Papežovo číslo je veřejné. Napište mu svůj názor na skandály

S nápadem kontaktovat hlavu římsko-katolické církve prostřednictvím mobilního telefonu přišla italská televizní stanice Rai. Každý, kdo chce sdělit svůj názor k pedofilním skandálům, může odeslat textovou zprávu na telefonní číslo +39 335 18 63 091.

Vybrané textové zprávy budou Benediktu XVI. týden co týden předčítány v rámci nedělního televizního pořadu pro katolíky. Vzhledem k tomu, že výše uvedené číslo má klasický mezinárodní formát, SMS lze odeslat z jakéhokoliv státu.

Primárně je služba přední italské televizní stanice určena pro vyjádření podpory, papeži by však měly být předány i kritické vzkazy.

"Je to podle mého názoru unikátní akce. S jediným telefonním číslem jste teď ve spojení přímo se Svatopetrským náměstím," řekl agentuře AFP Rosario Carello, který stojí za zmíněným pořadem.

Není to poprvé, co církev s lidmi komunikuje prostřednictvím textových zpráv. V září minulého roku, kdy Benedikt XVI. přijel na návštěvu do České republiky, rozesílalo brněnské biskupství věřícím textovky s podtitulem "denně SMS od papeže". Tyto zprávy obsahovaly vybrané citáty z papežských encyklik a měly věřící na očekávanou návštěvu správně "naladit" (čtěte více o SMS od papeže).