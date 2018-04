Panasonic X700 živě z Cannes - nejkrásnější mobil s Symbianem

Světová premiéra Panasoniku X700 proběhla v úterý na veletrhu 3GSM v Cannes. Byli jsme při tom, a tak vám můžeme nabídnout první fotografie funkčního telefonu a naše dojmy z něj. Panasonic se chce svézt na vlně zájmu o chytré telefony a právě proto připravil nový model X700. Vcelku logicky si vybral platformu Series 60 a operační systém Symbian (7.0s) - tedy osvědčenou a populární kombinaci. Symbian je momentálně nejúspěšnější operační systém pro chytré mobily a na 3GSM kongresu to bylo možné vidět a slyšet z mnoha stran.

Panasonic vcelku logicky vsadil při přípravě svého chytrého mobilu na véčko. Véček s Symbianem totiž mnoho není. V případě telefonů pro GSM zatím vůbec žádné, několik jich lze najít v Japonsku pro tamní sítě. I z tohoto důvodu lze očekávat, že by nový Panasonic mohl být úspěšný.

Panasonic X700 je opravdu hezký mobil. Není to jen naše subjektivní hodnocení, novinka se líbila všem, kterých jsme se na nový Panasonic ptali. Telefon je o trochu větší než dnešní běžné multimediální véčko, ale opravdu jen o malý kousek. Přesné údaje o rozměrech a hmotnosti neznáme, tipujeme, že budou velmi podobné například dobře známému Panasoniku GD87. My jsme měli možnost porovnat novinku s novějším véčkem výrobce, modelem X70. Výsledek můžete vidět na jedné z fotografií. Rozdíl není nikterak markantní a Panasonic X70 je spíš menší mobil než přístroj průměrné velikosti. Možná že Panasonic X700 těží i ze svého designu, který jej dělá menším. V každém případě ale padne nový Panasonic velmi dobře do ruky.

Novinka je modelu X70 velmi podobná. Klávesnice je stejně řešená, alfanumerická tlačítka mají ale jiný tvar a funkčních kláves je logicky více. Stejný tvar ale má ovládací kříž s potvrzovací klávesou uprostřed. U otevřeného telefonu pak zaujme i barevný displej. Opět neznáme jeho rozlišení, musíme však pochválit jeho kvalitu. Displej je aktivní (TFT) a bude patřit mezi špičku v rámci telefonů pro GSM. Pochvalu zasloží jasně modré podsvícení klávesnice, které je intenzivní a rovnoměrné.

U zavřeného telefonu asi nejvíce zaujmou chromované boky přední části telefonu. Ty ale žádnou funkci nemají, na rozdíl od dalších designérských prvků. Mřížka nad vnějším displejem skrývá reproduktor, vedle mřížky pak je okénko infraportu a na druhé straně světlo - blesk pro fotoaparát. Jeho objektiv je pak doplněn lesklým okrajem, který ale nemá funkci zrcátka, jako je tomu u jiných véčkových mobilů. Telefon totiž dokáže fotografovat i v zavřeném stavu a obraz lze kontrolovat na vnějším displeji. Vnější displej je také barevný a poskytuje velmi slušný obraz, i když se jedná jen o pasivní displej. Se zavřeným telefonem lze fotografovat i s modelem X70, ten ale nemá vnější barevný displej a obraz lze kontrolovat jen v miniaturním zrcátku.

Tradičně mohutný je u Panasoniku kloub a ani anténa není integrovaná. Zpracování vystaveného vzorku bylo velmi dobré - japonsky precizní. Telefon vcelku slušně fungoval, ani se nezdálo, že se jedná o jeden z prvních testovacích vzorků. O to více nás překvapilo, že Panasonic plánuje uvedení telefonu na trh až na podzim. Důvody tohoto postupu neznáme a neměli jsme ani možnost mobil podrobněji otestovat. Na podzim ale může mít Panasonic další konkurenty se stejnou koncepcí. Dnes by těžil ze své výjimečné konstrukce mezi telefony s operačním systémem Symbian.

Zástupce firmy nám také nedokázal odpovědět na otázku ohledně ceny nového Panasoniku. "Měla by být konkurenceschopná," dodal a připustil, že prodej telefonů Panasonic na našem trhu vázne. To byla naše další otázka poté, co zástupce Panasoniku na stánku výrobce zjistil, že jsme z České republiky a připomněl, že hlavní evropský výrobní závod Panasoniku na mobilní telefony je v Pardubicích. Doufejme tedy, že Panasonic uvede nový model X700 na náš trh rychleji, než je tomu u modelu X70, který se u nás stále neprodává.

