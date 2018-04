Panasonic X400 - vystřelovací véčko pro Jamese Bonda (recenze)

V nabídce Panasonicu najdete jedno elegantní tenké véčko s označením X400. Tento telefon je charakteristický černostříbrným designem, který se hodí například k obleku.

První věcí, kterou vás tento telefon nejspíše zaujme, je bezpochyby způsob otevírání – pro vyklopení stačí zmáčknout nenápadné tlačítko poblíž kloubu telefonu a horní část vyletí bleskově nahoru. Abyste mohli tento tenký telefon jednoduše otevřít, je nutné jej správně uchopit jen za spodní část, jinak by se mohl rychle ocitnout na dlažbě. Telefon jde otevřít i ručně, netroufáme si ale odhadovat, jestli to nebude mít nějaký vliv na vystřelovací mechanismus.

Vzhled a zpracování - nenašli jsme chybu

Přední strana testovaného vzorku byla vyvedena v leskle černé barvě (existuje i stříbrná varianta), bohužel na ní uvidíte každý otisk prstu. V horní části přechází chromovaný kloub přímo do přední části. Zde najdete digitální fotoaparát, malé zrcátko, nenápadný infraport a barevnou diodu, která mírně nahrazuje vnější displej. Při příchozí zprávě bliká modře, při ztraceném hovoru žlutě, při dobíjení svítí červeně apod.

Mechanicky je Panasonic X400 velmi dobře zpracovaný, nikde nic nevrže, neviklá se a zadní kryt od baterie drží jako přibitý. Na bocích telefonu naleznete jen tlačítko pro rychlou aktivaci fotoaparátu vlevo a na pravé straně konektor pro hands-free. Zadní strana je zpracována zcela jednoduše a ani plasty se zde tolik nelesknou.

Po otevření telefonu upoutá aktivní displej, který by mohl být o něco větší (má jen 27 × 27 mm). Zobrazí 65 536 barev a díky svému rozlišení 128×128 pixelů je zobrazení docela jemné. Displej je dobře čitelný i při pohledu ze stran, na slunci to ale stále není ono. Font, který telefon používá pro popis menu, je poměrně drobný.

Baterie je typu Li-Ion o kapacitě 600 mAh a při nadprůměrném používání během testování (bez vypínání na noc) vydržela dva dny. Nabíjení trvá téměř dvě hodiny. Máme ovšem připomínku k varování při vybité baterii – když se ozve, tak už telefonu zbývají jen minuty života. Rozměry Panasonicu X400 jsou 84x47x17 mm a včetně baterie váží 84 gramů.

Klávesnice - jemná tlačítka a rychlá navigace

Klávesnice se kromě standardních číselných tlačítek skládá ze dvou kontextových kláves pod displejem, zeleného a červeného sluchátka a pětisměrné klávesy - základního ovládacího prvku telefonu. Tlačítka jsou v jedné rovině se zbytkem telefonu a zdají se být docela jemná.

Odezva je ovšem poměrně nevýrazná, a tak při rychlém psaní nemáte úplnou jistotu, jestli jste již tlačítko stiskli. Mnoho uživatelů ale s touto klávesnicí nemá problémy, takže pokud nepatříte k náruživým pisatelům SMS, nemusíte se ničeho obávat. Funkční klávesy mají odezvu při stisku výraznější a pohyb v menu je tak jistý a nedochází ani k občasnému "ukliknutí". Podsvícení klávesnice je oranžové.

Menu - detailní ikony, ale malé písmo

Hlavní menu z ikonek je složené do matice 3×3, v dalších úrovních se zobrazují pod sebou tři položky s ikonkami. Při pohybu v menu má většinou stisk prostřední klávesy a levého tlačítka stejnou funkci. Pokud při procházení menu telefon zavřete a po nějaké době znovu otevřete, menu zůstane otevřené na původním místě. Při procházení menu můžete pro urychlení použít číselné klávesy, takže například pro rychlé vypnutí vyzvánění stačí zmáčknout šipku nahoru – "5" a "2".

Pro přístup k nejčastěji používaným funkcím můžete použít rychlé menu, do kterého se dostanete stisknutím hlavní klávesy nahoru. Položkám můžete přeskupovat pořadí nebo vybírat nejpoužívanější.

Telefonování, seznam, skupiny - obvyklé funkce

Do telefonního seznamu můžete uložit 300 kontaktů a ke každému kromě jména a čísla mobilu ještě jedno číslo, e-mailovou adresu a obrázek (předdefinovaný či z fotoaparátu). Ke kontaktům uložených na SIM kartě můžete uložit samozřejmě pouze jedno číslo. Oba telefonní seznamy se zobrazují současně a lze mezi nimi oboustranně kopírovat celý seznam nebo po osobách. Vyhledávat v seznamu můžete jen pomocí prvního písmene.

Kontakty můžete rozdělit do devíti skupin, každé lze nastavit jen typ vyzvánění. Toto nastavení platí jen při normálním profilu, jinak má přednost nastavení profilu. Při hovoru můžete také využít hlasité hands-free, ale nemůžete použít diktafon pro zaznamenání části hovoru.

Profily, vyzvánění - ocenili bychom lepší

Telefon má pět profilů (Normální, Ticho, Meeting, Venku, V autě), u každého můžete nastavit vyzvánění, tóny SMS apod., bohužel ale nijak nespolupracují se skupinami volajících, takže nemůžete využít pokročilejší funkce jako filtrování hovorů.

V telefonu najdete deset polyfonních (16 tónů zároveň) melodií, další lze stahovat z WAPu. Stisknutím prostřední klávesy umlčíte vyzvánění, aniž byste odmítli hovor.

SMS, MMS - T9 zkracuje

Při čtení zpráv máte k dispozici pět řádků, při psaní šest. Praktické je, že při čtení SMS můžete na další zprávy přecházet stiskem hlavní klávesy do stran, vertikálně rolujete v otevřené SMS. Zprávy můžete posílat dlouhé, při použití českého slovníku T9 se ale do jedné zprávy vejde jen 70 znaků (diakritika se před odesláním neořízne). Do kolika SMS se zpráva rozdělí, se dozvíte až při odesílání, dříve bohužel ne.

Můžete také použít funkci obdobnou schránce z počítače (kopírovat, vložit). Při psaní zobrazuje telefon v pravém horním roku počet písmen zbývajících do konce, vpravo přehled znaků k právě stisknuté klávese (pokud nepoužijete T9).

Při psaní MMS máte k dispozici tisíc znaků, ke zprávě můžete samozřejmě vložit obrázek i zvuk (melodii či zvuk z diktafonu). V telefonu najdete tři nahrané zprávy.

Digitální fotoaparát

Do režimu fotoaparátu se dostanete rychle stisknutím bočního tlačítka, při focení si můžete vybrat ze tří rozlišení (640×480, 352×288, 160×120). Fotografie mají průměrnou kvalitu, při přenesení do počítače to chce trochu přiostřit. K ukládání poslouží vnitřní sdílená paměť 2,2 MB, jeden snímek při maximálním rozlišení zabere v paměti přibližně 20 až 25 kB. Kromě MMS můžete snímky poslat do jiného telefonu přes infraport.

Fotit můžete i se zavřeným telefonem, obrázek se pak automaticky převrátí. Pro uložení ale musíte telefon otevřít. Výtku bychom měli k tomu, že telefon i v tichém profilu vydává při focení typický zvuk, který nejde nijak vypnout. Na tajné focení kolegyň v práci tedy rovnou zapomeňte.

Organizační funkce - do kalendáře nejde zapisovat

Budíku můžete nastavit opakování denně, jen ve všední dny, nebo jen o víkendu. Jako tón pro buzení lze zvolit některou z vyzváněcích melodií. Kalendář nabízí jen měsíční pohled, což by nebylo tak trestuhodné jako skutečnost, že do něj žádným způsobem nemůžete ukládat záznamy. Stejně tak v telefonu nenajdete žádné jiné připomínání či úkolovník.

Z dalších funkcí jsou zde jen kalkulačka (jen +, -, ×, /) a diktafon. Diktafon ukládá do souborů AMR, nenahrajete ale záznam další než 15 sekund. Poznámky, stopky či nějaké odpočítávání času byste zde také hledali marně.

Data a další - nic nového pod sluncem

Při brouzdání po WAPu máte k dispozici šest řádků, telefon bez problému zobrazí obrázky, které si pak můžete uložit například jako tapetu na displej. Telefon také podporuje GPRS třídy 8 (4+1), s počítačem či jiným telefon ho můžete spojit pomocí infraportu. V telefonu je nainstalována jen jedna hra - minigolf, ale díky Javě můžete herní výbavu obměňovat.

Málo funkcí, ale pěkný design

Pokud se při výběru telefonu rozhodujete podle množství funkcí, nejspíš pro vás Panasonic X400 nebude ideálním řešením, protože za stejnou cenu můžete pořídit jinde lépe. V opačném případě ale získáte za cenu okolo sedmi tisíc zajímavě vypadající a velmi kvalitní véčko.

Osobně bych telefonu vytknul snad jen nepoužitelný kalendář a omezený diktafon, jinak mi žádná důležitá funkce nechyběla. Jistě se také najde dost uživatelů, kterým bude chybět vnější displej či integrovaná anténa.

Fotogalerie displejů naleznete v tomto článku.

Jak se vám líbí vystřelovací véčko?