která se důsledně drží celkového vyznění uživatelského prostředí. Na rozdíl od standardní aplikace tak nevolíte mezi SMS/MMS hned, ale přímo v průběhu tvorby zprávy, kdy lze stiskem symbolu přílohy ke zprávě připojit fotku, krátký klip nebo vizitku.

Standardně je náhled na přijaté zprávy v režimu konverzace, kdy je celá uskutečněná textová korespondence s daným kontaktem tak říkající pod jednou střechou. Přes menu – settings lze ale tento mód vypnout a aktivovat běžné rozložení se známým členěním na přijaté/odeslané/smazané zprávy a koncepty.

Pravdou ale je, že už při zhruba 300 zprávách v paměti je přepínání mezi jednotlivými složkami prachbídně pomalé. Kdo by snad chtěl HTC Messages vypnout a aktivovat starý klient zpráv, systém to bez dodatečných úprav neumožňuje.

Jinak probíhá i práce s textovou schránkou. V SMS/MMS klientu čistých Windows Mobile 6.5 bylo nutné delší stisk displeje a poté výběr možnosti "Make selection" z kontextové nabídky. Nyní přidržení displeje aktivuje rovnou nabídku k označení textu.

Kromě možnosti označit vše lze označit i vybraný úryvek textu, k čemuž slouží dvě kotvičky, kterými určíte začátek a konce textu, se kterým chcete dále pracovat. Vybraný text pak můžete kopírovat nebo odstranit. Práce s textem je tak velmi komfortní. V jiných systémových aplikacích se text kopíruje a vkládá metodou poplatnou použitým WM 6.5.

V případě emailů je zachován známý editor, k němuž není moc co dodávat. Zastavit se ale musíme nad možností vkládání textu. V nabídce je totiž trojí typ klávesnice z produkce HTC; tedy úplná QWERTY, SureType QWERTY (dvě písmena/znaky na klávesu) a konečně numerická klávesnice.







Tu užijete především při psaní za chůze, které je díky velkým klávesám a vibrační odezvě i v pohybu docela jisté. Díky velkému displeji jsou však dostatečně velká i tlačítka úplné QWERTY klávesnice a tak se po několika dnech tréninku naučíte psát poměrně svižně.

O svižném psaní prostého překlepů si ale můžete nechat zdát, tu a tam zkrátka v rychlosti místo mezerníku napíšete tečku, nebo stisknete vedlejšího písmeno, než které jste měli v plánu. Na iPhonu se přes citelně menší displej píše jistěji, HTC virtuální klávesnice tak evidentně zatím nejsou optimalizovány pro kapacitní displej.

Na rozdíl od Toshiby TG01, u které jsme z důvodu úspory viditelné plochy konverzace doporučovali instalaci výborné FingerKeyboard2, v případě HD2 je naopak lepší zůstat u klávesnic HTC – větší tlačítka totiž oceníte víc než širší náhled na právě psaný email.

Vale ovšem muselo dát pro Windows Mobile tolik typické rozpoznávání psaného textu, které bez stylusu prostě není možné realizovat. I když, například kresba náčrtku v poznámkách úplně nemožná není, jen napojování čar je dosti nepřesné. Na iPhonu je ale situace ještě horší a jakýkoli pokus o kresbu schématu skončí výtvorem připomínajícím dětskou mazanici.

Konektivita a GPS

Začněme asi tou nejjednodušší cestou, jak připojit HD2 k PC a tou je využití kabelu. Při každém připojení se na displeji objeví nabídka, zda chcete využít synchronizační aplikace ActiveSync (WM Device Center v případě Windows Vista) nebo režimu Disk Drive, který umožňuje správcovat obsah paměťové karty i bez nainstalované synchronizační aplikace. Poslední možnosti je pak použití telefonu jako modemu k přístupu na internet prostřednictvím PC/notebooku.

Správce wi-fi modulu se v zásadě neliší od dřívějších telefonů HTC. Modul rovněž vykazoval velmi podobnou citlivost, samozřejmá je přitom možnost měnit jeho výkon a tím regulovat výdrž baterie. Novinkou je ale v Comm manageru možnost wi-fi routeru, ale její smysluplné využití je pouze v oblastech pokrytí 3G signálem. HD2 tak můžete proměnit v router a mobilní připojení (GPRS/EDGE nebo HSPA) bezdrátově sdílet na PC a pracovat tak s webem pohodlněji než na menším displeji telefonu.

Další možností propojení telefonu a PC se jmenuje Bluetooth, které je v tomto případě ve verzi 2.1 s podporou rychlých přenosů (EDR). Kromě bezdrátové synchronizace s počítačem lze přes BT tisknout dokumenty nebo s použitím profilu AAD poslouchat muziku přes BT sluchátka. Potěší přehledný správce modulů, který sice není nový (poprvé se objevil u HTC Touch Pro2), ale v porovnání s předcházející verzí je ta nová daleko přívětivější. Snadno můžete nastavit párovací heslo nebo složku k ukládání souborů přenesených přes BT rozhraní.

Velký displej spolu s výkonným HW vybízí k použití telefonu k navigování. Tradičně jsme otestovali nejnovější navigátor TomTom a pak i Sygic Mobile Maps9. V případě obou aplikací se HD2 osvědčil na výbornou, zaměření pozice bylo otázkou snad deseti sekund a ani uprostřed výškových budov města se fixační časy nijak závratně nezvyšovaly.

Obrovský displej s velmi slušnou čitelností dobrý dojem jen podtrhl. Navigační aplikace jsou známy prostředím s obrovskými tlačítky – řidič totiž přesně takové potřebuje – a tak v tomto ohledu nebyl kapacitní displej vůbec překážkou.

Při pěší turistice oceníte digitální kompas, který doplňuje základní programovou nabídku. Kompas totiž umí spolupracovat s Google mapami. Stačí v prostředí aplikace digitálního kompasu klepnout na podlouhlé tlačítko cíl, a následně na mapě delším stiskem zvolit, kam mají vaše kroky směřovat. Po fixaci GPS, která je opravdu velmi rychlá, se na lunetě kompasu objeví zelená navigační tečka, která ukazuje směr k vytyčenému cíli.

Ve standardním balení sice chybí držák do automobilu, HTC má ale připraveno originální sadu HTC HD2 CU S400, pomocí které telefon snadno do interiéru automobilu připevníte.

Fotoaparát a multimédia

K pořizování fotek a videonahrávek slouží vestavěný fotoaparát se snímačem typu CMOS. Maximální velikost snímků je 5 MPix a to v režimu 4:3 (2592 x 1944), v případě aktivace širokoúhlého režimu může být fotografie velká nejvýše 2592 x 1552 obrazových bodů, což jsou 4 MPix. Obslužná aplikace se nijak neliší od verzí v Touch Diamond2/TP2.

Při nedostatku světla slušné fotky zajistí blesk, který tvoří dvojice diod. Těch lze využít nejen při fotografování, ale i při záznamu videí. Je-li ale baterie téměř vybitá, pak se bohužel blesk automaticky deaktivuje.

Tlačítko spouště tradičně chybí a tak její úlohu naplno převzala virtuální tlačítka. V nastavení lze zapnout ostření na vybraný objekt v záběru dotykem. Podrobná nastavení dále umožňují měnit rozlišení snímku, jeho kvalitu, efekt kresby nebo dobu prezentace právě zachycené sceny. Vše je detailně rozepsáno v tabulce parametrů.

Funkce Detail CMOS 5.0 MPix Ohnisková vzdálenost pevná Autofocus ano Blesk ano, dvojice LED Rozlišení fotek 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 Rozlišení videa 640 x 480, 352 x 288, 176 x 144 Digitální zoom až 4,0x Režim foto, videokamera, panorama, MMS video, foto kontakt Kvalita basic, normal, fine, super fine Samospoušť 2 s, 10 s Vyvážení bílé auto, žárovka, zářivka, přítmí, slunečno Vypálení času na snímek volitelně Efekt kresby normální, ČB, negativ, sépie Dávka 4 nebo 9 snímků Zvuk závěrky volitelně Jas, ostrost, sytost -2 až +2 Ostření na střed, na dotyk Formát snímku, videa JPG, MPEG4, H.263 (max. CIF rozlišení) Úložiště FlashROM nebo microSDHD karta

Rychlý je start aplikací, zaostření scény, pořízení snímku i jeho uložení do paměti. A musíme dodat, že na displeji telefonu vypadají obrázky, alespoň na poměry Windows telefonů, přímo fantasticky. Prohlížení fotek na PC logicky takové nadšení nevzbuzuje a teprve tam poznáte, že největším problémem fotek je jejich nižší ostrost.

Ukázky pořízených snímků:

Uživatelé si často stěžují na růžový nádech na fotkách, kterým je asi většina z první výrobní série telefonů postižena. K alespoň částečné eliminaci tohoto nešvaru se doporučuje vypnout automatické nastavení vyvážení bílé (změnit na jiný režim).

Problém ale HD2 rozhodně nemá se zachycením textu, kdy každá fotka snadno pojme celou A4 a text je z ní snadno čitelný. Potíže nejsou ani s makro fotkami, zařízení je schopno ostře zachytit objekty vzdálené objektivu nejméně 5 cm.

Telefon lze navíc v nouzi využít i jako videokameru. Klipy mohou mít rozlišení až VGA v kvalitě 30 snímku/s a jejich délku omezuje jen volná kapacita paměťové karty nebo omezená FlashROM. Video délky 80 sekund přitom z paměti spolyká 20,5 MB. Videa jsou opravdu slušná, i když na kvalitu záznamu konkurenčních Omnií nebo Samsungu 8910i logicky nestačí.

K prohlížení pořízených snímku a videí je připravena známá aplikace Pictures&videos. Ta umožňuje vybraný obrázek nastavit jako tapetu na obrazovku Dnes, odeslat jej emailem nebo přes Bluetooth na jiné zařízení (telefon, PC). Standardně zde nefunguje akcelerometr, snímky se tedy při otoční telefonu nepřekreslují. Multitouch ale pracuje na výbornou.







Kromě již zavedeného ale ne příliš oblíbeného Windows Media Playeru multimediální výbavu doplňuje MP3 trimmer ke snadnému střihu MP3 a jejich nastavení jako vyzváněcí melodii. Velký displej navíc doslova prahne po přehrávání filmů. Vestavěný přehrávač DivX filmů, jako u nových Omnií, ale nečekejte – pro tento účel je nutno zakoupit CorePlayer nebo nainstalovat jeho freeware variantu TCPMP.







Máte-li po ruce dodávaná stereo sluchátka, pak svůj sluch můžete ve volných chvílích osvěžit poslechem oblíbené rádiové stanice. Aplikace nabízí veškeré potřebné funkce: volba audio výstupu (sluchátka reproduktor), automatické hledání stanic nebo možnost uložení šesti nejoblíbenějších.

Výdrž a výkon

Je jasné, že vysoký výpočetní výkon se může vcelku nepříjemně projevit na výdrži telefonu na jedno nabití akumulátoru, ovšem praktická výdrž telefonu je ještě nižší než jsme původně očekávali. Zatímco Touch HD výdrží při mém běžném zatížení dva dny, HD2 škemrá po elektrické zásuvce každý večer. Je to zkrátka daň za vysoký výkon a velkou plochu displeje.

Připravte se tedy na to, že pokud několikrát denně budete číst oblíbené webové stránky, komunikovat přes IM nebo stahovat spousty emailů, bude třeba využít každé dostupné zásuvky elektrické energie. Dobít "šťávu" samozřejmě můžete i z PC, pokud ovšem s sebou budete mít microUSB kabel, který zatím není příliš rozšířený.

Tradičně jsme vyzkoušeli i testy výdrže při přehrávání videa a hudby. Vše při stejných podmínkách jako u všech jiných recenzí Windows telefonů. Výsledky tak jsou vzájemně porovnatelné.

Zařízení/činnost HTC HD2 (1 250 mAh) ASUS P565 (1 300 mAh) HTC Diamond (900 mAh) Přehrávání filmu (CorePlayer) 3h 36 min 3h 45 min 3h 55min Přehrávání hudby (CorePlayer) 11h 35min 19h 15min 19h 30 min

Výdrž je tedy nejslabším článkem zařízení, největším pozitivem je vedle obrovitého displeje vysoký výkon. Pravda, Toshiba TG01 je rychlejší, což sice nebylo při běžném požívání nijak zvlášť znát, ale testy přehrávání videa mluví za vše. Výrobce udává výdrž při přehrávání hudby 12 hodin, takže se udané hodnoty od reality příliš neliší.

Zařízení/bitrate videa 1.7 Mbit/s 790 kbit/s 285 kbit/s HTC HD2 226,74 % 248,61 % 691,03 % Toshiba TG01 (nejvyšší výkon) 305,14 % 361,44 % 844,12 % Toshiba TG01 (střední výkon) 227,87 % 254,88 % 696,75 % Toshiba TG01 (nejnižší výkon) 104,09 % 119,64 % 236,81% HTC Touch HD 99,47 % 105,45 % 205,14 % HTC Touch Pro2 101,17 % 110,84 % 213,60 %

Je škoda, že na rozdíl od Toshiby TG01 u HD2 v programové nabídce nenajdeme utilitu k řízení maximálního taktu procesoru. Omezením frekvence by se totiž mohlo alespoň trochu snížit odběr zařízení, výdrž by tak šla nahoru, aniž by se to nějak výrazně podepsalo na uživatelském komfortu. Později se ale podobné obslužné aplikace jistě dočkáme.

Závěr

HTC HD2 se nepochybně do světa platformy Windows phone zapíše zlatým písmem. Nabízí totiž špičkový displej podporující vícedotykové ovládání nevídaně velké úhlopříčky, vysoký výpočetní výkon, precizní technické zpracování a z funkční výbavy nechybí vůbec nic.

Nejdiskutovanějším prvkem zůstává, i několik týdnů po uvedení, kapacitní snímač displeje. Ten také rozdělil dlouholeté uživatele Windows Mobile na dva tábory. Zatímco jedni jej přijali bez větších problémů, jiní méně přesné ovládání zkrátka nejsou ochotni akceptovat.

Pravdou je, že některé starší aplikace, které byly programovány pro ovládání stylusem (nebo prstem na odporovém displeji), se budou na kapacitním zobrazovači ovládat hůře. Na druhou stranu je tady již zmíněná aplikace Zoomer, která umožní multitouch v libovolné aplikaci a pohyb na obrazovce dále usnadňuje zoom oknem.

Přesto ale nepřesnější ovládání přes kapacitní displej nemohou ani podobné utility zcela vykompenzovat. Co to znamená? Jednoduše tolik, že mít obrazovku Dnes přeplněnou informativně bohatými moduly (schůzky, textová korespondence, počasí, zkratky oblíbených aplikací) není v případě HD2 to úplně nejvhodnější schéma. Lepší je sáhnout po výborném HTC Sense.

Práce s ním sice není tolik efektivní, ale zase je jako dělané na ovládání palcem. Trend je zkrátka takový, že většina (především nových) uživatelů pase právě po graficky vyšperkovaných uživatelských nadstavbách a obrazovka WM 6.1 přesycena informacemi (ale bez zmíněných grafických efektů) už voní jen menšině.

Na každý pád je HTC HD2 špičkovým komunikátorem a v kategorii zařízení bez hardwarové klávesnice je zařízením jasně nejlepším. Toshiba TG01 má mizernou konstrukci, stejně "povedená" tlačítka a mizivou uživatelskou základnu. Samsung Omnia II má přeci jen o dost menší displej a ani rychlost odezvy příliš neodpovídá použitému 800 MHz procesoru (alespoň ne s Windows Mobile 6.1).

HTC HD2 nabízí jak vysokou svižnost, tak nebývale velkou podporu komunity serveru XDA-Developers, v němž se v poměrně krátkém čase objevila spousta tipů a triků, jak učinit soužití s novým telefonem ještě příjemnějším.