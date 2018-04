Panasonic KX-TCD705 (recenze DECT)

Základna

seznámíme se s telefony Panasonic KX-TCD 700 a KX-TCD 705. První přístroj patří do nižší kategorie, druhý už vstupuje do kategorie nejvyšší. Oba vypadají na první pohled téměř stejně. Liší se pouze několika funkcemi a dvěma tlačítky. V modré krabici jsem nalezl základnu, kterou je možno také zavěsit na stěnu, sluchátko s opaskovou sponou, napájecí a telefonní kabel. Nechybí ani akumulátory. Manuál byl přiložen na CD-ROMu ve formátu PDF. Je pravděpodobné, že do prodeje bude již přístroj dodáván s manuálem v papírové podobě.

Základna je celá v černé barvě. Uprostřed se nachází otvor, do kterého se vkládá sluchátko a kde také probíhá nabíjení. Nechybí tlačítko pro paging a samolepka s obrázky, které vyzdvihují nejdůležitější vlastnosti. Na zadní straně základny naleznete konektory pro nabíjecí a telefonní kabel. Každý kabel má jinou koncovku. Základnu je možno zavěsit na stěnu. Aby sluchátko nevypadlo, je odkládací otvor uložen na klubu, který lze podle náklonu základny otáčet ve čtyřech polohách.

Sluchátko

Sluchátko nyní vypadá jinak, než jsme byli zvyklí u předchozích modelů. Celé je ve stříbrné barvě. Kolem displeje naleznete černý podklad a klávesnice má šedivé podbarvení. Klávesnici vévodí kruhová navigační klávesa, kterou již Panasonic použil u předchozích modelů a kterou je možno pohodlně provádět většinu operací. Nyní zpět k displeji. Má čtyři řádky, z toho ten čtvrtý je stavový a zobrazuje symboly, které mají význam při ovládání. Baterie, se třemi dílky, ukazuje nabití akumulátorů. Anténka signalizuje spojení sluchátka se základnou a kniha práci s telefonním seznamem. Normální sluchátko se objeví při vyzvánění a v průběhu hovoru. Přeškrtnuté sluchátko oznamuje blokování odchozích hovorů. Displej se poměrně dobře čte a při stisku libovolné klávesy je podsvícen. Uživatel si může zvolit ze tří barev (zelená, oranžová, červená). Tyto barvy mohou také rozlišovat příchozí volání. V telefonním seznamu, do kterého je možno uložit kromě čísel také jména, lze položky rozdělovat do devíti kategorií (firma, rodina, přátelé...). Každá kategorie má svoji barvu displeje a vyzváněcí melodii. To je velice příjemná vlastnost, která je závislá na funkci CLIP. Panasonic ji sice "umí", ale je dostupná pouze na linkách ISDN, takže většina uživatelů bude mít smůlu. Ale nezoufejte, rok 2002 bude zlomový.

Pod displejem naleznete tři tlačítka. První slouží pro vstup do telefonního seznamu, který nabízí dvě stě položek. Druhé tlačítko zpřístupní seznam naposledy uskutečněných hovorů (redial) a poslední tlačítko aktivuje menu, případně blokuje tlačítka, pokud podržíte déle. Kolem kruhového navigátoru naleznete zelené a červené tlačítko. Zeleným přijmete hovor nebo vytáčíte číslo. Červené tlačítko má několik funkcí. Lze jím ukončit hovor, vypnout podsvětlení displeje nebo vrátit přístroj do klidového stavu. Při delším stisku se sluchátko vypne. Průhledné tlačítko zapíná a vypíná hlasité handsfree a nechybí také opravná klávesa.

Číselné klávesy jsou při stisku podsvíceny zelenou barvou. Lze jimi také zadávat jméno do telefonního seznamu. Hvězdička slouží pro přepínání velikosti písmen. Ve spodní části sluchátka naleznete tlačítko R, které využívá některé vlastnosti ústředen, a také INT, které je vyhrazeno pro vnitřní hovory. Nabíjecí kontakty nenaleznete na spodní straně sluchátka, ale na boku. Proto je nutné dávat pozor při vkládání do základny, aby kontakty dosedly do "kolejniček". Polovina zadní části obsahuje bateriový kryt a nechybí reproduktor, který se zapíná při HF. Na boku sluchátka naleznete kanálky pro opaskovou sponu a vstup pro "bondovku", která není součástí dodávky, ale můžete si ji dokoupit samostatně.

Telefonování

Příchozí hovor je možno přijmout stiskem libovolného tlačítka, případně sejmutím ze základny. Lze také dočasně vypnout vyzvánění. Odchozí hovor lze uskutečnit dvěma způsoby. Stiskem zeleného tlačítka vstoupíte na linku a zadáváte číslo, které se okamžitě vytáčí. Druhý způsob je pohodlnější a umožní pomocí opravné klávesy "C" eliminovat špatné zadání. Lze také použít opakované vytáčení, pokud má druhá strana obsazeno. Při hovoru je zobrazen hovorový čas, případně číslo volajícího. Lze také nastavovat hlasitost ve sluchátku pomocí navigační klávesy. Ideální je využití telefonních seznamů, kterých telefon nabízí hned několik. První jmenný (16 znaků na jméno): na dvě stě pozic umožní abecední řazení a vyhledávání. Při zadávání nové položky je zobrazen počet volných pozic. Lze použít malá a velká písmena. Velice příjemná vlastnost je kopírování položek seznamu z jednoho sluchátka na ostatní. Druhý seznam uchovává nezodpovězené hovory, u kterých je zobrazen datum i čas. Do tohoto seznamu vstoupíte stiskem navigátoru v klidovém stavu. Třetí seznam nabízí naposledy volaná čísla (redial). Devět vybraných položek z telefonního seznamu můžete uložit pod číselné klávesy, které se vyvolají dlouhým stiskem. Pokud máte připojeno k základně více sluchátek, lze hovory přepojovat, případě je spojit do konference.

Vlastnosti

Nastavení vlastností se děje vyhrazeným tlačítkem pod displejem nebo navigátorem. Panasonic změnil způsob nabídek. Předchozí modely umožňovaly nastavení pouze pomocí kódů, které si uživatel musel pamatovat. Nyní je menu slovní a pochopitelně počeštěné. Bohužel jenom na polovic. Vlastnosti sluchátka se nastavují novým způsobem, základna ještě postaru. Ale jak často nastavujete základnu? Kompletní práci v menu zvládnete kruhovým navigátorem. Vertikální pohyb prochází nabídkami, horizontální (vpravo) do nabídky vstupuje a potvrzuje, levý směr se vrací o úroveň zpět. Jaké vlastnosti nabízí "sedmsetpětka"? Uživatel si může vybrat z dvaceti melodií v šesti hlasitostech. Melodii můžete přiřadit podle toho, o jaký hovor se jedná (interní, externí, paging, budík). Nechybí široká podpora pobočkových ústředen, které Panasonic také vyrábí. V klidovém stavu je na displeji zobrazeno číslo základny, počet nezodpovězených hovorů a nechybí ani datum a čas, který ovšem nejdříve musíte nastavit. Samozřejmostí je budík, který může být jednorázový nebo trvale se opakující.

Dosah

Manuál udává dosah ve volném terénu do tří set metrů a v budovách kolem padesáti metrů. Dosah lze prodloužit pomocí dalších základen (4) nebo pomocí opakovačů. Pokud se už nacházíte mimo dosah základny, rozbliká se symbol anténky na displeji a také se ozve výstražný tón. Telefon podporuje specifikaci GAP, ale o této vlastnosti manuál mlčí. Otestovali jsme na základnách Siemens Gigaset 3000 a 4000. Vše funguje bez problémů, pouze vlastnosti, které mají vztah k základně, není možno použít. Jedna důležitá poznámka. Pokud sluchátko připojíte k základně jiného výrobce, vyvarujte se stisku navigační klávesy vertikálním směrem. Za normálních okolností by se zobrazil seznam nepřijatých hovorů, ale nyní dojde k zablokování přístroje. V takovém případě nefungují klávesy a není možno sluchátko ani vypnout. Pomůže jen vyjmutí akumulátorů. Ale nezoufejte. Po jedné minutě sluchátko zase ožije.

Akumulátory

Je-li sluchátko uloženo do základny, ozve se upozorňující tón, který oznamuje probíhající nabíjení. V tomto okamžiku není možno sluchátko ovládat. Nejdříve se musí ze základny sejmout. Se standardními akumulátory (Ni-MH, 1200 mAh) je pohotovostní čas udáván na sto šedesát hodin. Hovořit můžete až dvacet hodin. Jak už je u Panasonicu zvykem, musíte v menu nastavit typ akumulátorů (Ni-MH, Ni-Cd). V jakém stavu se nacházejí akumulátory, poznáte podle symbolu ve spodním řádku displeje. Při vybití se ozve výstražný tón.

Manuál

Manuál byl dodán na cédéčku ve formátu PDF, ale v prodeji bude již papírová podoba. Je přehledný, takže uživatel nebude mít problém s obsluhou přístroje. Na úvodních stránkách naleznete popis ovládacích prvků sluchátka základny. Několik stránek je také věnováno zapojení. V závěru nechybí popis běžných závad i s doporučením, jak se s nimi vypořádat.

A co ostatní?

Jak se liší jednodušší typ s označením 700? Nenabízí hlasité HF. Do seznamu lze uložit pouze dvacet čísel bez možnosti přidat jméno. Také není podsvětlen displej a číselná tlačítka. Typ 725 je totožný s přístrojem 705, ale nabízí ještě digitální záznamník na patnáct minut hovoru. Vlajková loď Panasonicu se jmenuje 735. Klávesnici naleznete také na základně a hovor je oznámen i akusticky, hlasem.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Kmitočtové pásmo 1880-1900 MHz Rozměry základny 123,2 x 58 x 104,5 mm Rozměry sluchátka 47 x 136 x 31,5 mm Hmotnost sluchátka 70 g (bez baterie) Provozní doba 20 hod Pohotovostní doba 160 hod Doba nabíjení 10 hod Baterie Ni-MH, 1200 mAh Dosah na volném prostranství 300 m Dosah v uzavřeném prostoru 50 m Počet typů vyzvánění 20 Cena 4995 Kč s DPH

Hodnocení

Panasonic svoje bezšňůrové telefony kompletně přepracoval. Jak vzhledově, tak funkčně. Konečně se objevil jmenný seznam a hned na dvě stě pozic. Hlasité HF, možnost připojit bondovku a barevné podsvětlení displeje jistě využijete. Ovládání telefonu zůstalo zachováno, navigační klávesa umožní ovládání jedním prstem. Přepracování doznalo také menu. Nyní je slovní, byť jenom u nastavení sluchátka. U základny "jedete" stále pomocí číselných kódů. Pokud by někdo chtěl ladit s okolím, lze vyměnit kryty.

Množství funkcí a hlavně obsáhlý telefonní seznam určuje přístroj do kanceláří. Jaká je cena přístroje? Doporučená koncová cena s DPH byla stanovena na 4995 Kč. Dokoupit můžete také samostatné sluchátko s kryptickým označením KX-A115EXM, které stojí 4295 Kč s DPH. Balení obsahuje také nabíječku a výměnný panel.

Telefon zapůjčila firma Panasonic . Děkujeme.