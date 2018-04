Panasonic VS6 - nové stylové véčko s 2 Mpix fotoaparátem

Panasonic připravuje nové véčko VS6, které se zařadí v portfoliu výrobce mezi model VS3 a špičkový model VS7. Bude se tedy jednat o model střední třídy s cenou zhruba okolo 8 000 Kč. Design telefonu se drží trendu, který Panasonic nastolil začátkem roku, když na veletrhu v Cannes představil kompletní novou modelovou řadu. Tu charakterizuje plochá přední a zadní část telefonu, ostřejší hrany a poměrně strohé tvary.

Překvapením je, že i tento vyšší model nemá vnější displej, jak je tomu i modelu VS3, který se u nás již prodává. U véčka je absence vnějšího displeje nepraktická a u jiných výrobců je tomu tak jen v případě těch nejlevnějších modelů. Panasonic tento nedostatek vyvažuje výborným hlavním displejem, který patří na absolutní špičku. Displej Panasonicu VS6 s rozlišením 240 x 320 obrazových bodů totiž dokáže zobrazit až 16 milionů barev.

Fotoaparát se snímačem typu CMOS dokáže pořídit fotografie v maximálním rozlišení 1600 x 1200 obrazových bodů. Nechybí možnost pořizování videa. Telefon nepodporuje paměťové karty, uživatel se musí spokojit s vestavěnou pamětí 32 MB. Nechybí podpora Javy MIDP 2.0, vyzvánění ve formátu MP3 a čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění ve formátu MIDI. Pro připojení telefonu k počítači je k dispozici Bluetooth, infračervený port a USB datový kabel.

Panasonic VS6 je třípásmový (900/1800/1900 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. Podporu EDGE u tohoto modelu, stejně jako u všech ostatních modelů výrobce, nehledejme. Panasonic VS6 používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 830 mAh, se kterou telefon vydrží na příjmu 430 hodin nebo 480 minut hovorového času. Rozměry telefonu jsou 96 x 46 x 20 milimetrů a hmotnost je 101 gramů.

Nový Panasonic VS6 výrobce doposud oficiálně nepředstavil, prodávat by se měl začít do konce letošního roku. Jestli tomu tak bude i u nás v této chvíli nevíme. Je to ale pravděpodobné. Cena telefonu by se měla v přepočtu pohybovat okolo 8 000 Kč.