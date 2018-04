Panasonic na CeBITu: malý, menší, nejmenší (dojmy)

Panasonic na letošním CeBITu překvapivě uvedl poměrně početnou rodinku telefonů s monochromatickým displejem. Na první pohled se může jednat o anachronismus, ale Panasonic podobný model s barevným displejem má (G50, který se prodává i u nás) a především je stále o levné telefony zájem, bez ohledu na počet barev na displeji. Nové low-endové modely Panasonicu patří do řady A10x a jedná se o tři vzhledově mírně odlišné telefony, které ale mají stejnou výbavu.

Základním modelem je Panasonic A100, který doplňuje elegantní varianta A102 a sportovní varianta A101. Základ telefonů je stejný, liší se jen zevnějškem. Asi nejnápaditější je sportovní verze, která má zajímavé poutko na šňůrku spojenou s anténou. Ano, všechny tři novinky mají vnější anténu a důvodem je jejich minimální velikost. Ve své podstatě jde o nástupce populárního modelu (především v Asii) GD55, který se ale v omezeném množství prodával i u nás. Telefony si jsou velmi podobné a mají i téměř stejnou velikost (A100: 77 x 44 x 17 mm). To samé platí i o hmotnosti 66 gramů. Sportovní varianta má kryt pogumovaný, ale o odolný mobil se asi nejedná. Naopak luxusní varianta A102 má na sobě trochu chromu, základní verze A100 je ryze plastová.

Výbava nových low-endových Panasoniců je na danou třídu slušná. Zahrnuje hlasité handsfree, telefonní seznam na 250 položek, prediktivní slovník T9, třípásmový provoz, , polyfonní melodie, dvě hry, tapety displeje a další běžné možnosti. Sofistikovanější funkce od těchto modelů očekávat nelze, přeci jen se jedná o low-endové modely, i když s nádechem stylových telefonů. Panasonic tyto novinky vystavoval na CeBITu jen za sklem, podle našich informací by je ale měl začít nabízet velmi brzo. Nejdříve se tak ale stane v Asii, kde se očekává největší odbyt těchto mini telefonů. Předpokládaná cena základního modelu A100 by se v přepočtu mohla dostat pod 4 000 Kč. To není až tak málo, ale za styl se vždy připlácí. Ne každému ale bude takto malý telefon vyhovovat.

Panasonic na CeBITu vystavoval i další telefony. O modelu X700 jsme vás informovali v tomto článku, o novém Panasonicu X300 v tomto článku. K vidění byl i již prodávaný model X70, dámský telefon G70 a miniaturní véčko X66, které se v Evropě již prodává u Vodafone. Telefon je to opravdu hezký a tak vám přinášíme několik jeho fotografií. Před zahájením výstavy, ještě na nedokončeném stánku Panasonicu, jsme viděli i zajímavý nový model X77 - nové odolné véčko. Obsluha stánku nás ale nenechala fotografovat. Druhý den, po oficiálním zahájení CeBITu, už ale výrobce telefon na stánku neměl. Na dotaz odpověděl, že takový telefon neznají...

My o něm žádné detaily nevíme, u telefonu chyběl jeho popis. Telefon pravděpodobně bude vycházet právě z mini véčka X66 a nebude tak mít vnější displej. Telefon však vypadal velmi atraktivně a o odolné véčko by jistě byl zájem. Kdy jej výrobce oficiálně představí, netušíme. Na CeBITu nebyl vystaven ani upravený model X11, který vychází z Panasonicu X70. V Asii by se již měl prodávat.