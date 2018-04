Panasonic X66 - drobeček zatím pouze pro Čínu

Panasonic je známý svými miniaturními telefony. Po modelech GD55 a G50 představil i véčko určené pro ženy G70. A jelikož asijští zákazníci mají rádi malé telefony a véčka obzvlášť, připravuje Panasonic další model. Tentokrát se bude jednat o klasické véčko, které svými tvary bude vycházet z větších modelů GD87 a především X70.

Nový Panasonic X66 bude se svými rozměry 78 x 46 x 28 milimetrů a hmotností 78 gramů nejmenší mobilní telefon s integrovaným CMOS fotoaparátem. Rozlišení fotoaparátu zatím nebylo specifikováno, ale je pravděpodobné že nebude větší než jakým disponuje větší bratříček model X70. Čočka fotoaparátu je umístěna na vrchu telefonu spolu se zrcátkem pro pořizování autoportrétů. Fotoaparát také bude disponovat osvícením pro pořizování snímku za zhoršených světelných podmínek. Tato konstrukce i celkové miniaturní rozměry mají za následek absenci druhého-venkovního displeje. Ten alespoň zčásti nahradí pětibarevná multifunkční dioda. Vnitřní displej se naopak bude moci pochlubit, na telefon kolibřích rozměrů, nadstandardním rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a podporou zobrazení až 65 536 barev. Displej však bude pravděpodobně vyroben technologií STN, takže jeho zobrazovací schopnosti budou omezené.

Ve výbavě malého Panasonicu nebude samozřejmě chybět podpora multimediálních zpráv MMS a s tím spojená datová podpora GPRS třídy 8. Další výbava bude zahrnovat wapový prohlížeč ve verzi 2.0, hlasový záznamník, organizér, budík, kalkulačku, převodník měn a hry. Telefonní seznam Panasonicu X66 pojme 200 kontaktů se třemi čísly u každého. Na příchozí hovor bude moci upozornit jedna z 20 vestavěných šestnáctihlasých polyfonních melodií. Další bude možno donahrát, stejně jako obrázky a hry. Ke komunikaci s nejbližším okolím bude k dispozici vestavěný infraport nebo datový kabel. Podpora technologie Bluetooth se v takto malém telefonu očekávat nedá. Pro psaní textových zpráv bude připraveno prediktivní vkládání textu T9 a podle prvních informací by v telefonu neměl chybět ani vestavěný e-mailový klient. Paměť nového Panasonicu by měla být 2 MB. Panasonic X66 bude vybaven Li-Ion baterií s kapacitou 680 mAh, se kterou by měl vydržet čtyři a půl hodiny hovoru nebo 11 dní v pohotovostním stavu. Dvoupásmový Panasonic X66 se bude nabízet ve třech metalizovaných barevných provedeních - stříbrném, žluto-zlatém a fialovo-růžovém.

Nové kolibří véčko od Panasonicu by se mělo nejprve objevit v nabídce hongkongského operátora China Mobile-Vodafone HK v Hong Kongu, následovat by měla Čína a Tchajwan. První dodávky pro asijský trh by měly proběhnout na jaře příštího roku. V Evropě se nový Panasonic objeví pod označením X60 se zpožděním. Tak tomu bylo i s předchozími modely GD55 a G50.