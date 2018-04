Panasonic X300 - mobil s vyklápěcím displejem (první informace)

Panasonic X300 na první pohled vypadá jako běžný mobilní telefon, po bližším ohledání zaujme čočka vestavěného fotoaparátu netradičně umístněná na levém boku telefonu. To je způsobeno originálním řešením nového Panasonicu. Jeho displej je totiž možné odklopit o 90 stupňů na pravou stranu. Toto řešení výrobce označuje jako Pop-Up-Screen. Vzhledem k umístnění čočky aparátu logicky vyplývá k čemu toto řešení slouží. Konstrukce nového Panasonicu má usnadnit fotografování a pořizování videozáznamů. Pro pořízení autoportrétu nechybí pod čočkou fotoaparátu malé zrcátko. Tato koncepce je unikátní a nový Panasonic jej nabízí jako jediný mobilní telefon na světě. Otázkou zůstává, nakolik je tato konstrukce praktická a nakolik jde pouze o výstřelek, který má za úkol pouze zaujmout.

Panasonic X300 s vyklopeným a zavřeným displejem.

Na levém boku nového Panasonicu X300 se nachází čočka integrovaného fotoaparátu s malým zrcátkem pro pořizování autoportrétů. Jejich posunutím se také otevírá displej. Na druhém obrázku je Panasonic X300 v pracovní poloze pro pořizování fotografií a videa s displejem vyklopeným o 90 stupňů.

Ukázka jak se Panasonic X300 drží při focení a natáčení videa.

Výrobce Panasonic je při uvádění svých novinek tradičně skoupý na detailní specifikace. Zatím například neuvádí rozměry nového telefonu, ani detaily ohledně výklopného displeje. Uvádí pouze, že dokáže zobrazit až 65 tisíc barev. Další výbava nového Panasonicu zahrnuje možnost pořizovaní fotografií vestavěným fotoaparátem s rozlišením VGA (640 x 480 obrazových bodů) a možnost přehrávání a pořizování videa do skromné délky deseti sekund. Nový Panasonic nabízí datovou podporu GPRS třídy 8, kterou lze využít mimo jiné pro Wap 2.0. Telefon by měl podporovat Javu a nabízí dvě předinstalované hry. Dále telefon nabízí tradiční funkce jako je kalendář nebo kalkulačka. Panasonic X300 nabízí čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění a podporuje tři pásma GSM. Nový Panasonic by se měl začít prodávat na podzim.