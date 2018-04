Panasonic X70 - Těšte se, je na co! (recenze)

Exkluzivně na našem serveru si můžete přečíst zřejmě první test nového Panasoniku X70 v Evropě. Ten se zde zatím neprodává, k dostání je momentálně jen na vybraných asijských trzích. V Evropě se začne prodávat až před koncem letošního roku, někde asi až v roce příštím. Optimistické předpovědi hovoří o začátku letošního prosince, zatím však přesný termín zahájení prodeje nebyl stanoven.

Panasonic X70 je nástupcem populárního modelu GD87. Je mu vzdáleně podobný, ale je menší, lehčí a především toho mnohem více umí. Pokud toho o modelu GD87 moc nevíte, doporučujeme vám naší recenzi tohoto modelu.

Vzhled - menší rovná se hezčí

Jak již bylo uvedeno, nový Panasonic X70 je nástupcem modelu GD87, který se stále prodává. Novinka je svému předchůdci podobná, je však menší a má modernější tvary. Stále je jasným poznávacím prvkem tohoto rozvíracího (véčkového) telefonu masivní kloub, který není integrován do spodní části přístroje, tak jak je tomu u většiny konkurenčních véček. U příštího modelu Panasoniku tomu už ale možná tak bude, kloub X70 je méně nápadný, než u předchozího modelu GD87 a částečně již se spodní částí přístroje splývá. Horní odklopná část telefonu je ale stále výrazně zaoblená a jakoby na telefon posazená.

Rozdíly ve velikosti a hmotnosti Panasoniků X70 a GD87 jsou následující:

GD87: rozměry - 97 x 49 x 23 mm / hmotnost - 103 gramů

X70: rozměry - 87 x 47 x 23 mm / hmotnost - 92 gramů

Novinka je o centimetr kratší a je i užší, než předchozí model GD87, rozdíl ve hmotnosti je také nezanedbatelných 11 gramů. Novinka má tmavě šedý kryt, který je elegantnější, než světlý plast u modelu GD87. Jinak je konstrukce obou telefonů velmi podobná, klávesnice má stejný počet kláves a i jejich rozmístění je velmi podobné. Na stejném místě je i objektiv fotoaparátu, jen pod ním umístěný displej je u novinky postaven na výšku, na rozdíl od modelu X70, kde je umístěn na šířku. Kvalita zpracování telefonu je vynikající, použité plasty jsou kvalitní a vše pasuje naprosto přesně.

Displej - špička ve svém oboru

Hlavní displej je u modelu X70 stejný, jako u předchozího modelu GD87. Jedná se o aktivní (TFT) displej s rozlišením 132 x 176 obrazových bodů a který umí zobrazit 65 000 barev. Na displej se vejde až sedm řádků textu pro práci, které doplňují další tři řádky stavové. Hlavní displej je perfektní, skvěle čitelný a asi o něco lepší, než displej stejných parametrů u modelu GD87. Oceníte to především u obrázků od výrobce přednastavených v telefonu, které můžete použít jako tapety. Displej se plně vyrovná současné špičce, kterou představují displeje Samsungu, snad jen displeje nových Motorol (V300, V500 a V600) mají obraz ještě ostřejší, mají totiž výrazně vyšší rozlišení. Výhodou hlavního displeje X70 je, že je dobře čitelný i bez podsvícení. V tomto směru svou konkurenci překonává.

35 fotografií displeje Panasoniku X70 najdete v druhé části článku (klikněte na obrázek).

Vnější displej je opět poměrně malý (jako u GD87), je však umístěn na výšku. Pokud se spokojíte s analogovými hodinami, můžete na displej koukat na výšku. Jinak se text na displeji zobrazuje na šířku a telefon tak budete muset natočit. Na jakou stranu, to bude záležet jen na vás, v menu si můžete zobrazení textu nastavit. Displej umí zobrazit jednu řádku textu, na které je ale vše podstatné. Zajímavé je podsvícení vnějšího displeje. To může mít až sedm barev, nebo v duhové variantě postupně všechny za sebou. Barvy podsvícení je možné přidávat k jednotlivým typům informací, nebo i jako odlišení volajícího. Navíc má telefon i barevnou diodu nad vnějším displejem, takže za určitých okolností může svítit jako vánoční stromeček.

Baterie - standard

Standardní baterie X70 má kapacitu 680 mAh a jedná se o Li-Ion článek. S touto baterií vydrží telefon na příjmu zhruba čtyři dny s necelou hodinou hovoru, pokud však budete hojně využívat infraport nebo Bluetooth, půjde výdrž baterie rapidně dolů. Naopak výhodou je velmi rychlé nabíjení, telefon je k práci připraven za hodinu a pár minut nabíjení.

Ovládání - pohodlné a jednoduché

Novinka má konečně aktivní flip, takže otevřením telefonu hovor přijmete, zavřením ukončíte. V menu si ale můžete nastavit i přijmutí hovoru až tlačítkem po otevření telefonu. V prvním případě pomocí pravého bočního tlačítka můžete hovor odmítnout. Právě až na toto tlačítko, které jinak slouží pro fotoaparát / přepínání zobrazení vnějšího displeje (u zavřeného telefonu), nebo jako diktafon (u otevřeného telefonu), jsou všechny ovládací prvky jen na hlavní klávesnici. Ta má vedle alfanumerických kláves dvě kontextová tlačítka, pětisměrný ovládací kříž, dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru a jednu speciální klávesu pro přímý vstup na Wap.

Ovládání telefonu je jednoduché a přibližně odpovídá ovládání předchozího modelu GD87. Hlavní menu je ikonové, stejně jako některá další menu, což je novinka. Platí to pro menu zpráv a menu organizéru. Ostatní menu jsou textová a vertikálně řazená. U voleb některých položek se objeví další menu v menším okně, kterým se listuje opět vertikálně. Funkce kontextových kláves se mění podle potřeby, levá většinou potvrzuje funkci, což ale často lze uskutečnit i potvrzením ovládacího kříže, pravá kontextová klávesa většinou nabízí opuštění nabídky, nebo korekci. Samostatná korekční klávesa chybí.

Telefonování - bohatý telefonní seznam

Začněme u telefonního seznamu. Ten je mnohem propracovanější, než u modelu GD87 a nabízí i větší kapacitu paměti. Do ní se vejde 500 vícepoložkových záznamů. Ke každému z nich lze přiřadit následující položky: Jméno, příjmení, čtyři telefonní čísla, tři e-mailové adresy, URL, titul, jméno zaměstnavatele/firmy, poznámku a dále následující rozlišovací znaky: obrázek/fotografii (i pořízenou fotoaparátem), skupinu, vyzváněcí melodii, aktivaci vibrací a barvu podsvícení vnějšího displeje. To by snad mělo stačit i náročným zákazníkům, i když je pravděpodobné, že někomu se bude zdát 500 záznamů málo… Telefon umožňuje kontakty libovolně kopírovat mezi pamětí telefonu a SIM, umí odeslat vizitku přes infraport nebo Bluetooth a při vyhledávání si můžete vybrat, jak se kontakty budou zobrazovat, buď podle příjmení, nebo podle jména.

Panasonic X70 má polyfonní vyzváněcí melodie. Ty jsou „jen“ šestnáctihlasé, ovšem kvalitní a v telefonu je celkem zajímavý výběr motivů. Další melodie si můžete do telefonu nahrát, použít k tomu můžete tuto oficiální stránku výrobce, kde se již počítá i s naší republikou. Melodie a obrázky nemusíte stahovat samostatně, výrobce nabízí i celé balíčky, v kterých je tematicky připravena melodie, tapeta displeje a barevné schéma menu. Nejrůznější tóny můžete přiřadit všem režimům telefonu, jednotlivým kontaktům, nebo skupinám volajících. Vyzváněcí profily ale telefon nenabízí.

Samotné telefonování je bezproblémové, hlasitost dostatečná a zvuk kvalitní. Pochválit musíme hlasitý odposlech, který je oproti konkurenci nadstandardně kvalitní.

Textové a multimediální zprávy a e-mail - vše co potřebujete

Nový Panasonic X70 nabízí všechny způsoby textové komunikace. V případě SMS lze do paměti telefonu uložit 200 zpráv, při odesílání může každá mít 459 znaků, k dispozici je prediktivní slovník T9 (v testovaném vzorku bez češtiny) a jako i starší telefony výrobce nabízí X70 při zadávání textu jeho kopírování, vkládání a blokové vymazávání. Na displej se při psaní a čtení zpráv vejde sedm řádků textu, který je dobře čitelný. To samé platí i pro MMS, ke kterým ale lze dále vložit fotografie - i přímo z fotoaparátu, nikoliv ale nahrané obrázky v telefonu. Připojit lze i zvuk, včetně hlasové poznámky a každá zpráva může mít několik stránek. Před odesláním si pak můžete prohlédnout, jak je zpráva velká a můžete i zvolit barvu pozadí a styl animace. V nabídce telefonu najdete i SMS chat, doručenky (automaticky/na vyžádání a skupiny příjemců.

V případě e-mailů nabízí telefon 840 KB paměti a každý e-mail může mít až 2 000 znaků, povoleny jsou přílohy (opět ale není možné vložit obrázek mimo vlastnoručně pořízené fotografie), lze zadat adresu a i kopii příjemce a samozřejmě i předmět.

Stejně jako předchůdce, neumí X70 zalamovat řádky, naopak klávesnice telefonu je kvalitní (velká tlačítka - přesný stisk), takže se zprávy na telefonu píší velmi dobře.

Fotoaparát - malé fotky, bohaté možnosti

Zde nejprve jedna výtka. Fotoaparát X70 umí opět (jako u GD87) jen fotografie s rozlišením stejným, jako je rozlišení displeje, tedy 132 x 176 obrazových bodů. Fotografie jsou tak určeny téměř výhradně k použití pro MMS zprávy, na počítači toho moc neuvidíte. Na druhou stranu, fotky jsou vcelku kvalitní, ostré, ovšem u tohoto rozlišení hodnotit detaily vůbec nemá cenu. Důležité je, že na displeji vypadají fotografie dobře.

Fotografie pořízené integrovaným fotoaparátem Panasoniku X70 si můžete prohlédnout v druhé části článku. Stačí kliknout na obrázek.

Zajímavou funkcí fotoaparátu je integrovaný blesk - tedy ne blesk klasický, ale světlo, které je umístěno pod objektivem fotoaparátu. To lze využít i při naprosté tmě, ale jen zhruba do dvou metrů vzdálenosti, pak s ním můžete udělat ještě čitelnou fotku. Fotoaparát má dvojnásobné přiblížení (v jednom kroku) a při fotografování lze nastavit jas o dva kroky každým směrem. Fotoaparát pořizuje fotky v formátu JPEG a PNG, v prvním případě ve třech stupních kvality. Díky velikosti fotografie se jich do telefonu vejde opravdu hodně. Výrobce hovoří o 400 fotografiích, celková velikost sdílené paměti je 4 MB.

Fotoaparát Panasoniku X70 nabízí několik nadstandardních funkcí. Můžete si pro obrázek zvolit jeden z deseti rámečků, tři efekty (sépie, monochrom a negativ), fotoaparát nabízí časovač, noční režim a sekvenční fotografování (až šest fotografií najednou). Fotografie lze upravovat i zpětně a to pomocí všech zmíněných možností fotoaparátu, navíc lze fotografie procentuálně zmenšovat a zvětšovat a lze je posouvat. Pro obrázky je určeno několik složek, do kterých je můžete libovolně ukládat. Prohlížení obrázků je možné pomocí náhledů (tři obrázky najednou), nebo po jednotlivých obrázcích přes celý displej.

Data, připojení k počítači - Bluetooth a infra

Panasonic X70 umí Bluetooth. To je pro mnoho zákazníků jistě dobrá zpráva, ale… On umí pomocí Bluetooth jen připojit sluchátko, nebo pomocí něj odesílat a přijímat kontakty, vizitky a všechny soubory ve složce Data - to znamená obrázky, melodie, hlasové poznámky a celá témata (viz výše). Nelze se pomocí Bluetooth připojit na internet ani nelze pomocí něj synchronizovat telefon s počítačem. To lze jen pomocí infraportu a případně datového kabelu, který ale není součástí balení, jen jako příslušenství. Bluetooth výše uvedené možnosti zvládá bez problémů, stejně tak funguje i infraport. Kabel jsme vyzkoušet nemohli. Synchronizační software dostanete přímo s telefonem (je i v české verzi), případně si jej můžete stáhnout přímo z internetu. Pro jednoduché odeslání obrázků a melodií jej ale instalovat nemusíte, ty lze odeslat a přijmout i bez něj (u Windows XP).

GPRS nabízí Panasonic v konfiguraci 4+1 timeslot, Wapový prohlížeč pak ve verzi 1.2.1. Vše funguje bez problémů, pouze stačí nastavit potřebné parametry v telefonu.

Další funkce - bez Javy to není ono

Telefon samozřejmě nabízí kalendář, který má jen měsíční náhled. Počet záznamů je zřejmě omezen jen celkovou pamětí telefonu, což platí i pro hlasový zápisník (opět velmi kvalitní záznam i reprodukce). Budík nabízí čtyři nezávislé časy buzení, ovšem bez možnosti nastavení pro jednotlivé dny v týdnu. Kalkulačka nabízí jen základní funkce, je však přehledná. To samé platí o konvertoru měn. Více propracovaný je světový čas, u kterého si můžete zvolit i automatickou změnu letního času.

Oproti předpokladům čeká jedno nemilé překvapení v menu her. Místo očekávané Javy (například v synchronizačním softwaru se s ní počítá) je v telefonu jen systém In-Fusio. To je ale u nás problém, hry v tomto formátu žádný z našich operátorů nepodporuje a tudíž nenabízí. V telefonu jsou hry čtyři: Space War, RollerKid, Panko a Crazy Cobra. Hry jsou to jen průměrné a je možné, že v české verzi telefonu budou jiné. Java tam ale podle našich informací přesto nebude.

Jaký je? - Výborný, ale ne dokonalý

Panasonic X70 je atraktivní véčko s bohatou paletou funkcí. Několik výtek si ale zaslouží, především absence Javy může být s ohledem na konkurenci problém a i Bluetooth by mohl fungovat i pro synchronizaci a datové hovory. Jinak se nám ale telefon velmi líbil. Je bezesporu lepší, než předchůdce GD87 a může se směle utkat se současnou konkurencí. Mezi tu patří především telefony značky Samsung a za nedlouho i LG a velkými konkurenty bude Sony Ericsson Z600 a Motorola V600. Oba s podporou Bluetooth, které většině jiných véček chybí. Nejlevnější z nich asi bude Sony Ericsson, je ale největší. Motorola a nový Panasonic jsou nepoměrně menší a také jim to víc sluší, což je u luxusních telefonů velmi důležité kritérium.

Panasonic X70 a jeho konkurenty můžete porovnat v druhé části článku.

V této chvíli neznáme přesné datum zahájení prodeje X70 na českém trhu. Jak již bylo uvedeno, zatím se v celé Evropě neprodává, snad se dočkáme na začátku prosince. Cena nedotovaného telefonu by se měla pohybovat okolo 16 000 Kč, tedy zhruba na stejné úrovni, jako při zahájení prodeje předchozího modelu GD87.

Jakmile budeme mít k dispozici českou prodejní verzi telefonu, přineseme vám podrobné zhodnocení telefonu, včetně detailních poznatků z praxe, jak se s telefonem pracuje.

Druhou část článku - fotogalerii - najdete zde