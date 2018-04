Panasonic X60 - nejmenší véčko s fotoaparátem (první informace)

Společnost Panasonic chystá v dohledné době uvedení několika nových modelů. Vedle nástupce modelu GD67 (G60) a multimediálního véčka GD87 (X70) by se v Evropě měly začít prodávat i miniaturní modely G50 a GD55 klasické koncepce. Posledně jmenovaný model se sice již nějakou dobu v Asii prodává, do Evropy ovšem oficiálně stále nedorazil (bez zajímavosti není, že se jedná o typ hardwarově shodný s véčkem Siemens CL50, který se zprvu také prodával pouze v Asii a v Evropě byl uveden až se značným zpožděním). Úplnou novinkou je ovšem véčko X60, které nebylo představeno ani v rámci prezentace novinek na letošním CeBITu. Výbavou a vzhledem odkazuje k modelu GD87, velikostí se ovšem podobá miniaturním modelům G50 a GD55.

Menší už asi být nemohl

Novinka (78 x 46 x 28 milimetrů) je skoro stejně velká jako již v Asii prodávaný mini-mobil GD55 (77 x 43 x 17 milimetrů). Ale protože se jedná o véčko, je možné do něj při zachování kompaktních rozměrů vměstnat více funkcí, které by se do mobilu klasické koncepce jednoduše nevešly. Větší tloušťku telefonu omlouvá integrovaný fotoaparát, i tak patří nový Panasonic k nejmenším véčkům na trhu. Je zhruba stejně velký jako většina mini véček Samsungu.

Telefon se bude dodávat v několika barevných variantách.

Fotoaparát se zrcátkem

Hmotnost sice vzrostla na 78 gramů, oproti pouhým 65 gramům u modelu GD55, i tak se ale jedná o rozdíl, který v kapse nepoznáte. Na rozdíl od poměrně skromného mini mobilu GD55, je novinka plně vybavena a míří mezi multimediální přístroje. Vedle barevného displeje STN s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a možností zobrazit přes 65 000 barev nechybí v telefonu integrovaný fotoaparát (CMOS; 110 000 obrazových bodů). Vedle objektivu fotoaparátu najdeme, stejně jako u modelu GD87, zrcátko pro vytvoření autoportrétu. Chybí ovšem druhý displej na vrchu přístroje, který alespoň částečně supluje vícebarevná jasně svítící dioda. Druhý displej se již s největší pravděpodobností do telefonu těchto rozměrů nevešel, přednost dostal fotoaparát.

Porovnejte novinku s dobře známým modelem GD87. X60 je opravdu hodně malý.

Okno do světa

Nový Panasonic samozřejmě umí přijímat a i odesílat MMS a zatím poněkud netradiční funkcí je prohlížeč s podporou XHTML. Připojení do světa zajišťuje GPRS (třídy 10) a pro připojení k počítači nechybí ani infraport. Z mála dostupných informací je zatím jisté i polyfonní vyzvánění (šestnáct hlasů) a podpora dvou pásem GSM (900 a 1800 MHz). Některé zdroje hovoří i o možnosti uvedení dvou podobných modelů s označením X60. Jeden by měl mít integrovaný fotoaparát, druhý nikoliv. Označení obou modelů by se pak mělo lišit doplňujícím písmenem za názvem jednoho z nich.

Na podrobnější informace o novém Panasoniku X60 si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Otázkou také zůstává, kdy se novinka objeví na trhu, zejména pak na českém.