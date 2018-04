Pánové Klaus a Zeman se ve čtvrtek dohodli na tom, jakým způsobem se rozdělí licence na provoz UMTS. Již v pátek se však dostaly na veřejnost informace o tom, že ministr financí je přesvědčen o něčem poněkud odlišném. Mertlík říká, že "jednoznačná dohoda nebyla explicitně formulována". Kolem UMTS tedy může být ještě veselo. Třeba se nakonec budou licence udělovat na základě uživatelského hlasování? Pokud si nechcete lámat hlavu licencemi na UMTS, což je docela pochopitelné, můžete se podívat na to, co na nás chystají výrobci mobilních telefonů. V té souvislosti bych vás chtěl ještě upozornit, že na tento týden chystáme praktické povídání o GPRS EuroTelu a nejpozději na začátku příštího týdne recenzi Alcatelu OT 701. Takže se stále máte na co těšit.Přeji vám úspěšný týden.