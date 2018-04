Panasonic X100 – stylový low-end s aktivním displejem

Panasonic X100 je nejnižším modelem nové modelové řady mobilních telefonů Panasonic. Myšlena je řada „X“, Panasonic totiž nabízí ještě řadu „A“. V té jsou ale jen tři jednoduché modely s monochromatickým displejem, které se od sebe liší jen krytem a to ještě nepříliš výrazně. Naopak řada „X“ obsahuje momentálně šest modelů: X100, X200, X300, X400, X500 a X700. U nás se prodávají všechny vyjma modelu X200.

Cenou patří Panasonic X100 mezi low-endy, ale nikoliv ty nejlevnější. Stojí 4 500 Kč včetně DPH, což je s ohledem na výbavu akceptovatelná suma, navíc můžeme tuto novinku zařadit mezi stylové telefony. Oproti modelu A100 je dražší jen o 500 Kč, což je minimální rozdíl cenový, ale podstatný ve výbavě obou telefonů. Samozřejmě že ve prospěch dnes testovaného telefonu. Dodejme, že i tento model je kompletován v pardubické továrně výrobce.

Vzhled - střízlivá elegance

Nový Panasonic na pultech prodejen jistě nepřehlédnete. Není to sice žádný excentrický mobil, ale ani to není tuctové zboží, jeden z mnoha podobných telefonů. Panasonic téměř všechny své nové modely zařadil mezi stylové telefony a nejinak je tomu i u tohoto modelu.

Telefon má rovnou přední i zadní stranu, tvarem připomíná kvádr s mírně zaoblenými hranami boků. U testovaného vzorku byla přední a zadní strana tmavě šedivá, existují pak ještě varianty se stříbrnými a modrými panely. Boky jsou pak ve všech případech stříbrné. Telefon je celý plastový, přední a zadní panel však vcelku zdařile na první pohled imituje kov. Výrobce si vyhrál s detaily, takže pěkný pohled je i na jednoduchou klávesnici, nebo na objektiv fotoaparátu na zadní straně telefonu. Jen displej je jakoby malý, k rozměrům telefonu opticky nepasuje.

Použité materiály jsou kvalitní a k zpracování nemáme žádné výhrady. Spodní systémový konektor nemá žádnou krytku, otvor pro HF sadu má krytku gumovou, která je k telefonu připevněna. Rozměry telefonu jsou 90 x 44 x 18 milimetrů a jeho hmotnost je 79 gramů.

Baterie - lepší průměr

Standardní baterie dodávaná s telefonem má kapacitu 730 mAh a podle výrobce s ní telefon na příjmu vydrží od 65 do 200 hodin, tedy přibližně 2,7 až 8,3 dne. Tento šalamounsky zvolený rozsah je natolik široký, že můžeme tvrzení výrobce potvrdit. Telefon v našem testu vydržel na příjmu necelé čtyři dny a to včetně 30 minut hovoru. A to je solidní hodnota.

Displej – TFT překvapení

Displej Panasonicu X100 je sice malý, jeho úhlopříčka je jen 35 milimetrů, je ale velmi kvalitní. Jedná se totiž o aktivní displej (TFT), který dokáže zobrazit 65 000 barev. Displej je opravdu povedený, má výborný jas a kontrast, syté barvy a velmi dobře poslouží jako hledáček fotoaparátu.

Fotogalerie: V druhé části recenze si můžete prohlédnout fotografie displeje, porovnat Panasonic X100 s konkurencí a prohlédnout si, jak vypadá fotografie jím pořízená.

Na displej se vejde šest řádků textu v menu a po pěti při psaní a čtení zpráv. K tomu je nutné vždy přičíst dva řádky stavové. Nutno podotknout, že font je poměrně malý, ale docela tučný, takže vcelku slušně čitelný. Displej lze vylepšit tapetou a to buď některou z přednastavených, nebo například vlastnoručně pořízenou fotografií. Nastavit lze délku podsvícení (10, 30, 60 sekund), je možné samostatně vypnout podsvícení klávesnice a zvolit jedno z osmi barevných schémat menu. Nepodsvícený displej je téměř nečitelný, ostříží zrak na něm objeví informaci o aktuálním čase.

V své kategorii patří displej k nejlepším na trhu. Jeho kvalita omluví i jeho malé rozměry. Konkurence většinou nemá větší rozlišení a navíc se v drtivé většině jedná o displeje pasivní.

Ovládání - pardubická klasika

Panasonic X100 se strukturou menu a ovládacími prvky nikterak neliší od jiných modelů výrobce. Všechny klávesy jsou jen na přední straně telefonu a je jich zde jen nezbytné minimální množství. Dominantní je čtyřsměrný ovládací kříž se samostatným potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Sekundují mu dvě kontextové klávesy a tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Jinak jsou na telefonu již jen tlačítka alfanumerické klávesnice. Zpracování klávesnice je velmi dobré, zdvih a tvar kláves je bez výhrad, stejně jako rovnoměrné a intenzivní podsvícení. Velikost kláves se ale hodí především pro drobnější ženské ruce.

Hlavní menu je ikonové a vstupuje se do něj stiskem potvrzovací klávesy uprostřed ovládacího kříže. Levá kontextová klávesa má pevně přednastaven přístup do menu zpráv, u pravé kontextové klávesy je možné navolit dvě zkratky – pro krátký a dlouhý stisk. Směr vlevo na ovládacím kříži vás přenese do kalendáře, směr vpravo do menu multimédií. Oba vertikální směry pak zprostředkují rychlý přístup do telefonního seznamu.

Hlouběji zanořená menu jsou textová. Ovládání je snadné, stačí se řídit popisky kontextových kláves a popiskem pro potvrzovací tlačítko. Menu je svižné, položky jsou pro značku Panasonic tradičně umístěné, zvyknout si lze velmi rychle. Jedinou výtku směřujeme k překrývání některých popisků u kontextových kláves, displej je jim malý. To platí i pro rolování některých textů v menu.

Telefonování - handsfree a slušný seznam

Do telefonního seznamu Panasonicu X100 se vejde 200 vícepoložkových záznamů. Použít lze zároveň paměť v telefonu na kartě SIM, případně každou zvlášť. Ke každému kontaktu lze přiřadit tři čísla, dvě e-mailové adresy, poznámku, melodii a fotografii. Kontakty pak lze třídit do deseti skupin volajících, u kterých lze opět zvolit melodii a přidat fotografii. Kontakty lze kopírovat.

Telefon disponuje hlasitým handsfree ke kterému nemáme výhrady, stejně jako ke kvalitě reprodukovaného zvuku při tradičním držení přístroje u ucha. V obou případech je zvuk čistý a dostatečně kvalitní. Vyzváněcí melodie jsou polyfonní dvaatřicetihlasé. Telefon umí i vibrovat, případně souběžně vyzvánět a vibrovat, nebo jenom blikat či být úplně nenápadný. Vyzvánění může být velmi hlasité. Telefon disponuje čtyřmi profily, které je možné detailně nastavit.

SMS a MMS – miláčkem se nestane

Náruživé psavce SMS asi nový Panasonic neosloví. Má totiž několik nedostatků. Nezobrazuje počet napsaných znaků a počet napsaných zpráv oznámí až před odesláním. Navíc při použití českého slovníku T9 používá diakritiku a tak i zprávu odesílá. To znamená, že zprávy zkracuje, jedna může mít maximálně 70 znaků místo obvyklých 160. Telefon disponuje pamětí na SMS, ale její kapacitu neznáme – zprávy se ukládají do společné paměti. Zprávy lze odesílat i skupinám příjemců a telefon disponuje i SMS chatem.

Editor MMS je jednoduchý a to co do zobrazení, tak i co se používání týče. Lze přidávat stránky a vkládat melodie, obrázky a fotografie. V případě fotografií ale musí být pořízené předem, přímo z editoru je pořídit nelze. MMS se ukládají do sdílené paměti, telefon ale celkovou kapacitu nezobrazuje, tedy nikoliv v číselné podobě, jen v procentuálním zaplnění.

Data a připojení k počítači

Panasonic X100 disponuje GPRS třídy 4 a wapovým prohlížečem ve verzi 2.0. Pravděpodobně jej lze připojit k počítači, k tomu je potřeba kabel, který jsme neměli k dispozici. Podle manuálu lze dokoupit USB kabel a na stránkách výrobce je k dispozici jak program na synchronizaci, tak pro datové přenosy.

Fotoaparát - na tapety dobrý

Objektiv fotoaparátu se nachází na zadní straně telefonu a sekunduje mu miniaturní zrcátko pro pořizování autoportrétů. Fotoaparát má maximální rozlišení CIF, tedy 352 x 288 obrazových bodů. Druhé a poslední rozlišení se hodí pro tapetu – 128 x 128 obrazových bodů. Nastavit lze i jednu ze tří úrovní kvality snímku. K dispozici je dvojnásobný zoom, ale jen pro nižší rozlišení. Nastavit lze jas ve třech krocích každým směrem, můžete si vybrat jeden z pěti efektů, zvolit noční režim a zvuk uzávěrky.

Kvalitu fotografií nemá cenu při tomto možném maximálním zobrazení hodnotit. Pro tapetu nebo fotografii volajícího bohatě stačí, zobrazení na displeji je velmi dobré. Kolik snímků lze uložit do paměti netušíme, výrobce neudává velikost sdílené paměti. Odhadujeme, že se do telefonu vejde zhruba 100 fotografií.

Další funkce - pár her a něco na přilepšenou

Panasonic X100 nemá Javu, jen dvě předinstalované hry. V obou případech se jedná o klasiku – přesouvání krabic a rozbíjení zdi míčkem. Obě hry se docela pohodlně hrají, ale asi jen málokoho zaujmou. Výhrady nemáme k budíku. Ten nabízí tři samostatné časy buzení a ve všech případech s možností výběru opakování ve zvoleném rozmezí. Kalkulačka je jednoduchá – sečte, odečte, vynásobí a vydělí. Nic dalšího neumí. V telefonu je i převodník měn.

Prazvláštní je hlasový zápisník. Hned jeho zvolením začnete nahrávat a korekční klávesou nahrávku ukončíte. Na displeji se nic neukazuje, tedy ani délka nahrávky. Ty pak lze vyslechnout ve složce multimédií pod položkou moje melodie. Podobně jednoduchý je i kalendář s měsíčním náhledem. Týden u něj začíná nedělí a názvy dnů jsou v angličtině. Záznam může mít 16 znaků. K dispozici je ještě automatické vypnutí a zapnutí telefonu, další funkce již nový Panasonic X100 nenabízí.

Sečteno a podtrženo

Panasonic X100 je atraktivní mobil low-endové kategorie. Patří i mezi stylové mobily a tak je nutné na něj také nahlížet. Ve své třídě nepatří k nejlevnějším, respektive konkurence nabízí za podobnou sumu peněz více funkcí. To ale nemusí mnoha zákazníkům vadit, to podstatné Panasonic umí.

Výtky máme k psaní zpráv, absence odpočítávání znaků a slovník T9 s diakritikou se pro časté psaní zpráv moc nehodí. Naopak pochvalu zaslouží displej, přehledné menu a některé funkce telefonu. Fotoaparát má jen symbolické rozlišení, ale pro to hlavní, tedy pro fotografie volajícího, bohatě postačí.

Za 4 500 Kč s DPH je Panasonic X100 výbornou volbou pro ty zákazníky, kteří netrvají na maximálním poměru výkonu a ceny a dají i na estetickou stránku. Pak budou s touto novinkou na výsost spokojeni. Ostatní nechť se porozhlédnou jinde.