Panasonic KX-TCD961CXB (DECT se záznamníkem)

Nákup

Přístroj je zabalen v červeno modré krabici, kde je využito každé místo. Balení obsahuje základnu, sluchátko, k němu tři akumulátory a opaskovou sponu. Nechybí ani telefonní a napájecí kabel a manuál. Přístroj je homologován a záruka je poskytnuta v délce jeden rok. Akumulátory jsou dodávány v nenabitém stavu a před prvním použitím bychom měli nabíjet čtyři hodiny. Ohlas na záznamník není nutno nahrávat, protože od výrobce je již nastaven.

Základna

Je celá v černé barvě. Na levé straně je prohlubeň pro odkládání a nabíjení sluchátka. To leze odkládat oboustranně a nevadí ani opasková spona. V dolní části prohlubně najdeme dva nabíjecí kontakty. Pravá strana v horní časti obsahuje reproduktor a vedle něho anténku (13 mm). Pod reproduktorem jsou ovládací tlačítka záznamníku. Jako první nalezneme tlačítko, které je spojeno s červenou kontrolkou. To nám umožní zapnout nebo vypnout záznamník. Vedle se nacházejí tlačítka na nastavení hlasitosti přehrávání (0-8). Následuje displej, který nás informuje o stavech záznamníku, ale i o jiných událostech. V základním postavení je zde číslo, které udává počet nahraných vzkazů. Pokud číslo bliká, znamená to, že je kapacita záznamníku plná a není možno již nové vzkazy zanechat. Při prvním zapnutí přístroje na displeji uvidíme blikající symbol hodin. To nás informuje o tom, že je nutno nastavit čas a den v týdnu, který se přiřazuje k zanechaným vzkazům. Vedle displeje najdeme dvě tlačítka. Jedno pro přehrávání, druhé pro pozastavení. Dále je možno nahrát ohlas, smazat zprávu, nebo zanechat vzkaz. Klávesy se šipkami umožní přecházet sekvenčně na požadovanou zprávu. Tlačítko SELECT umožní vybrat které sluchátko chceme volat (interní hovor) a tlačítkem pro paging toto volání spustíme. Tady bych se chtěl zastavit a chválit. Panasonic je jeden z mála DECT přístrojů, který umí hlasovou komunikaci mezi základnou a sluchátkm (ještě Ascom Avena 122 plus). Červená kontrolka nás informuje o tom, že je sluchátko nabíjeno v základně a zelená o tom, že je linka obsazena. Ve spodní části nalezneme konektory pro napájecí a telefonní kabel. Nechybí ani úchytky pro kabely.

Sluchátko

Je shodné s modelem KX-TCD 951. V horní části je kruhový reproduktor a pod ním velký, dobře čitelný displej. Ten má dva řádky. Horní pro osm symbolů, které nás informují o stavech sluchátka, dolní pro čísla. Počet číslic, které se vejdou na displej, je dvanáct. Maximální délka čísla je dvacet čtyři pozic a znaky rolují. V dolní části je oblý výstupek, který obsahuje mikrofon a pod ním nalezneme dva nabíjecí kontakty. Na zadní straně je kryt bateriového prostoru a nalezneme zde i zářezy na umístění opaskové spony. Sluchátko se příjemně drží v ruce a určitě nepřehlédneme kruhovou klávesu pro navigaci. Lze jí ovládat pohodlně přístroj a vystačíme si s jedním prstem. Velice pěkně vyřešeno.

Telefonování

SYMBOLY-Svítí při kontaktu sluchátka se základnou. Bliká, při nedosažitelnosti základny-Svítí, pokud je provozován vnitřní hovor-Svítí v průběhu hovoru, bliká při příchozím-Je nastavena přímá volba-Zakázané odchozí hovory-Režim programování-Objeví se tehdy, pokud se provádí ovládání záznamníku ze sluchátka-Stav akumulátorů ve sluchátkuKLÁVESY-Umožní přijmout a také ukončit hovor-Vnitřní komunikace-Umožní potvrzovat (OK), vymazávat poslední znak nebo celé číslo (C), případně slouží jako směrové šipky pro pohyb v nabídkách či v telefonním seznamu-vstup do režimu programování-Seznam až deseti naposledy volaných čísel (redial)- klávesy-Tlačítko speciálních funkcí-Toto tlačítko je trochu zapuštěné a při delším stisku je sluchátko vypnuto. Při zapnutí se rozsvítí pro kontrolu všechny prvky displeje

Příchozí hovor přijmeme stiskem modrého tlačítka nebo libovolným tlačítkem. Je-li sluchátko v základně, stačí ho pouze zvednout. Pokud chceme vypnout zvonění sluchátka, stiskneme dlouze šipku dolů na kompasu. Na displeji se objeví text "Bell off". Odchozí hovor můžeme uskutečnit jedním ze dvou způsobů. Buď Stisknout modré tlačítko a zadat číslo, které se okamžitě vytáčí. Druhý způsob je praktičtější. Číslo nejdříve zadáme, případně opravíme a celé vytočíme najednou. Lze také použít klávesu redial či paměti (dvacet pozic). V průběhu hovoru je na displeji sluchátka zobrazen čas a na displeji základny číslo sluchátka, které využívá linku. Hlasitost ve sluchátku (3 stupně)lze v průběhu hovoru regulovat kompasem (šipky nahoru, dolů). Hovor můžeme nahrávat na záznamník.

Programování

Klávesa se šipkou nás přesune do režimu programování. Na displeji se zobrazí písmeno F a číslo, které umožní nastavit konkrétní funkci. Je to trochu nepohodlné. Uvítal bych raději slovní vyjádření, ale vše je věc zvyku. Programování asi moc často provádět nebudeme a když, tak si kódy budeme pamatovat. Ze začátku se ale bez manuálu určitě neobejdeme. Pokud stiskneme a podržíme déle programovací tlačítko, zamkne se klávesnice. Stejným způsobem ji odemkneme.

Záznamník

POPIS FUNKCÍ-Nastavení přístupu k základní jednotce. Pokud máme více základních jednotek (až 4), můžeme si vybrat buď konkrétní, nebo systém vybere automaticky tu, která je nejblíže-Tlačítka při stisku vydají tón-Hlasitost vyzvánění sluchátka. Vypnuto nebo šest hlasitostí-Melodie vyzvánění sluchátka. 1-6-Zvuková signalizace čekajícího hovoru. V průběhu vnitřního hovoru bude signalizován hovor na vnější lince. Je možno hovořit konferenčně-Signalizace, je-li sluchátko mimo dosah základny-Signalizace vybitých baterií-Displej v pohotovostním režimu může obsahovat buď číslo základny, ke které je sluchátko připojeno, nebo číslo sluchátka, případně nebude zobrazovat nic. Od výrobce je nastavena první možnost-V průběhu hovoru může displej zobrazovat hovorový čas, nebo volané číslo-Nastavení typu použitých akumulátorů-Režim blokování hovorů. Hovory je možné pouze přijímat-Zadání čísla přímého (dětského) volání. Nadefinuje se číslo a stiskem modrého tlačítka se vytočí. Odpadá znalost ovládání. Výhodné pro malé děti-Nastavení hesla přenosné části-Nastavení hlasitosti sluchátka (3 stupně)-Zrušení registrace základní jednotky-Registrace sluchátka na základně-Vymazání paměti redial-Nastavení továrních hodnotPředchozí kódy nastavovaly sluchátko. Základna má tyto možnosti-Nastavení vyzvánění. Při příchozím hovoru zvoní buď všechna sluchátka, nebo jen vybrané. Třetí možnost umožní vyzvánění jen určeného sluchátka a pokud to neodpoví, budou zvonit všechna-hlasitost (3 nebo vypnuto) a melodie (6) vyzvánění-Volba tónová, pulzní a délka pauzy (3 nebo 5 sekund)-Heslo základní jednotky-Zadání sluchátek, které mají zablokované odchozí hovory. Je možno zadat sluchátka, která budou mít zákaz volat na definovaná čísla (6 čísel v délce 8 číslic)-Zrušení registrace přenosné části-Uložení směrového kódu. Systém umožňuje funkci ARS (Automatic Route Selection), tedy výběr levnějšího operátora při dálkovém volání. To u nás zatím možné není, ale už se to blíží. Lze nastavit až 25 směrových kódů a pak vybírat ten nejlepší.Nebezpečné funkce jsou chráněny heslem. Systém rozlišuje heslo pro sluchátko i pro základnu. Už ani nebudu upozorňovat, že je vhodné je změnit. Pokud hesla zapomeneme, nezbývá nám nic jiného, než navštívit autorizované servisní středisko.

Záznamník je možno ovládat ze základny, ze sluchátka nebo dálkově, pomocí tónového voliče. První věc, která mě upoutala a které si velice cením, je český průvodce (nebo slovenský). Ten nás informuje o čase zanechaného vzkazu a pomáhá při obsluze. Tady si dal Panasonic záležet. Kapacita záznamníku je přibližně dvanáct minut. Délka uvítací zprávy je omezena na dvě a půl minuty. Délka vzkazu, které lze zanechat je buď jedna, nebo tři minuty. Je také možné záznam zakázat a pak si volající pouze poslechne ohlas a po něm se spojení přeruší. Nebylo by od věci, kdyby se dala nastavit neomezená délka záznamu.

Je také možné nastavit, po kolika zvoněních se aktivuje záznamník. Je možno zvolit od dvou do šesti zvonění nebo nastavit službu spoření poplatků. Dále je možno aktivovat funkci příposlechu. Když volající zanechává vzkaz na záznamníku, je to slyšet hlasitě na základně. Při výpadku proudu se vzkazy nevymažou, pouze se vynuluje čas. To poznáme podle blikajícího symbolu hodin na displeji základny.

Dosah

Jak už je pravidlem u DECTů, dosah v zastavěné oblasti je do padesáti metrů, ve volném terénu do tří set metrů. Kontakt se základnou ukazuje symbol anténky na displeji. Pokud se rozbliká, jsme už příliš vzdáleni, nebo základna není napájena. Navíc se tato skutečnost může projevit i akusticky, pokud máme nastavenou funci F25. Pokud jsme už na hranici dosahu, kvalita hovoru klesá a pak dojde k jeho přerušení. Pro zvýšení dosahu můžeme dokoupit další základny (až 4). Celkem k jedné základně můžeme připojit až šest sluchátek. To, zakoupené samostatně, stojí 3654 Kč a nabíječku pořídíme za 1214 Kč. Firma Panasonic nenabízí opakovače.

Baterie

Sluchátko je napájeno třemi články AAA (R03) Ni-Cd 1.2 V 250 mAh. Tyto vydrží v pohotovostním režimu až 65 hodin a při hovoru až šest hodin. Je možno používat i baterie Ni-MH, které mají dvojnásobnou výdrž. Podle typu baterií musíme nastavit i přístroj (F33). Špatné nastavení může mít za následek snížení životnosti baterií. Na displeji je symbol baterie, složený ze tří částí. Ten nám umožní docela dobrý přehled o nabití. Pokud jsme už na dně, symbol se rozbliká, případně v patnáctivteřinovém intervalu se ozve akustické upozornění. Je také vhodné pro zvýšení pohotovostní doby sluchátko vypínat (o víkendu v kanceláři). Už jen z povinnosti připomenu, že je dobré nabíjecí kontakty čas od času čistit. Že k nabíjení došlo, poznáme podle červené kontrolky na základně. Čas od času je vhodné nechat akumulátory zcela vybít.

Manuál

Perfektně propracovaný a podrobný. Já měl k dispozici pouze slovenský, ale to by snad nikomu nemuselo vadit. Vše je ještě znázorněno pomocí obrázků, takže uživatel bude v obraze. Na začátku je věnován určitý prostor umístění přístroje. Volbou správného místa dosáhneme i vyššího dosahu. Měli bychom se vyvarovat i toho, aby v blízkosti základny nebyly jiné elektrické přístroje. V závěru je podrobný seznam běžných závad a doporučení, jak se s nimi vypořádat. Nechybí ani štítek, do kterého si můžeme napsat obsazení pamětí.

Parametry

Kmitočet 1880 - 1900 MHz Intercom sluchátko i základna Konferenční hovor 2 sluchátka a 1 účastník na státní lince Pohotovostní režim 65 h Provozní režim 6 h Počet kanálů 120 Omezení odchozích hovorů 8 čísel Seznam 20 čísel Volba Tónová/pulzní Rozměry základny 145 x 70 x 210 mm Hmotnost základny cca 290 g Rozměry sluchátka 68 x 193 x 30 mm Hmotnost sluchátka cca 160 g

Závěr

Přístroj je perfektní a za dobu testování jsem nenašel nic, co by mě vadilo. Perfektní je navigační klávesa, která umožní ovládat sluchátko jedním prstem. Interní hovor mezi sluchátky a základnou a v neposlední řadě český hlasový průvodce na záznamníku. Konferenční hovor jistě také využijeme. Cena telefonu je 6495 Kč s DPH (září 2000)a to je víc než příjemné. Pokud budeme srovnávat tak, spolu s přístrojem Interbell 1500 CZ je Panasonic KX-TXD961 nejlevnější DECT se záznamníkem. Určitě to stojí za úvahu.

Děkujeme firmě Panasonic , za zápůjčku přístroje.