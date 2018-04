Pantech - další korejská štika (dojmy)

Značka Pantech je u nás téměř neznámá. Ve své domovině - Jižní Koreji - se jedná o třetího největšího výrobce mobilních telefonů po Samsungu a LG. Celé jméno společnosti je Pantech & Curitel, ale v poslední době se výrobky prodávají spíš pod značkou Pantech (Curitel nemá tak zajímavé modely, ale několik jich existuje). Firma vznikla na začátku devadesátých let, CDMA telefony dělá od roku 1997 a GSM od roku 2001. Curitel, součást společnosti, je telekomunikační divizí společnosti Hyundai, kterou asi u nás každý dobře zná, ale jen jako producenta automobilů. Pantech je tradičním dodavatelem, respektive výrobcem, pro Motorolu.

Pantech je velmi ambiciózní. V současné době má na domácím trhu 15 procentní podíl a úspěšně prodává i v Číně. V Evropě působí zatím jen v Rusku, kde je poměrně úspěšný, přestože zde působí jen velmi krátce. Rusko by se pro Pantech mělo stát odrazovým můstkem do zbytku Evropy. Pantech se holedbá, že by se v krátkém čase chtěl stát světovou pětkou. To je asi příliš smělé přání, ale nechme se překvapit. Jeho produkty jsou velmi zajímavé i po technické stránce, což u mnoha asijských výrobců neplatí. Pantech zajímavě kombinuje design a parametry svých produktů. Podle našich ruských kolegů, kteří se již s telefony této značky mohli seznámit, se jedná o velmi kvalitní telefony s dobře propracovaným menu, 100 procentní funkčností a i slušnou podporou výrobce. Nás na letošním CeBITu nabídka Pantechu zaujala a tak vám nabízíme informace o některých jeho produktech.

Pantech GF200

Tento model je novinkou pro letošní rok a měl by se začít prodávat v nejbližších dnech. Telefon má dva skvělé TFT displeje, oba schopné zobrazit 260 000 barev. Zajímavostí je, že oba displeje mají stejné rozlišení - 128 x 160 obrazových bodů. To je u vnějšího displeje rarita. Pantech toho využívá, takže na vnějším displeji lze kontrolovat obraz z fotoaparátu a také umí zobrazit fotografii volajícího.

Další zajímavostí tohoto modelu jsou dva reproduktory na bocích kloubu. Telefon tak umí přehrávat vyzváněcí melodie stereofonně a nabízí i vyzváněcí melodie s prostorovým efektem. Další výbava telefonu zahrnuje Javu, MMS, integrovaný VGA fotoaparát, šedesátičtyřhlasé melodie, podporu tří GSM pásem a také infrapoprt. Rozměry telefonu jsou 80 x 41 x 21 mm a jeho hmotnost je 90 gramů.

Pantech GI100 a G900

Další dva modely se nám na CeBITu z technických důvodů vyfotografovat nepodařilo, tak vám alespoň nabízíme první obrázky od výrobce. Model GI100 je v nabídce výrobce asi nejlepší, zatím se však neprodává. Je zajímavý hned dvakrát. Nejprve tím, že se jedná o první model s megapixelovým fotoaparátem a za druhé, že nabízí rozeznávání otisku prstů. První funkci vcelku chápeme a dokázali bychom jí využít, ta druhá je sice zajímavá, ale její praktické uplatnění se nám zdá sporné. Pro rozeznání otisku prstu slouží vnější displej, který je jinak aktivní, umí zobrazit 260 000 barev a má opět nadprůměrné rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Hlavní displej má parametry stejné. K fotoaparátu patří i blesk, z další výbavy zmiňme GPRS třídy 10, šedesátičtyřhlasé vyzvánění, infraport, Javu a také povedený design.

Druhý model je téměř identický s Pantechem GF200, nemá ale stereo reproduktory a tudíž ani prostorové vyzváněcí melodie. Jinak jsou parametry telefonů opět identické, včetně dvou skvělých barevných displejů.

Pantech G800

Tento model je zajímavý nejenom svou výrazně oranžovou barvou krytu a klávesnice. Je to první Pantech pro GSM s Bluetooth. Telefon se začne prodávat na začátku léta a jeho další výbava opět odpovídá modelu GF200, respektive modelu G900. Odlišnosti jsou dvě. Telefon nemá stejně jako G900 stereoreproduktory a jeho vnější displej je menší, nabízí rozlišení "jen" 128 x 128 obrazových bodů. Jinak parametry displejů zůstávají, stejně jako integrovaný VGA fotoaparát s bleskem.

Pantech nabízí ještě mnoho dalších mobilů pro GSM, ty které se již prodávají, ale nejsou tak zajímavé, jako ty, které jsme vám představili. Výhodou by měla být jejich cena. V současné době se v Rusku nejlevnější model prodává v přepočtu za cca 5 000 Kč. Jedná se o véčko s barevným displejem a standardní výbavou. Nejlepší model G500 s integrovaným fotoaparátem a dvěma TFT displeji s 260 000 barvami stojí v přepočtu necelých 10 000 Kč. A to je slušná cena.

Na závěr vám nabídneme ještě dva zajímavé modely pro CDMA, který prý, podle zástupců společnosti, budou mít i své protějšky pro GSM.

Pantech PG-K6500

Tento CDMA model pro jihokorejský trh má striktně hranatý design, který by měl evokovat tvar běžného fotoaparátu. Z jedné strany se mu to daří, z druhé, u zavřeného telefonu, nám chyběl velký displej. Telefon zde nabízí jen menší barevný displej (96 x 64 obrazových bodů), na kterém toho při fotografování moc vidět nebude. Telefon nabízí FM rádio, megapixelový fotoaparát s bleskem a také GPS. Tento model se pravděpodobně zatím neprodává a nám to stejně, díky CDMA standardu, může být jedno. Vypadá ale velmi zajímavě.

Pantech M-Project

A to nejlepší na závěr. Vysouvací CDMA model s názvem M-Project má špičkový fotoaparát. Posuďte sami: fotoaparát má rozlišení 2 megapixely, CCD snímač, dvojnásobný optický (!) zoom a autofokus. Telefon umí nahrávat i videosekvence o maximální délce 100 minut. Nechybí ani MP3 přehrávač, nebo GPS navigace. Tento model se ještě neprodává a v Evropě si na něco podobného budeme muset počkat minimálně do příštího roku, ne-li o něco déle.