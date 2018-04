Panasonic má také WAP a Bluetooth

Panasonic GD92 se vyrábí zatím ve dvou barevných provedeních (tmavě modrý a stříbrný).

Lehčí a menší. Takto o něm mluví materiály společnosti Panasonic. Jeho hmotnost 78 gramů a rozměry 118x40x15 mm jsou opravdu daleko menší, než u jeho předchůdce - modelu GD90. I přes tyto nízké hodnoty nabízí jejich pravý opak ve výdrži. Talktime je až 210 minut a výdrž v pohotovostním režimu je až 170 hodin.

S tímto mobilním telefonem lze přistupovat k e-mailu, podporuje psaní textu s technologií T9. Telefon je vybaven plně grafickým 6ti řádkovým displejem a obsahuje handsfree. Dále má telefon vestavěno hlasové ovládání a možnost 4 druhů barevného podsvícení.

Panasonic GD52 má již trošku větší proporce. Jeho hmotnost je 99 gramů, což je velmi málo mezi dnešními mobilními telefony, a jeho rozměry jsou 118x60.5x21 mm. Kapacita jeho baterií poskytuje až 3 hodiny hovoru nebo 150 hodin na příjmu. Je rovněž vybaven inteligentním psaním textů T9, umožňuje nahrát vyzváněcí tóny, hlasové poznámky a rovněž disponuje hlasitým odposlechem.

Panasonic GD93. První Panasonic s integrovaným WAP microbrowserem. Tento telefon má inovovanější design. Místo oblinek je trošku hranatější, ale i tak si udržuje linie, charakteristické pro Panasonic.

K tomuto telefonu bohužel nemáme tolik informací, kolik bychom chtěli, ale tento telefon bude nejlehčí mobilní telefon s podporou technologie WAP. Jeho hmotnost bude pod 90 gramů. Možnost více druhů podsvícení je dána tím, že jej Panasonic již montuje do všech svých telefonů.

Bluetooth příslušenství je v Panasonicu také teprve ve výrobním stádiu. Jako první příslušenství by se měly objevit HF sady, které jako ty od Ericssonu nepotřebují kabel. Tato handsfree sada by měla být použitelná (jako ostatně většina příslušenství od Panasonicu) až do vzdálenosti deseti metrů mezi oběma přístroji.