Panorama iPod Organizer - softwarová databanka pro iPod

Firmě Apple nutno přiznat, že s iPodem opět udělala "díru do světa", neboť poptávka po tomto lukrativním (a bohužel VELMI drahém - s daní hodně přes 20.000,- Kč) MP3 přehrávači s integrovaným ultraslim pevným 5 GB diskem vysoce překračuje nabídku a iPod je prakticky stále vyprodán. Možnosti iPodu ale zdaleka nekončí pouze u přehrávání skladeb, přehrávač totiž můžete používat i jako datové médium (mimo originálního software pro Apple Macintosh je software pro Windows už k dispozici ve finální betaverzi). Díky firmě proVue si ale můžete za 20 USD zakoupit software Panorama iPod Organizer a rozšířit možnosti iPodu o práci s databankou. Panorama iPod Organizer sice příliš nedělá čest svému názvu a nenabízí žádné typické funkce organizeru či kapesního diáře, umožňuje ale ukládat do iPodu telefonní čísla, e-mailové adresy a databáze s prakticky libovolnými údaji.



Přetažení dat do iPodu přes FireWire rozhraní je pochopitelně záležitostí několika vteřin, u databází s mnoha tisíci údaji pak nejvýš několika minut. Ovládací prvky iPodu se používají k navigaci v databázi či jednotlivých adresářích a položkách. iPod samozřejmě neumožňuje data upravovat či zadávat nové položky, jedná se tedy pouze o prohlížeč importovaných databází. Panorama iPod Organizer není nový firmware, jedná se pouze o softwarovou úpravu stávajícího operačního systému v iPodu, umožňujícího prohlížet data, žádná pozdější verze iPod Organizeru pro stávající iPod tedy nebude obsahovat žádný kalendář, prohlížeč obrázků, e-mailový klient nebo něco takového.































Panorama iPod Organizer je zatím určen pouze pro počítače značky Apple, vyžaduje tedy software iTunes pro přenos dat. Navíc je jasné, že i když je kapacita iPodu postačující i pro ty nejrozsáhlejší databáze (i několik tisíc adres a kontaktů zabere pouze zcela zanedbatelné procento kapacity iPodu), díky stížené navigaci a nemožnosti zadávat jakékoliv znaky (nutné pro vyhledávací funkce) jsou možnosti Panorama iPod Organizeru dost omezené, takže cena 20 USD je tak akorát.