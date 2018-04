Panasonic už nemá problémy s GPRS (podrobné informace o GD76 a GD96)

Panasonic chystá na letošní rok množství nových mobilních telefonů pro evropské GSM sítě. Absolutní novinky, jako zřejmě budou modely GD57, GD67 a GD87, si zatím schovává pro CeBIT, na polovinu letošního března. Inovované modely s podporou GPRS však představil již tento týden na kongresu GSM asociace v jihofrancouzském Cannes. Prvními GPRS telefony v nabídce Panasoniku budou modely GD76 a GD96, tedy hardwarově pozměněné přístroje GD75 a GD95, které se již nějaký ten pátek prodávají, a jejich recenzi jsme vám přinesli již loni na podzim.

Pokud by vám přišla změna označení a přidání GPRS jako příliš malá inovace, nebuďte pesimističtí. Oba Panasoniky mají ve své kategorii co nabídnout a ve spojení s GPRS dostanou některé jejich integrované funkce další rozměr, což platí především pro model GD96. Začněme však jednodušším modelem, GD76, který patří do kategorie stylových telefonů, cenově těsně nad lepšími low-endy. GD76 je po svém předchůdci druhý Panasonic s integrovanou anténou, která se u stylových telefonů již samozřejmě předpokládá. Podpora GPRS bude v konfiguraci 4+1 timeslot, což už je v dnešní době téměř standard. WAP ve verzi 1.2.1 uměl již původní model GD75, takže vedle GPRS bude jediný rozdíl v barevném provedení přístroje. GD76 bude nabízen ve dvou barevných variantách, černé a stříbrné. Narozdíl od předchozího modelu GD75 však bude mít novinka kryt dvoubarevný, vždy v kombinaci odstínů té které barvy. Poněkud nudný vzhled původní GD75 se tak podařilo úspěšně oživit.

Další funkce telefonu zůstanou shodné s modelem GD75, tedy včetně české T9. GD75 se s nástupem novinky z trhu nevytratí, ale bude jej doplňovat. Samozřejmě lze předpokládat, že GD76 bude o něco dražší, podle prvních informací zhruba o 15%, přesto by jako nedotovaný neměl příliš překročit hranici 10 000 Kč. Snaha konkurovat například Ericssonu T65 je zřejmá. Podrobné parametry Panasoniku GD76 najdete v tabulce pod textem.

Jakkoliv je GPRS u GD76 příjemnou výbavou, u GD96 je přímo nutností s ohledem na možnosti a schopnosti telefonu. S GPRS, opět v konfiguraci 4+1 timeslot, jistě získá integrovaný e-mailový klient ještě více na významu a to jsme ještě nepřipomněli obrovský displej, na který se vejde téměř 160 znaků najednou. Se všemi těmito atributy by se z GD96 mohl stát oblíbený manažerský telefon, ačkoliv za některou evropskou konkurencí poněkud zaostává v kapacitě paměti na telefonní čísla (pouze 200) a vnitřní paměť na SMS zprávy mu chybí úplně. Naopak GD96 má stejně jako předchůdce paměť na e-maily. Do ní se vejde 10 odeslaných a 40 přijatých zpráv o délce až 756 znaků. Jako příruční mailová schránka bude GD96 jistě velmi populární a nově přidaná podpora WAPového prohlížeče standardu 1.2.1 ještě zvýší užitnou hodnotu GPRS.

Všechny další funkce zůstávají u GD96 identické s GD95, který bude spolu s novinkou dále nabízen v prodeji. Cena Panasoniku GD96 zatím nebyla stanovena, ale opět by se měla pohybovat zhruba 15% nad GD95. Ten by ale mohl jít s cenou dolů, možná i pod 9 000 Kč jako nedotovaný. Drobné změny oproti modelu GD95 najdeme u novinky v barevném provedení předního panelu, ale bez srovnání obou telefonů vedle sebe byste si jich ani nevšimli. Podrobné parametry GD96 opět v tabulce pod textem.

Výrobce: Panasonic Typ: GD76 Displej: až 6 řádků Potvrzení o doručení SMS ANO Rozměry: V׊×H (mm) / Hmotnost (g) 106 x 46 x 16 (22) / 82 Prediktivní vkládání textu ANO (ČJ) Doba pohotovosti (h) / hovoru (min) 150 / 360 Vibrační vyzvánění ANO Pásma GSM 900/1800 Hodiny / budík / datum / kalkulačka ANO/ANO/ANO/ANO Akumulátor: typ, kapacita (mAh) Li-Ion, 650 mAh Hry / počet ANO / 2 Nabíječka / doba nabíjení (h) cestovní / 2 Hlasitý odposlech ANO Konektor ext. antény ANO IrDA port NE Hlasové ovládání funkcí telefonu NE Připojení k PC přes sériový kabel ANO Paměť telefonního seznamu v telefonu / kapacita ANO / 200 Konferenční hovor ANO Paměť pro SMS v telefonu NE Blokování hovorů ANO Volané / přijaté / zmeškané hovory 10/10/10 WAP ANO (1.2.1) Vyzváněcí tóny 23 Data / Fax ANO / ANO Vlastní melodie / počet ano / 3 HSCSD NE Hlasové vytáčení ANO GPRS ANO (4+1) Hlasové přijetí a odmítnutí hovoru NE Konvertor měn ANO Pevná volba ANO SIM lock ANO (Podle operátora) Rychlá volba ANO Vypnutí mikrofonu (Mute) ANO