Panasonic X500 - vysouvací stylovka ve tvaru fotoaparátu (recenze)

Panasonic X500 je další z modelů vysouvací koncepce, který zaujme zejména svým vzhledem. Styl, je to hlavní, na co výrobce při navrhování tohoto modelu myslel. Nový Panasonic, na rozdíl od konkurenčních modelů, je více hranatý a jeho funkční výbava za konkurencí trochu zaostává. Telefon nabízí integrovaný VGA fotoaparát, který dokáže pořizovat i krátké videosekvence. Ostatní výbava zahrnuje hlasový záznamník, Javu, jednoduchý kalendář a kvalitní polyfonické vyzvánění. Panasonic X500 je čistě stylový telefon, který boduje především svým vzhledem.

Vzhled - malý fotoaparát

Vzhled nového Panasonicu X500 v zavřeném stavu připomíná malý fotoaparát. Tomu napomáhá displej, který zabírá téměř polovinu čela telefonu, a na zádech umístěná čočka fotoaparátu s diodovým bleskem. Vzhled telefonu v námi testované červené/vínové barvě je elegantní, bez zbytečných výstřelků. Panasonic X500 se bude nabízet ještě ve dvou dalších barevných variantách - stříbrné a bílé. Nový vysouvací Panasonic je malý a poměrně lehký. Rozměry telefonu jsou 85 x 47 x 22,5 milimetru a hmotnost je 96 gramů. Kvalita zpracování je na dobré úrovni, nic nevrže a vysouvací mechanismus má optimálně dimenzovanou pružinu.

Displej - slušný standard

Panasonic X500 má barevný aktivní (TFT) displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů, který dokáže zobrazit až 65 536 barev. Zobrazení displeje je na dobré úrovni, což se projeví zejména při aktivovaném fotoaparátu a použití displeje jako hledáčku. Displej je docela dobře čitelný i na přímém slunci. Překreslování v tomto módu je však trhané. Na displej je možné uložit některou z přednastavených tapet nebo použít vlastní fotografii respektive vlastní videosekvenci. Telefon nabízí osm barevných provedení menu. V klidovém stavu, po chvilce nečinnosti, se podsvícení displeje vypne a zobrazí se černé číslice digitálních hodin na bílém pozadí. Dobu podsvícení displeje je možné nastavit v intervalech 10, 30 nebo 60 sekund. Jas displeje není možné nastavit. Na displej se vejde při psaní textové zprávy pět řádků, při čtení rovněž.

Baterie - průměrná výdrž

Nový Panasonic používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 730 mAh. Podle údajů výrobce by měl Panasonic X500 vydržet na příjmu až 200 hodin nebo až sedm hodin hovorového času. V našem testu, při zkoušení všech vlastností telefonu, vydržel Panasonic X500 na příjmu přes tři dny.

Ovládání - dvě zobrazení menu

Panasonic X500 se ovládá pomocí čtyřsměrné navigační klávesy s potvrzováním uprostřed a dvojicí funkčních tlačítek. Na pravém boku telefonu je navíc klávesa pro aktivaci fotoaparátu, která slouží zároveň pro pořizování snímků. Alfanumerická klávesnice je přístupná až po vysunutí telefonu. Pro otevření a zavření telefonu je možné nastavit specifickou melodii a při otevření může telefon automaticky otevřít zvolenou položku.

Menu telefonu je možné zobrazit ve dvou režimech: jako matici 3 x 3 ikony nebo pomocí karuselového vertikálního menu. Podle našich zkušeností je ikonové menu přehlednější a hlavně rychlejší. V obou zobrazeních se je možné pohybovat pomocí klávesových zkratek (klávesy 1 až 9).

V pohotovostním stavu je pro levou kontextovou klávesu napevno nastavená aktivace položky zpráv, pravá kontextová klávesa může svoji funkci změnit. Přiřazeny mohou být dvě funkce pro krátký a dlouhý stisk. Ovládání pomocí navigační klávesy a ostatních funkčních kláves je přesné a bez nežádoucích přehmatů. Alfanumerická klávesnice má nejistý stisk. Ani zdvih kláves alfanumerické klávesnice není optimální, nemluvě o velikosti jednotlivých kláves.

Telefonování - kvalitní vyzvánění

Telefonní seznam Panasonicu X500 má paměť na 300 vícepoložkových kontaktů. K jednomu kontaktu je možné přiřadit tři telefonní čísla a dvě E-mailové adresy. Nechybí možnost nastavení specifické vyzváněcí melodie pro jednotlivý kontakt a přiřazení obrázku nebo fotografie. Ke kontaktu je možné přidat poznámku. V telefonním seznamu je možné vyhledávat pouze podle prvního písmene. Kontakty je možné řadit do skupin volajících, kterých je 10. Skupiny je možné libovolně pojmenovat, přiřadit specifickou vyzváněcí melodii nebo obrázek. Telefon umí zobrazit kontakty ze své paměti a ze SIM karty najednou, nebo každou skupinu zvlášť.

Nechybí rychlá volba pro devět kontaktů. Telefon nabízí integrovaný hlasitý odposlech a čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění. Předinstalované vyzváněcí melodie jsou kvalitní, další je možné složit ve vestavěném skladateli. Profily jsou čtyři a je u nich možné nastavit hlasitost vyzvánění, melodii, melodii zprávy, melodii při vysunutí a zasunutí a tón kláves.

Zprávy - T9 s diakritikou

Panasonic X500 vedle standardních textových zpráv nabízí podporu zpráv EMS a multimediálních zpráv MMS. E-mailový klient chybí, nechybí však SMS chat. Textové zprávy píše nový Panasonic s diakritikou a tak je také odesílá. Telefon nezobrazuje počet zbývajících znaků ani neinformuje o pořadí právě psané vícenásobné zprávy. Počet napsaných vícenásobných zpráv je oznámen až před odesláním. Telefonu nechybí doručenky.

Editor multimediálních zpráv dovoluje napsat zprávu s více stránkami. Přímo z editoru není možné do zprávy pořizovat fotografie. Do MMS zpráv je možné vložit také vlastnoručně složenou melodii. Videosekvenci se nám odeslat nepodařilo. Z menu melodií je do MMS zprávy možné vložit i hlasovou poznámku.

Data - nic moc

Panasonic X500 nabízí datové přenosy GPRS třídy 8. V telefonu je wapový prohlížeč ve verzi 2.0. Telefon nemá infračervený port, spojit telefon s počítačem by mělo být možné pomocí datového kabelu. Datový kabel jsme však v době testu neměli k dispozici. Telefon má vestavěnou paměť 4 MB.

Další funkce - Java a tři budíky

V telefonu nechybí kalendář pouze s měsíčním náhledem, který nezobrazuje dny s aktivní položkou upomínky. Upomínky se zobrazují pouze v seznamu událostí. Dále nový Panasonic nabízí budík se třemi nastaveními času buzení. Každý budík nabízí opakování jednou, denně, pondělí až pátek nebo pondělí až sobota. Na výběr je také specifická melodie každého z budíků. Telefon také nabízí automatické zapnutí a vypnutí v zadanou hodinu. Další výbavu obstarává kalkulačka, hlasový záznamník a jednoduchý skladatel vyzváněcích melodií. Telefon by měl mít podle údajů výrobce také převodník, v námi testovaném vzorku však chyběl. V telefonu jsou předinstalované dvě hry Exciting Tennis a Reversi. Zejména první jmenovaná hra si zaslouží pozornost svým zpracováním. Další hry je možné do telefonu donahrát, telefon podporuje Javu MIDP 2.0.

Osvětlení diodového blesku je intenzivní.

Fotoaparát - nechybí videorekordér

Panasonic X500 Fotogalerii displejů a fotografie pořízené telefon naleznete zde.

Panasonic X500 má integrovaný fotoaparát s maximálním rozlišením VGA. Na výběr jsou ještě tři další rozlišení. Fotoaparát používá snímač typu CMOS. Fotografovat je možné ve dvou módech – na výšku nebo horizontálně. Při fotografování na výšku je maximální velikost pořízené fotografie pouze v QVGA rozlišení. Kvalitu fotografií je možné nastavit ve třech krocích, nechybí mód šero a nabízí se čtyřnásobné digitální přiblížení. Jas lze nastavit v sedmi krocích. Pořizovat snímky je možné pomocí některého z efektů: západ slunce, černobílý, inverze, reliéf a led. Vybrat je také možný jeden ze tří zvuků uzávěrky.

Při fotografování v rozlišení QQVGA a Tapeta je možné do fotografií vkládat rámečky, které se zobrazují už při fotografování na displeji. Pořizovat snímky je také možné při zhoršených světelných podmínkách pomocí diodového blesku a nechybí samospoušť. Pod objektivem fotoaparátu se nachází malé zrcátko pro pořizování autoportrétů. Nový Panasonic umí nahrávat i krátké videosekvence ve formátu Motion-JPEG a v rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Videonahrávky jsou bez zvuku.

Zhodnocení - elegantní stylovka

Panasonic X500 je stylový telefon, který více než svými funkcemi zajme svým vzhledem. Výbava testovaného telefonu odpovídá dané kategorii. Absence některých funkcí (jako například infraportu pro snadné odesílání pořízených fotografií do počítače) však nepotěší. Nový Panasonic nelze doporučit náruživým pisatelům textových zpráv, kterým může chybět možnost psaní bez diakritiky (a s tím spojené zkrácení zpráv) a absence ukazatele napsaných znaků.

Porovnání se Siemensem SL55.

Cena nového Panasonicu X500 zatím nebyla zveřejněna. Odhadujeme ji okolo 8 000 Kč za nedotovaný telefon včetně DPH. Konkurence nabízí podobně koncipované telefony za vyšší ceny. Některé konkurenční modely toho však nabízí více. Mezi konkurenty je nutné počítat Samsung SGH-E800/E820 a Siemens SL65. První se nabízí za 12 500 Kč, druhý za necelých 10 000 Kč včetně DPH. Nelze opomenout ani starší model od Siemensu SL55, který stojí přibližně 5 000 Kč. Siemens SL55 však nemá integrovaný fotoaparát a displej tohoto modelu za testovaným Panasonicem zaostává o několik tříd.