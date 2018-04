Panasonic X200 - japonská elegance míří k nám (fotogalerie)

Panasonic chystá pro letošní podzim několik nových modelů. S některými bychom se měli setkat i u nás. Jako první se začne prodávat model X300, následovat bude véčko X400 a pak by měl přijít na řadu i model X200. A zhruba na přelomu října a listopadu by se měl začít prodávat i top model X700 - elegantní véčko s operačním systémem Symbian. My si dnes v krátkosti představíme model X200.

Panasonic X200 je telefon klasické koncepce s výrazným designem ve stylu japonských telefonů. Telefon je velmi tenký, jeho tloušťka je jen 12,9 milimetru. Výrazným stilistickým prvkem je anténa vytvarovaná do velkého poutka na vrchu telefonu. Tento prvek již najdeme i u dvou véček na našem trhu - Sony Ericssonu Z200 a Siemensu CF62. Celkové rozměry telefonu jsou 104 x 45 x 12,9 mm a jeho hmotnost je 86 gramů.

Telefon se bude dodávat v několika barevných variantách, my jsme měli k dispozici černou verzi. Kontrastem k černému přednímu a zadnímu panelu je stříbrný pruh okolo celého přístroje, který přechází až do antény. Povrchová úprava telefonu je perfektní, stejně jako zpracování. Efektní je oranžovo červené podsvícení klávesnice. Ta je rozměrná a pochvalu zaslouží i ovládací kříž s potvrzovací funkcí uprostřed. Samotná alfanumerická klávesnice, respektive jednotlivé klávesy, vypadají stejně, jako u mnoha starších modelů výrobce.

Displej telefonu má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů, je ale poměrně velký. Displej je aktivní a umí zobrazit 65 000 barev. Telefon má integrovaný fotoaparát, který je umístěný na zadní straně přístroje. Fotoaparát umí jen statické fotografie a to maximálně v rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Fotografie lze odesílat pomocí zpráv MMS. Telefon disponuje i infračerveným portem, ale v této chvíli nevíme, jestli přes něj bude možné fotografie odesílat do počítače.

Výbava telefonu je docela slušná, respektive odpovídá střední třídě, do které telefon patří. Přístroj má šestnáctihlasé polyfonní melodie, GPRS třídy 8, Javu, Wap 2.0 a další běžné funkce, jako je budík, kalendář, kalkulačka, hlasový zápisník a další. Přesné technické parametry telefonu v této chvíli nejsou známé, výrobce je zatím na svých stránkách neuvádí.

Panasonic X200 by se měl začít prodávat v říjnu letošního roku. Cena telefonu zatím nebyla stanovena, odhadujeme ji na zhruba 7 000 Kč za nedotovaný přístroj. Panasonic X200 je stylový mobil a tak je nutné na něj také nahlížet. V této třídě najdeme levnější telefony i lépe vybavené. Panasonic má ale výrazný a originální design, který by mohl mnoho zákazníků zaujmout. Recenzi telefonu vám přineseme, jakmile budeme mít k dispozici jeho prodejní verzi.

