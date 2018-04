Pandora - založte si vlastní mailinglist

Společnost Mobil server představuje nový projekt a novou službu pro český internet. Pod jménem Pandora ( http://www.pandora.cz ) byl zprovozněn nový server určený k provozu e-mailem rozesílaných konferencí, takzvaných mailinglistů.

Server Pandora umožňuje komukoliv založit si vlastní e-mailové diskusní fórum, tedy mailinglist. Toto diskusní fórum je založitelné zcela zdarma a lze je plně řídit a nastavovat přes webové rozhraní. Napříště již tedy není potřeba podobnou službu pracně shánět a učit se její ovládání - ovládání Pandory je jednoduché a intuitivní.

Pandora nabízí několik druhů e-mailových diskusních fór podle příležitosti, k nimž by měla být použita. V každém případě mohou být uživatelé přidáváni přes WWW stránky, a to i ze stránek mimo server Pandora. Každý provozovatel WWW stránek si tedy k nim může přidat možnost přihlásit se do jím vybraného mailinglistu.

otevřený mailinglist - jeho členem se může stát každý a příspěvky jsou okamžitě rozesílány všem ostatním členům mailinglistu. Tento typ mailinglistu je vhodný především pro klasické debaty - uživatelé si například mohou vyprávět vtipy, vyměňovat si zkušenosti atd. moderovaný mailinglist - jeho členem se může stát každý, ale příspěvky jsou rozesílány až poté, co je moderátor konference (zakladatel nebo jím pověřená osoba) schválí. Moderátorovi konference dochází příspěvky ku schválení e-mailem. Tento typ mailinglistu je vhodný pro přísněji sevřené diskuse, kdy moderátor potřebuje mít kontrolu nad tím, aby členové konference nebyli obtěžováni určitými typy příspěvků. Takováto konference je ale závislá na aktivitě moderátora, neboť je požadováno jeho schvalování příspěvků. Moderovaný mailinglist se hodí pro více zaneprázdněné uživatele a specializované debaty, kde je požadována spíše kvalita než kvantita příspěvků. uzavřený mailinglist - jeho členem se může stát každý, ale příspěvky může posílat pouze moderátor konference. Příspěvky od ostatních uživatelů budou odmítnuty. Tento typ mailinglistu je vhodný pro jednostrannou distribuci informací - například firmy jej mohou využít pro rozesílání svých ceníků zájemcům, kteří o toto projevili zájem. soukromý mailinglist - moderátor rozhoduje o tom, kdo se může stát členem této konference. Zprávy rozesílané tímto typem mailinglistu nejsou archivovány na webu. Tento typ mailinglistu je vhodný pro soukromé diskuse několika vybraných lidí, kteří nechtějí pokaždé vyplňovat spoustu adresátů a chtějí přitom mít zajištěné soukromí.

Vyjma soukromého mailinglistu jsou tedy zprávy ze všech mailinglistů archivovány přes WWW rozhraní tak, aby je bylo možno pohodlně procházet a pročítat. Na hlavní stránce serveru Pandora také najdete jednoduché vyhledávání konferencí pomocí oborově řazeného rozcestníku i možnost hledat klíčová slova. Všechny mailinglisty jsou na Pandoře totiž zařazeny do svých kategorií včetně popisek tak, aby si návštěvníci Pandory mohli co nejdříve zjistit, zda o jejich oblíbeném tématu již nějaká konference existuje.

Proti spamingu je Pandora bráněna jednak systémem filtrů, jednak - a to především - zákazem posílat zprávy do mailinglistů z adres, jež nejsou přihlášeny do konference.

Konektivitu pro Pandoru zajišťuje Telenor Internet.