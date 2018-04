Panasonic KX-TCD951CXB (černý švihák)

Nákup

Přístroj byl zapůjčen firmou Panasonic Czech Republic s.r.o Balení obsahovalo základnu, sluchátko, napájecí a telefonní kabel, baterie (3 kusy), klip a manuál. Jedná se o přístroj standardu DECT, který je homologován. Záruka je poskytnuta v délce 12 měsíců. Před prvním použitím je doporučeno prostudovat manuál a baterie nabíjet čtyři hodiny.

Základna

Je celá v černé barvě. Na levé straně je prohlubeň, kam se odkládá sluchátko. V dolní části se nacházejí dva nabíjecí kontakty. Sluchátko můžeme odkládat oboustranně. Na pravé straně najdeme anténku a pod ní dvě kontrolky. Červená signalizuje nabíjení sluchátka v základně, zelená kontakt se sluchátkem (volání). Pod kontrolkami se nachází tlačítko pro vyhledání sluchátka (paging). Pokud tlačítko stiskneme, budou všechna sluchátka minutu vyzvánět. Vyzvánění lze ukončit opětovným stiskem téhož tlačítka. Na spodní straně nalezneme dva otvory pro napájecí a telefonní kabel. Otvory nejsou klíčovány, ale je u nich popisek. Nechybí ani úchytky. Oba otvory se nacházejí ve výstupku, takže kabely základnu nenadzvednou. Je zde také výrobní štítek s číslem.

Sluchátko

Protože jsem recenzoval předchozí DECT model 950, zajímalo mě, v čem se bude přístroj lišit. U základny k žádným viditelným změnám nedošlo, ale u sluchátka byla změna viditelná na první pohled. Přibyla klávesa, kterou výrobce označuje názvem kompas a známe ji i z mobilních telefonů Panasonic. Je to víceúčelové tlačítko, které umožňuje pohyb v nabídkách, potvrzování či opuštění. Naprosto ideálně vyřešeno a pro většinu činností si vystačíme s jedním prstem (palec). (míněna obsluha telefonu) ;-). V horní části se nachází reproduktor a pod ním velký a dobře čitelný displej. Ve spodní části je na výstupku mikrofon a pod ním nabíjecí kontakty. Na zadní straně je kryt baterií. Nalezneme zde i ryté logo Panasonic a výřezy pro klip. Sluchátko nemá viditelnou anténu, ta je umístěna uvnitř.

Je dvouřádkový. První řádek obsahuje osm symbolů a druhý je číselný. Pojme dvanáct číslic a při delším čísle roluje. Maximální délka vytáčeného čísla je dvacet čtyři pozic.

Telefonování

-pokud svítí, je sluchátko v kontaktu se základnou. Když bliká, jsme příliš vzdáleni od základny-jestliže svítí, je prováděno vnitřní volání (intercom). Blikající symbol značí vyhledávání sluchátka základnou nebo jiným sluchátkem-svítí, když je prováděn vnější hovor. Blikání oznamuje příchozí vnější hovor-aktivní funkce přímý hovor. Stiskem modrého tlačítka vytáčíme předem nadefinované číslo-je nastaveno zablokování odchozích vnějších hovorů. Hovory lze pouze přijmout-programovací režim. Vyvolává se klávesou se stejným symbolem-pouze u modelu KX-TCD961CXB pro práci se záznamníkem-ukazuje stav akumulátoru. Je složena ze tří dílků, takže máme představu, jak na tom baterie jsou. Pokud bliká, je nabití nezbytnéTři nejužívanější klávesy jsou průhledné a popisek je uvnitř. Jedná se o :(modrá)-tímto tlačítkem můžeme hovor přijmout a také ukončit. Slouží i pro vytáčení čísel-vícefunkční tlačítko. Má v horní a dolní části šipky, které slouží pro pohyb v menu, či telefonním seznamu. Levá část obsahuje písmeno C, které slouží pro stornování operace. Při krátkém stisku vymaže jednu číslici, při delším, celé číslo. Pravá strana OK, potvrzuje prováděnou operaci. Velice intuitivní tlačítko, s prohlubní uprostřed.-tímto tlačítkem aktivujeme vnitřní hovor na jiné sluchátkoOstatní tlačítka jsou už oválná a gumová, jak tomu bylo i u předchozího modelu(viz symbol na displeji)-zahajuje režim programování a také potvrzuje nastavení. Je-li nastavení potvrzeno, ozve se i pípnutí. Pokud je stisknuta déle (2 sekundy), dojde k uzamčení klávesnice. Odemkne se stejným způsobem-pod touto klávesou je deset naposledy volených čísel. Při zadávání čísla vkládá pauzu, která je na displeji zobrazena jako znak P.-umožňuje využívat některé funkce pobočkových ústředen-tato klávesa je zapuštěná, aby ji nebylo možno běžně stisknout. Slouží k vypnutí a zapnutí přístroje. Je nutno ji chvíli podržet. Činnost je signalizována i zvukově. Při zapnutí se ještě pro kontrolu rozsvítí všechny prvky displeje

Příchozí hovor můžeme přijmout několika způsoby. Buď stisknutím modrého tlačítka, případně zvednutím ze základny. Dále můžeme použít i příjem libovolnou klávesou (0-9,*,#). Při vyzvánění je možno vypnout zvonění (šipka dolů). Pokud sejmeme přístroj ze základny, musíme si zvyknout na malou prodlevu. Není možno hovořit hned. V průběhu hovoru slouží šipky kompasu jako regulátor hlasitosti (3 úrovně).

Ukončení se provede buď odložením do základny, nebo stiskem modrého tlačítka. Příchozí hovor je signalizován na displeji symbolem blikajícího sluchátka. Odchozí hovor, jak už bývá obvyklé, můžeme uskutečnit dvěma způsoby. Buď stisknout modré tlačítko a okamžitě vytáčet, nebo nejdříve zadat a vytáčet najednou. Druhý způsob je pochopitelně lepší. Máme k dispozici i klávesu redial, nebo paměti. Těch je v přístroji 20 a jsou označeny čísly 00-19. Nedají se k nim přiřadit jména, ale v manuálu je štítek, do kterého si napíšeme obsazení pamětí. Přístup k pamětem je možný pomocí kompasu, buď šipkou nahoru nebo dolů.

V průběhu hovoru můžeme nastavit informaci, která bude zobrazena na displeji. Buď to bude volané číslo, nebo hovorový čas. V pohotovostním stavu máme podobnou možnost. Můžeme zobrazit číslo sluchátka, číslo základny, nebo nic.

Funkce

Klávesa se šipkou nám umožní vstoupit do režimu programování. Pro pohyb použijeme šipky kompasu. Tady je nutno podotknout, že nastavení je na displeji znázorněno takto: F1, F21, F22,..., takže bez manuálu jsme vedle. Nastavovaní se musí provádět bez delších prodlev, jinak se přístroj vrátí do základního postavení. Chtěl bych upozornit zvláště na funkci ARS (Automatic Route Selection), která umožňuje nastavit výběr levnějšího operátora pro dálková volání. Snad se toho jednou dočkáme. Dále je možno zakázat odchozí hovory celkově, nebo selektivně. Samozřejmostí je i přímá volba. Co všechno lze nastavit?

Zabezpečení

VLASTNOSTI ZÁKLADNY1-druh vyzvánění sluchátek (všechna, zvolené, první)2-hlasitost vyzvánění (hlasitá, střední, tichá, vypnuto)3-režim (pulzní, tónová) a délka pauzy5-nastavení hesla6-zákaz volání a omezení čísel7-odhlášení sluchátka od základny9-uložení kódu nosné, kódu oblasti (viz ARS)0-nastavení továrních hodnotSLUCHÁTKOF1-přístup k základněF21-akustická odezva klávesF22-hlasitost vyzvánění (6 + vypnuto)F23-druh vyzvánění (6 typů)F24-tón čekajícího hovoruF25-výstraha při překročení dosahuF26-výstraha při slabé bateriiF31-Zobrazení informace v pohotovostním režimuF32-Zobrazení informace během hovoruF33-Volba typu baterieF41-Nastavení zákazu voláníF42-Číslo přímého voláníF5-Heslo sluchátkaF6-Hlasitost ve sluchátkuF70-Zrušení čísla základnyF71-Přihlášení sluchátka k základněF9-Výmaz naposledy volaných čísel (redial)F0-Nastavení továrních hodnot

Každá důležitá a nebezpečná funkce je chráněna kódem. Kód je čtyřmístný a při zadávání se nezobrazuje. Při prvním nastavení se zadává tedy dvakrát. Jsou zde dva kódy, pro základnu i pro sluchátko. Pokud heslo zapomeneme, je nutno navštívit autorizované servisní středisko Panasonic. Odblokování je placenou službou. K zabezpečení nemám výhrady.

Dosah

U kategorie DECT není co dodat, protože dosahy jsou takové, jaké udává výrobce. V zastavěné oblasti to je 50 metrů a ve volném terénu 300 metrů. Pokud se ocitneme mimo dosah základny, na displeji se rozbliká symbol anténky a pokud máme nastavenu funkci F25, ozve se i výstražný tón. Samozřejmě je možno dosah prodloužit zakoupením dalších základen. Když máme více sluchátek, lze uskutečnit i konferenční hovor (jeden vnější a dva vnitřní).

Baterie

Baterie se ukládají do prostoru na zadní straně. Jsou to tři články typy Ni-Cd. Můžeme také použít baterie typu Ni-MH, ale je nutné funkcí F33 nastavit typ baterií. Jak uvádí manuál, špatné nastavení snižuje životnost. Baterie jsou dodávány v nenabitém stavu, takže před prvním použitím je nutno nabíjet čtyři hodiny (Ni-Cd) a osm hodin při typu Ni-MH. Velice pěkně je vyřešen indikátor na displeji. Hned je zřejmé, jak na tom naše baterie je. Pokud jsme už vyčerpali kapacitu, symbol se rozbliká a každých patnáct vteřin se ozve výstražné pípnutí. Jednou se mi to stalo v noci. Ten zvuk je skutečně výrazný. Doporučuje se nabíjet tehdy, pokud baterie signalizuje silné vybití (blikající symbol). Baterii nelze přebít. Výdrž baterií je ucházející. V pohotovostním režimu vydrží 65 hodin a telefonovat můžeme 6 hodin. Tyto hodnoty platí pro baterie Ni-Cd. Pro Ni-MH je to dvojnásobek. Výrobce důrazně upozorňuje na používání originálního napáječe základny KX-TCA9CE nebo KX-TCA11CE.

Manuál

Podrobný, jak už to u výrobků firmy Panasonic bývá zvykem. Je zde popsáno vše důležité, co uživatel potřebuje pro obsluhu přístroje. Snad jen chybí tabulka parametrů. Ty jsem čerpal z jiných zdrojů. Velice se mi líbí sekce, která popisuje správné používání baterií. Na závěr nechybí tabulka běžných závad a doporučení, jak se s nimi vypořádat. Pokud budeme uvažovat o rozšíření, lze dokoupit další sluchátko (KX-TCA101CEB-3654 Kč) a přídavnou nabíječku (KX-TCA110CEB-1214 Kč).

Tabulka parametrů

Standard DECT Kmitočet 1880-1900 MHz Počet kanálů 120 automatické vyhledávání Volba tónová/pulzní Paměť 20 pozic Multilink až 6 sluchátek Počet základen 4 Zabezpečení digitální kódovací systém Intercom mezi sluchátky Rozměry základny 145x70x210 mm Rozměr sluchátka 68x193x30 mm Hmotnost základny 290 g Hmotnost sluchátka 160 g Dosah ve volném terénu 300 m Provozní režim (Ni-Cd) 6 hodin Pohotovostní režim (Ni-Cd) 65 hodin Provozní režim (Ni-MH) 12 hodin Pohotovostní režim (Ni-MH) 130 hodin

Hodnocení

Přístroj se dodává pouze v černé barvě a tak bych mu přidělil titul černý švihák. Jeho cena je 4995 Kč s DPH a to se zdá docela příjemné. Telefon jsem testoval čtrnáct dnů a nenašel jsem nic, co by mě vadilo. Dobře se drží v ruce, obsluha klávesou kompas je dotažená. Dvacet pamětí na telefonní čísla stačí pro běžnou potřebu a můžeme využít ještě dalších deset pozic v paměti redial. Omezení odchozích hovorů a přímá volba, to už jsou věci, které patří ke standardu. Pokud uvažujeme o bezdrátovém telefonu, může to být Panasonic. Rozhodně neuděláme chybu.