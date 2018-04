Panasonic P504i - nejtenčí véčko na světě

Japonci nové telefony nechtějí a přidělávají tak četné vrásky domácím výrobcům mobilů. Prodej nových telefonů meziročně poklesnul téměř o 50 procent, a ke všemu tento trend trvá již poměrně dlouho. Více se o problémech prodeje mobilů v Japonsku můžete dočíst zde. Východiskem z problémů můžou být podle odborníků telefony třetí generace, pro něž potřebná síť v Japonsku již funguje. Druhou možností je inovace stávajících modelů pro nejrozšířenější službu I-Mode. A právě do této druhé skupiny patří nová řada telefonů označená jako „504“. Jednou z prvních hvězd této řady bude Panasonic P504i, podle výrobce nejtenčí rozvírací telefon na světě.

Rozvírací telefony díky své koncepci porážejí klasicky koncipované přístroje na hlavu především ve své délce. Šířka telefonů již nemá z praktického hlediska kam ustupovat, a tak zbývá jen objem v pase. A v této disciplíně zatím véčka - opět díky své koncepci - na běžné telefony nestačila. Nový Panasonic by však i v tomto případě měl nepříznivé skóre pro véčkové telefony zvrátit. V pase mu totiž naměříte jen 17 až 19 milimetrů, což je velmi slušná hodnota i pro normální přístroje. V současnosti se zatím véčkové telefony téměř nedostaly pod hranici 20 mm a většina z konkurenčních japonských rozvíracích telefonů má v pase ještě o dobrých pět až deset milimetrů více. Zatím bohužel výrobce neuvedl další rozměry telefonu ani jeho hmotnost, ale pokud budeme předpokládat, že nepřeroste svého předchůdce, model P503i, bude mít výšku do 100 mm, šířku okolo 50 mm a hmotnost nepřekročí hranici 100 gramů. Panasonic P504i bude mít samozřejmě i velmi slušnou výbavu, jak se také na japonské mobily pro službu I-Mode sluší. Nebude chybět barevný displej, podpora Java aplikací, velká vnitřní paměť a výrobcem již dnes vyzdvihovaný infraport. Přesná specifikace zatím není známa, vše důležité by mělo být prezentováno během letošního května, kdy by se měl tento telefon začít prodávat. Zatím také není k dispozici jediná fotografie, neboť výrobce dosud žádnou neuvolnil.

Asie patří mezi mekku rozvíracích telefonů. Véčkový telefon, který si většina Evropanů představí jen pod značkou Motorola, vyrábí v Asii snad každý výrobce mobilů. A nejen to, véčka představují většinu tam vyrobených telefonů. Naprosto stejná je i situace v Japonsku a vůbec nezáleží, o jaký mobilní standard se jedná. Většina nabídky telefonů pro služby, jako jsou Foma, I-Mode, J-Phone a další, tvoří véčkové telefony. Proto se není čemu divit, že nová řada telefonů pro službu I-Mode japonského operátora NTT DoCoMo představuje rozklápěcí telefony. Tato nová řada telefonů nese označení „504“ a během nejbližších měsíců nahradí modely starší řady „503“. V Japonsku je trochu jiná situace než v Evropě, a proto se nám může zdát značení telefonů poněkud zvláštní. Pro každou jednotlivou mobilní službu značí výrobci své telefony podle přání operátora. Tak se můžeme třeba v případě I-Mode setkat s několika různými přístroji, označenými například jako P503, SO503, D503, nebo N503. Na první pohled velmi podobně značené telefony se od sebe výrazně liší, protože je vyrábí pokaždé někdo jiný. Označení „P“ patří Panasoniku, „SO“ je Sony a „D“, či „N“ pak náleží Mitsubishi a NECu.

Služba I-Mode se v letošním roce masivně dere do Evropy a podmaňuje si standard GSM. Nám všem dobře známý, ale poněkud zatuchlý WAP má v I-Mode velkého konkurenta a do konce roku by mělo být jasné, kdo z této bitvy vyjde jako vítěz. Ať již vyhraje kdokoliv, invazi japonských telefonů do Evropy můžeme očekávat tak jako tak. Panasonic již představil dva své modely pro GSM sítě, oba s barevným displejem a v případě modelu GD87 i jako rozvírací telefon. Ten má zatím poněkud širší objem v pase než japonský model P504i, ale do budoucna je možné, že se s některým ultratenkým rozvíracím Panasonicem setkáme i v Evropě.