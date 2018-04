Panasonic živě z Cannes - multimediální mini véčko (dojmy)

Panasonic minulý týden na 3GSM kongresu v Cannes neukazoval jen "chytré" véčko X700 s operačním systémem Symbian, ale i další aktuální modely ze své produkce. Až na mini model G50 (jeho minirecenzi najdete zde) se žádný z nich u nás neprodává. Proč, to netušíme, ale především model X70 (doporučujeme naší recenzi) už má hodně velké zpoždění. Panasonic má vedle modelu X70 aktuálně v nabídce další dvě véčka a další připravuje (Panasonic X11). Panasonic X70 má i své dvojče, model P341i. Telefon je s X70 identický, ale podporuje i-mode, proto také to netypické označení. Z klasických modelů zatím Panasonic vyloženou novinku nepředstavil, snad by se tak mělo stát na veletrhu CeBIT, který začíná za necelé tři týdny.

Nás nejvíce zaujal Panasonic X60, respektive byl z novinek jediný, který bylo možné pořádně vyzkoušet. Informace o Panasonicu X60 pronikly na světlo světa již více než před půl rokem. Nyní se tento model dostává v Evropě do prodeje, nejdříve exkluzivně u operátorů ze skupiny Vodafone.

Komu se zdá, že multimediální telefony jsou příliš velké a má rád miniaturní telefony, tomu se jistě bude nové véčko Panasoniku líbit. Telefon je opravdu velmi malý (78 x 46 x 28 milimetrů, 78 gramů). To platí především o jeho výšce, naopak v pase patří nový Panasonik mezi nejbaculatější telefony. Díky rozměrům se na telefon již nevešel vnější displej. Na vrchu telefonu je jen objektiv fotoaparátu, okénko infraportu a indikační dioda.

Samotný fotoaparát má poměrně malé rozlišení, jen zhruba 0,1 megapixelu, což ale platí i o vyšším modelu X70. Pro fotografii na displej to stačí, na počítač ale takovou to fotografii ani snad nemá cenu posílat. Naopak ale nechybí nabídka různých efektů a rámečků, do kterých lze fotografie zabalit. Displej telefonu není aktivní, jako u modelu X70, ale jen pasivní. Jeho kvalita je ale velmi dobrá.

Ovládání telefonu je téměř stejné jako u modelu X70 a vlastně i velmi podobné dobře známému modelu GD87. Příliš se neliší ani výbava, která zahrnuje GPRS třídy 8, Java, paměť na 300 kontaktů, šestnáctihlasé polyfonní melodie a další běžné funkce. Naopak chybí Bluetooth. Telefon je velmi dobře zpracovaný a přes své miniaturní modely se ovládá docela pohodlně. Lépe, než mini model kolasické koncepce G50.

Jestli se Panasonic X60 bude prodávat i u nás nevíme. Zástupce značky na stánku tvrdil že ano, ale kdy by to mělo být, nevěděl.

Telefon je opravdu malý, nejlépe mu bude na šňůrce na krku. V kapse by se mohl ztratit.

Přes miniaturní rozměry lze telefon docela pohodlně ovládat. Klávesnice je po všech stránkách povedená.

Telefon nemá systémový konektor, jen konektor pro osobní HF a pro nabíječku. Spojení s počítačem zajišťuje infraport pod objektivem fotoaparátu.

Telefon je extrémně krátký, ale poněkud silnější v pase.

Další modely Panasonic vystavoval jen za sklem. Vlevo dole je Panasonic X70, na pravé fotografii je nahoře modelová řada G50, dole pak model G60.

Vlevo je i-mode verze modelu X70 s označením P341i. Určena k prodeji jen u operátorů nabízejících službu i-mode. Vpravo je dámské véčko poněkud bizardních tvarů G70.