Panasonic X300 - drobeček s výklopným displejem (recenze)

Panasonic na náš trh právě v těchto dnech uvádí svůj nový model X300, který pravděpodobně jako jediný mobilní telefon na světě nabízí výklopný displej. Výklopný displej není samoúčelná designérská kratochvíle, ale připodobnění k videokamerám, které takto koncipované displeje mají. Vzor ve videokamerách přejímá nový Panasonic X300 umístěním čočky integrovaného fotoaparátu na levém boku přístroje. Není tedy žádnou náhodou, že nový Panasonic zvládá i nahrávání videí. Jak praktické a účelné toto řešení je, zjistíte v dnešní recenzi. V každém případě však nový Panasonic boduje originalitou, která z něj činí zajímavý stylový telefon malých rozměrů, který nemá na trhu příliš konkurentů.

Vzhled - originální stylovka

Na první pohled je nový Panasonic mobil klasické koncepce. Panasonic X300 je malý telefon, i když ne až tak malý, jako jeho předchůdci GD55 a G50/51. Přesné rozměry novinky jsou 92 x 49 x 21 milimetrů. Hmotnost telefonu je také nízká - 87 gramů. Boky a horní hranu telefonu tvoří obruba z tvrdé gumy. To napomáhá dobrému držení a možná telefon ochrání i před drobnými pády. Na levém boku telefonu je posuvný kryt čočky fotoaparátu, který slouží k odjištění a odklopení displeje, stejně jako k aktivaci fotoaparátu. Na posuvném krytu je také zrcátko pro pořizování autoportrétů. To je ale velmi malé.

Odklopný displej je tedy vzhledem k umístění fotoaparátu nutností. Objektiv fotoaparátu jistě mohl být umístěn i na zádech telefonu, pak by ale u tak malého přístroje hrozilo, že jej budou často překrývat prsty. Důkazem může být třeba Siemens SL65, kde se toto stává velmi často.

Na zádech telefonu se nachází nad krytem baterie reproduktor vyzvánění a vedle něj je očko pro připoutání poutka. Očko tedy není na vrchu telefonu. Na spodní části telefonu se nachází, gumovou krytkou zakrytý, univerzální konektor pro napájení, handsfree sluchátka a pro připojení telefonu pomocí datového kabelu. Design nového modelu od Panasonicu v sobě nezapře asijské/japonské kořeny. Celkově budí dojem svérázného stylového telefonu, který zaujme, přitom není vyloženě výstřední. Panasonic X300 se vyrábí ve třech barevných variantách - námi testované stříbrné, zlaté a červené. Na našem trhu se bude prodávat pravděpodobně pouze ve stříbrné variantě. Zpracování telefonu je bezchybné.

Displej - výklopný a pasivní

Panasonic X300 Fotogalerii displejů naleznete zde

Displej nového Panasonicu X300, mimo to že je výklopný, je pasivní (CSTN), má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a úhlopříčku přibližně 34 milimetrů. Displej dokáže zobrazit až 65 536 barev. Displej nového Panasonicu, stejně jako ostatní pasivní displeje, je hůře čitelný na přímém slunečním světle. Jeho zobrazovací schopnosti v normálních světelných podmínek jsou však dobré. Slušný je i jeho kontrast a i barvy jsou dostatečně syté. Displej Panasonicu X300 patří mezi nejlepší pasivní barevné displeje na trhu.

Baterie - slabší výdrž

Panasonic X300 je vybaven baterií typu Li-Ion s kapacitou 780 mAh. Výrobce uvádí výdrž v rozmezí 77 až 260 hodin v pohotovostním stavu, nebo 3 až 11 hodin hovorového času. V našem testu se nový Panasonic nepředvedl jako telefon s nadstandardní výdrží. Při běžném provozu vydržel pouze okolo tří dnů. Telefon se nabíjí přibližné dvě hodiny. Vyjmutí baterie z telefonu je snadné a pochvalu zaslouží i kryt baterie, který sedí na telefonu jako přibitý.

Ovládání - netradiční kruhové menu

Ovládací prvky nového Panasonicu se skládají z funkčních tlačítek pod displejem, alfanumerické klávesnice, tlačítka pro pořizování fotografií na pravém boku telefonu a posuvným krytem fotoaparátu na levém boku, který slouží k vyklopení displeje a také k aktivaci fotoaparátu. Navigační tlačítko pod displejem je pouze dvousměrné a slouží k vertikálnímu pohybu v menu telefonu. Okolo navigačního tlačítka se nachází dvě kontextové klávesy a klávesy se sluchátky pro ukončení a přijetí hovoru. Klávesa pro ukončení hovoru slouží zároveň pro vypnutí a zapnutí telefonu. Klávesa pro vytáčení nebo přijmutí hovoru slouží také pro psaní velkých písmen. Alfanumerická klávesnice má drobné klávesy, které však mají optimální zdvih a také dobré odsazení jedné od druhé. Klávesnice je jasně bíle podsvícena a její odezva je dobrá.

Pro vstup do menu telefonu slouží levá kontextová klávesa. Pravá kontextová klávesa slouží v pohotovostním stavu pro vstup do telefonního seznamu, pak je možné kontakty vytáčet a upravovat. Zadat nový kontakt v tomto menu není možné. Menu telefonu je nezvykle tvořeno vertikálním kruhem. Pro listování v menu je připravena navigační klávesa a pro potvrzení slouží opět levá kontextová klávesa. Při vstupu do menu telefonu se jako první položka trochu nelogicky objeví menu pro nastavení. Telefonní seznam je pouze o jedno stisknutí navigační klávesy dolů, ale editor textových a multimediálních zpráv se nachází až na druhé straně virtuálního kola. Pro snaží přístup k vybraným položkám, které se dají nastavit, slouží zkratka v podobě stisku navigační klávesy nahoru nebo dolu v klidovém stavu. Ovládat jiné funkce než fotoaparát, je možné i s vyklopeným displejem. Ergonomické to ale rozhodně není.

Telefonování - handsfree a kvalitní vyzvánění

Panasonic X300 disponuje pamětí na 500 vícepoložkových kontaktů. K jednotlivému kontaktu je možné vedle jména přiřadit tři telefonní čísla, e-mailovou adresu, poznámku, obrázek nebo fotografii volajícího a specifickou vyzváněcí melodii. Kontakty je možné třídit do 10 skupin volajících. Skupiny volajících je možné libovolně pojmenovat a přidat k nim obrázek/fotografii nebo vlastní melodii. V telefonním seznamu Panasonicu X300 je možné vyhledávat pomocí postupného zadávání prvních čtyř písmen. Telefon je třípásmový 900/1800/1900 MHz a nový Panasonic nabízí hlasitý odposlech. Panasonic X300 je také vybaven kvalitními vyzváněcími melodiemi s čtyřicetihlasou polyfonnií. Vyzváněcí melodie jsou ve formátu SMAF. Telefon nabízí editor pro vytvoření vlastní melodie, ve kterém je možné skládat čtyři nezávislé stopy a na výběr je několik hudebních nástrojů. Vlastní melodie se ukládají ve formátu MMF.

Zprávy - s diakritikou a bez e-mailového klienta

Panasonic X300 podporuje všechny druhy textových zpráv: SMS, EMS a MMS. Při psaní textových zpráv SMS se na displej vejde pět řádků textu, při čtení řádků šest. Zprávy se píší s diakritikou a tak se také odesílají. Telefon nabízí prediktivní vkládání textu T9 s možností přidání nových slov do slovníku. Panasonic X300 podporuje několikanásobné textové zprávy, kterých může být až 10. Jednotlivé znaky textové zprávy se neodečítají, pouze je v pravém horním rohu displeje znázorněno pořadí právě psané zprávy. Nechybí doručenky. Editor multimediálních zpráv MMS je jednoduchý a dovoluje do MMS zprávy vložit videonahrávku. Z editoru však není možné pořizovat fotografie ani videa. Kapacita paměti telefonu na SMS je 250 zpráv, paměť zpráv MMS je omezena celkovou sdílenou pamětí telefonu. Nastavení MMS zpráv a Wapu naleznete zde.

Data/Wap - připojení pouze přes kabel

Panasonic X300 má podporu datových přenosů GPRS třídy 8, kterou je možné využít pro Wap 2.0. Telefon pravděpodobně nemá vestavěný modem, specifikace se o tom nezmiňuje. Telefon je možné připojit k počítači pomocí datového kabelu, infračervený port natož Bluetooth chybí. Celková paměť telefonu je přibližně 2,5 MB.

Porovnání velikosti s Nokií 3220 a Panasonicem GD-55.

Další funkce - kalendář, budík a tři hry

Panasonic X300 má kalendář s měsíčním a týdenním náhledem. Poznámky do kalendáře je možné zapisovat jako Poznámky, Hovory nebo Setkaní. K jednotlivým poznámkám s upozorněním lze zadat datum a čas zahájení/ukončení a nastavit opakování. Telefon má také poznámkový blok, budík, kalkulačku a převodník měn. Budík má čtyři časy, možnost buzení ve vybrané dny s opakováním a možnost popisu buzení. Telefon je možné nastavit, aby se ve stanovený čas vypnul nebo zapnul. Panasonic X300 má vestavěné tři hry Puddleland, Quadball a Exode. Java v novém Panasonicu chybí. Vestavěné hry připomínají javové aplikace s delším nahráváním. V telefonu však chybí nabídka pro nahrání nových, stejně tak výrobce na svých stránkách ve specifikaci o Javě mlčí a pro tento model hry nenabízí.

Fotoaparát - vyklopit a fotit

Panasonic X300 Ukázku pořízených fotografií naleznete ve fotogalerii zde

Panasonic X300 je vybaven integrovaným fotoaparátem s maximálním rozlišením 640 x 480 obrazových bodů. Fotit je možné s odkolopeným i zavřeným displejem. Ve druhém případě však telefon „fotí za roh“, objektiv je totiž na boku telefonu. Při vyklopeném displeji je fotografování snadné, ale jen do momentu stisku spoště, která se nachází na opačném boku telefonu, než objektiv. Pokud budete při vyklopeném displeji potřebovat klávesy na přední straně telefonu, buď si neuvidíte pořádně na displej, nebo budete muset mačkat poslepu. V tomto ohledu není výklopný displej příliš ergonomický. Naopak při samotném snímání se telefon drží velmi dobře a nehrozí, že si prsty budete stínit objektiv.

Fotoaparát používá snímač typu CMOS a má čtyřnásobné digitální přiblížení. Fotografie je možné snímat v rozlišeních 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144, 160 x 120 a 128 x 96 obrazových bodů a ve třech úrovních kvality. Pro focení je možné nastavit jas v šesti krocích a režim Soumrak pro focení za zhoršených světelných podmínek. Fotografie lze pořizovat i se speciálními efekty: černobílý, nahnědlý a namodralý. Klávesou s hvězdičkou je možné zobrazit aktuální nastavení fotoaparátu, klávesou 8 je možné do fotografie vložit jeden z několika rámečků. Ostatní alfanumerické klávesy slouží pro rychlou volbu výše popsaného nastavování. Nechybí samospoušť (10 sekund) a několik zvuků spouště.

Videonahrávky je možné pořizovat v třech stupních kvality a pouze v rozlišení 160 x 120 obrazových bodů. Video se nahrává se zvukem a maximální délka videonahrávky je 16 sekund. Videonahrávky se pořizují ve formátu H.263 nebo MPEG4. Videoukázku je možné stáhnout zde (formát 3gp, velikost 96 KB, pro přehrání je nutné použít například QuckTime Player). Videonahrávky je možné odeslat pomocí MMS zprávy. Zrcátko pro pořizování autoportrétů se nachází na posuvném krytu, který zároveň slouží k odjištění displeje. Kvalita fotografií odpovídá dané třídě, pouze rohy a okraje fotografií jsou výrazně rozostřené. Při fotografování také záleží na světelných podmínkách. Fotoaparát Panasonicu X300 se nehodí pro pořizování snímků z přiliš malé vzdálenosti.

Zhodnocení - originální stylovka

Panasonic X300 je originální telefon, který více než svojí výbavou zaujme svým designem. Telefon lze zařadit mezi stylové telefony čemuž odpovídá i jeho cena na našem trhu. Ta je 8 995 Kč za nedotovaný telefon s DPH. To je poměrně vysoká částka, na trhu lze najít mnohem lépe vybavené a přitom levnější telefony. Pro mnoho zákazníků, kteří hledají originalitu, to ale nemusí být důležité. Právě díky své originalitě nemá Panasonic X300 na trhu přímého konkurenta a tak lze poněkud vyšší cenu akceptovat.