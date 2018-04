Panasonic KX-TCD560 - stříbrný elegán (recenze)

Pokud se pozorně podíváte na nejvyšší kategorii bezšňůrových přístrojů, poznáte, že základna již nemusí sloužit jako nabíječka sluchátka. Přesně tak je tomu i zde. Čelo základny má modrou metalickou barvu, zadní je šedivá. Může být zavěšena na stěnu a tím pádem umístěna do optimální pozice pro příjem a vysílání. Telefonický a napájecí kabel se zasunuje z levého boku a je možno je zaklesnout do kanálků.

V horní části základny naleznete jediný ovládací prvek. Tlačítko, kterým aktivujete paging a také zahajujete režim přihlašování nových sluchátek. V balení dále naleznete vlastní sluchátko, jeho nabíječku, akumulátory, kryt akumulátorů, opaskovou sponu, již zmíněný telefonní kabel a dva manuály. Jeden stručný, druhý podrobný. I nabíječka sluchátka může být zavěšena na stěnu. Ale nevím, jestli je to nejlepší řešení. Co když by z ní sluchátko náhodou vypadlo?

Utržené sluchátko

Jak již bylo řečeno výše, celému sluchátku vévodí modrý, výborně čitelný, displej. V horním řádku jsou zobrazeny piktogramy, ukazující stav přístroje (síla signálu, nabití akumulátorů, vyzvánění, …). Vidíte zde i jméno sluchátka případně základny (lze nastavit) a také datum + čas. Pod displejem najdete dvě kontextová tlačítka, jejichž význam je zobrazen ikonami v posledním řádku displeje.

Dále je zde „joystick“, kterým lze sluchátko bezproblémově ovládat jedním prstem. Je čtyřsměrový a jeho stisk je vlastně chápán jako třetí kontextové tlačítko. Dále zde je zde speciální klávesa pro aktivaci hlasitého handsfree (reproduktor) a „C“ pro opravu zadání. „R“ slouží pro aktivaci zpětného dotazu a „INT“ umožní uskutečnit interní hovor. Klávesy uzamknete dlouhým stiskem joysticku.

Na boku sluchátka, pod gumovou záslepkou najdete konektor pro náhlavní soupravu (2,5 jack), která ovšem není v dodávce a musí se dokoupit zvlášť.

Začínáme telefonovat

Telefonování není vůbec složité. Příchozí hovor přijmete buď zdvihnutím z nabíječky nebo stiskem zeleného tlačítka. Můžete také použít tlačítka číselná. Jestli se jedná o interní nebo externí hovor, poznáte jednak podle piktogramu na displeji nebo podle melodie vyzvánění. Rozbliká se také kontrolka v horní části sluchátka.

Pokud máte aktivovanou funkci CLIP, uvidíte číslo volajícího, případně i jeho jméno, pokud je uložen v telefonním seznamu. Záznamy v telefonním seznamu mohou být rozděleny do devíti kategorií (skupin), a každá má odlišné vyzvánění a barvu kontrolky (červená, zelená, oranžová).

Do telefonního seznamu můžete zadat až dvě stovky záznamů. Záznamy lze opravovat, mazat, vyhledávat podle různých kritérií, přiřadit hlasovou značku nebo nastavit rychlou volbu. Pak bude možno vytočit číslo stiskem jedné z číselných kláves. Hlasová značka slouží pro hlasové vytáčení a může být přiřazena k dvaceti položkám seznamu.

Odchozí hovory uskutečníte nejlépe tak, že vstoupíte do telefonního seznamu, vyberete položku a stiskem zeleného tlačítka vytáčíte. Je zde i seznam posledních odchozích hovorů (redial) nebo lze použít seznam hovorů nepřijatých. Klasické vytáčení čísla by probíhalo asi takto: zadejte číslo, případné překlepy opravte tlačítkem „C“ a vše nakonec potvrďte zeleným tlačítkem.

Pokud je k základně připojeno více sluchátek, lze hovoř přepojit nebo zahájit konferenci. Také je zde možnost posílat položky z telefonního seznamu. To ale funguje pouze za předpokladu, že máte originál sluchátko určené k této základně.

Co nám nabídne?

Do menu vstoupíte pomocí joysticku. První úroveň je obrázková (6 položek), ostatní úrovně jsou již textové. Co všechno nám přístroj nabídne? Nejdříve je nabízena funkce „ID volajícího“. Do tohoto seznamu (50 pozic) se ukládají nepřijaté hovory. Takže pokud nějaký hovor zmeškáte, poznáte kdo, kdy a kolikrát volal.

Dále jsou k dispozici esemesky. Před prvním použitím je musíte aktivovat a také zadat číslo SMS centra (1470). Zprávy se ukládají do složek „odeslané“ a „přijaté“. Při psaní je použit systém „Letterwise“. Jedná se o textového asistenta, který umožní lépe a rychleji pořizovat texty. Je to jakási obdoba T9. Každé tlačítko se stiskne pouze jednou, asistent nabízí další znak a pokud se mu to nepovedlo, korekci provedete „mřížkou“.

Dá se na to zvyknout, ale pokud budu hovořit sám za sebe, jsem ortodoxním zastáncem klasického psaní (pokud se klávesnice neodebere do věčných lovišť). Jsou podporovány české znaky, ale i cyrilice. Při psaní pravým kontextovým tlačítkem měníte znakovou sadu. Velikost znaků měníte hvězdičkou. Při psaní není zobrazen počet znaků ani počet zpráv. Problémy s odesíláním mohou nastat, je-li přístroj umístěn za pobočkou ústřednou.

Šest hlasitostí a patnáct melodií (z toho 9 polyfonních), to by mohlo stačit. Melodii lze přiřadit externím i interním hovorům, ale i kategoriím. Sluchátko zvládá i vibrace. Myslím, že nástup polyfonních melodií zase trochu přibližuje bezdráty mobilům.

Co se týká nastavení sluchátka, začal bych budíkem. Není jeden, ale hned tři. Mohou být jednorázové ale i opakované. Můžete si vybrat i melodii vyzvánění. Při vypnutém telefonu ale upozornění neproběhne. V pohotovostním režimu může být na displeji zobrazeno jméno sluchátka nebo jméno základny. Při hovoru pak délka trvání nebo číslo (volaného, volajícího).

Dále je tu pípání kláves při stisku, volba jazyka, barva kontrolky pro kategorie a pojmenování kategorií. Nechybí blokování hovorů (lze volat jen interně) a přímá volba. Přímá volba je totéž, jako dětské volání. Zadáte číslo, které se automaticky vytáčí při stisku zeleného tlačítka. Takže uživatel nemusí zvládat ovládání přístroje.

Sluchátko můžete přihlásit k základně a pokud je přihlášeno k více základnám (max. 4), lze navolit buď jednu konkrétní nebo tu s nejlepším příjmem. K jedné základně může být přihlášeno maximálně šest sluchátek. Panasonic vždy dbal na bezpečnost. Bezpečnostní kód je dvojí. Pro sluchátko i pro základnu.

Všechny vlastnosti základny jsou právě tímto kódem chráněny. Bez jeho znalosti nelze nastavit nic. Je dobré PINy změnit, aby nezůstaly na továrních hodnotách, ale hlavně si je zapamatujte!! Takže můžete nastavit hlasitost vyzvánění (6 stupňů), ale už ne melodii. Samozřejmostí je volba (tónová, pulzní), čas pauzy, a nouzové volání. Zde je pět předvoleb.

První tři jsou již obsazené (155, 150, 158) zbývající si můžete zadat podle vlastního uvážení. Pojmem ARS se rozumí automatický výběr připojení. Ten je možno využít za předpokladu, že využíváte více než jednoho operátora. Podle předčíslí se pak volí ten výhodnější.

Poslední volbou v nabídce je vysílačkový režim. Znalci vědí, že s touto funkcí přišel jako první Siemens Gigaset

Parametry

Standard DECT/GAP

Počet kanálů 120 duplexních

Kmitočtový rozsah 1,88 – 1,9 GHz

Rozestup kanálů 1728 kHz

Modulace GFSK

Duplexní zpracování TDMA

LCD panel (řádky x znaky) 6 x 16

Dosah 300/50 m

Pohotovostní režim 120 hodin

Doba hovoru 20 hodin

Rozměry sluchátka 120 x 45 x 22 mm

Hmotnost sluchátka 110 g

Rozměr základny 144 x 102 x 37 mm

Hmotnost základny 220 g

4000 Comfort (Micro). Pokud mohu srovnávat, Panasonic tento režim trochu vylepšil. Při klasickém volání ten, kdo aktivuje vyzvánění, vyzvání na všechna sluchátka. U Panasoniku je možno nastavit kód skupiny a pak se hovor týká jen těch, kteří mají totožný kód. Bohužel Panasonic se Siemensem není kompatibilní. Škoda, že se výrobci nedohodli.

Takže co vysílačky umějí? Dorozumívat se bez základny. To znamená, že si sluchátka vezmete do terénu a voláte zadarmo. Pokud jste ale u základny a vysílačkový režim je aktivován, jste od základny odpojeni a nikdo se na vaše sluchátko nedovolá. Dosah je totožný s dosahem DECTu, takže kolem tří set metrů ve volném terénu. Aktivní režim více vyčerpává akumulátory.

A co dále?



Dosah je dán standardem DECT. Kolem tří set metrů ve volném terénu a do padesáti metrů v zastavěné oblasti. Pokud se ocitnete mimo dosah základny, zmizí z displeje jméno, datum a čas. Anténka se rozbliká nový hovor není možno uskutečnit. Pokud hovor probíhá, bude ukončen. Při uvedení do provozu bude dobré trochu experimentovat a ověřit si, při jakém umístění základny máme nejlepší příjem.

Použit je akumulátor Ni-MH (3,6 V / 650 mAh). V pohotovostním stavu vydrží sluchátko až 120 hodin, telefonovat můžete kolem 20ti hodin. Nabíjení z nuly na maximum trvá přibližně pět a půl hodiny. Nabíjecí kontakty jsou, jak už je u bezdrátů firmy Panasonic zvykem, na boku sluchátka.

Tento přístroj podporuje GAP, takže můžete připojit i další sluchátka. Otestovali jsme s Gigasetem S645, který se již brzy objeví v redakčním testu a s přístrojem Aldiana B116. Opět musím upozornit na to, že při použití sluchátek jiných výrobců jsou dostupné pouze základní vlastnosti.

Manuál je podrobný a názorný. Stačí jednou prostudovat a můžete ho směle odložit zpět do krabice. Ovládání přístroje je totiž dostatečně intuitivní a po krátkém zácviku by ho mohl zvládnout každý



Sečteno a podtženo

Za 5795 Kč s DPH dostanete zajímavý telefon, který hezky vypadá, ale i nabídne mnoho funkcí. Vyzdvihl bych velký a dobře čitelný displej (i když na barevný Panasonic ještě nedosáhl) , ovládací prvek „joystick“, hlasité handsfree, velký telefonní seznam a hlasové vytáčení.

Posílání a příjem SMS je již v nejvyšší kategorii bezdrátů samozřejmostí. Možnost připojit náhlavní soupravu tak trochu určuje, kde se bude přístroj používat nejvíc. Ve firmách, kde se dnes a denně telefonuje, na dispečinku, kde je třeba mít „holé ruce“ ale i tam, kde záleží na vzhledu. Naopak přístroj nebude pro toho, kdo telefonuje jen občas. V takovém případě bych doporučil model KX-TCD440, se kterým se také brzy setkáme.