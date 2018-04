Panasonic KX-T9300CZ (kladivo na čarodějnice)

Nákup

Základna

Přístroj je zabalen v hnědé krabici, která obsahuje základnu, sluchátko (KX-A78CZ), telefonní kabel, síťový napáječ (KX-A35G), sponu ke sluchátku, manuál, akumulátor (KX-A43) a homologační list. Najdeme zde i obligátní samolepku na popis pamětí.

Základna obsahuje prohlubeň, kde se dá nabíjet druhý akumulátor. Původně jsem si myslel, že je to baterie, které udržuje přístroj při životě v okamžiku výpadku proudu, ale není tomu tak. Dále jsou zde dvě kontrolky. První signalizuje nabíjení právě tohoto akumulátoru v základně a druhá má dva významy. První signalizuje zvonění, druhý nabíjení sluchátka v základně. Je zde i tlačítko pro aktivaci pagingu, který je obousměrný. Na levém boku nalezneme přepínač volby (pulzní a tónová) a hlasitosti zvonění na základně (tři stupně). Hlasitost se dá otestovat již zmíněným tlačítkem pro paging, ale jen tehdy, je-li sluchátko umístěno v základně. Sluchátko může být do základny položeno tlačítky dolů či nahoru a nevadí ani přítomnost spony. V zadní části základny jsou zásuvku pro napájecí a telefonní kabel. Nalezneme zde i svorky na tyto kabely. Anténa v délce 135 mm vystupuje ze základny na pravé straně a je otočná.

Sluchátko

Má velikost 150x52x32 mm a zdá se poněkud těžké. Působí masivním dojmem a v případě nouze by mohlo posloužit jako kladivo :-). Anténa vystupuje ze sluchátka v délce 40 mm a je gumová. Na pravém boku je vypínač. Spona se umisťuje ze zadu do horní části a nejprve je nutno odstranit původní krytku. V manuálu je doporučeno použít šroubovák. Samotným prstem se nám to nemusí podařit, takže trocha hrubého násilí je na místě. Vlastnosti sluchátka předurčují místo použití. Pro jemnou ženu to asi bude velké břímě, ale pro hromotluka Ramba by to mohlo být to pravé ořechové.

Pochopitelně nesmím zapomenout na akumulátor, který se vkládá vzadu pod kryt. Před prvním použitím výrobce doporučuje nabíjet alespoň patnáct hodin. Ve spodní části jsou tři nabíjecí kontakty, které, jak už to tak bývá, výrobce doporučuje čas od času očistit. V horní části, hned vedle antény, je typový štítek s označením přístroje. Tlačítka jsou tak akorát, ani malá ani velká a dobře se mačkají.

Displej

Obsahuje dva řádky. Horní pro symboly, druhý pro číslice.SYMBOLY

Paging: bliká v okamžiku vyzvánění (paging). Intercom je možno provozovat až s přístrojem KX-T9310

Sluchátko: bliká v okamžiku vyzvánění, svítí v průběhu vnějšího hovoru

Postava: Svítí, je li sluchátko nastaveno do režimu přímého volání

Přeškrtnuté sluchátko: Je nastaveno omezení odchozích hovorů

Programování: Přístroj se nachází v režimu programování

Baterie: Bliká, je li nutno nabíjet akumulátor

TLAČÍTKA

Sluchátko: Slouží pro přijmutí a ukončení hovoru. Na levé straně od tlačítka je příjemná prohlubeň pro palec, takže ovládání je pohodlnější.

P: Aktivuje a deaktivuje paging na základnu. Je-li paging aktivován, zvoní jak sluchátko, tak základna a na základně ještě bliká kontrolka příchozího hovoru.

R: Aktivuje funkci recall/flash, která je ovšem dostupná pouze tehdy, je-li přístroj připojen na pobočkovou ústřednu. Stisk tohoto tlačítka je na displeji znázorněn znakem "F".

0-9: Číslice

*: V průběhu hovoru dočasně aktivuje tónovou volbu

#: V režimu programování umožňuje nastavit délku pauzy (buď 3 nebo 6 sekund)

Programování (viz symbol na displeji): Umožňuje programování přístroje (viz dále)

Rušení: Při chybném kroku je možno tento krok anulovat

Paměť: V režimu programování ukládá nebo ruší čísla v paměťových registrech (0-9), v režimu volání používá dříve uložená čísla

Redial/pause: Vytočí naposledy volané číslo nebo vkládá pauzu, která je zobrazena jako znak "P"

Telefonování

Příchozí hovor přijmeme zvednutím sluchátka ze základny, nebo není-li sluchátko v základně, stiskem hnědého tlačítka (sluchátko). Pokud zvedneme sluchátko ze základny a ještě stiskneme hnědé tlačítko, hovor se nezruší. Ukončení hovoru provedeme buď stiskem hnědého tlačítka nebo položením sluchátka do základny.

Odchozí hovor provedeme takto: Stiskneme hnědé tlačítko a z číselnice navolíme čísla. Lze použít i paměti nebo posledně volané číslo (redial). Ale pozor, je zde jeden zádrhel. Když stiskneme hnědé tlačítko (symbol bliká), musíme chvíli počkat, až se ozve oznamovací tón (symbol svítí), než začneme vytáčet, protože do té doby tlačítka nereagují. Takže ten, kdo má rychlé prsty si musí dát pozor, jinak se může stát, že vytočíte úplně jiné číslo. Pokud použijeme volbu z paměti nebo poslední volané číslo, číslice se na displej nasunou z pravé strany. Docela pěkný efektík. V průběhu hovoru se na displeji zobrazuje hovorový čas. Trochu mi zde chybí možnost zadat celé číslo a najednou ho vytočit.

Programování

Protože jsem nedávno testoval Panasonic DECT, připadají mi programovací schopnosti tohoto přístroje omezené, ale je to také proto, že tento přístroj neumožňuje připojení více sluchátek. Ale méně je někdy více, protože v jednoduchosti je síla. Těch pár postupů si zapamatujeme a proto můžeme manuál po prvním prostudování odložit. Pokud chceme hlavně telefonovat, je to pro nás to pravé ořechové. Programování musí probíhat rychle. Je li zde prodleva šedesát vteřin, vrací se sluchátko do výchozího stavu.

Můžeme tedy nastavit toto:

Přímá volba

Umožňuje stiskem dvou tlačítek, (hnědé a pak jedno z 0-9,*,#) vytočení předem zadaného čísla. Aktivitu tohoto režimu poznáme na displeji (symbol postavy). Toto je vhodné zejména pro děti nebo starší občany. Je li tato volba zapnuta, není možno vytočit číslo ani použít paměti.

Omezení volby

Pokud je tato volba zapnutá, je to signalizováno na displeji ikonou přeškrtnutého sluchátka a nelze uskutečnit odchozí hovor. Číselnice je uzamknuta. Mě se povedlo vytočit pouze některá třímístná čísla (122, 133, 144), která se hlásila jako neexistující. Je možné, že v jiných zemích jsou tato čísla vyhrazena pro policii, záchranku nebo hasiče. Pokud tomu tak je, stálo by za úvahu tato čísla uzpůsobit místním podmínkám. Omezení odchozích hovorů je chráněno čtyřmístným kódem. Při jeho zapomenutí se musíme obrátit na servis firmy Panasonic. Když kód zadáváme, zobrazuje se (nezadává se dvakrát), pokud ho už používáme, při zápisu se zobrazují jen symboly, které znemožní okouknutí.

Hlasitost sluchátka

Můžeme nastavit čtyři stupně hlasitosti (základna má jen tři). Není možno vybrat melodii vyzvánění, ale protože se nedá připojit více sluchátek, postrádala by tato volba smysl. Zato můžeme nastavit akustickou signalizaci na klávesnici.

Zápisníková paměť

Je možno uložit volané číslo v průběhu hovoru, nebo je-li volaná stanice obsazena. Je to vlastně uložení čísla do paměťového registru (0-9).

Vymazání všech informací

Touto volbou můžeme vymazat následující nastavení:

Paměť posledně volaného čísla

Paměť pro ukládání čísel (0-9)

Paměť přímé volby

Zápisníková paměť

Hlasitost sluchátka

Pípání kláves

Přístupový kód pro omezení odchozích hovorů



Tuto funkci nelze aktivovat ve dvou případech. Je-li přístroj v režimu omezení odchozích hovorů, nebo v případě použití přímé volby.

Manuál

Vše důležité se vešlo na 43 stránek. Manuál je koncipován jak pro přístroj KX-T9300 tak i pro KX-T9310, který umožňuje připojit až čtyři další sluchátka. Takže se zde dočteme i o tom, jak připojovat další sluchátka k základně, jak přepojovat hovory a další věci, které se týkají multilinku. Pochopitelně funkce pro připojení více sluchátek jsou chráněny kódem proti zneužití. Obsluha a vzhled KX-T9310 je podobná recenzovanému přístroji. Sluchátko (KX-A78CZ) funguje u obou základen. Na konci manuálu jsou popsány běžné závady a jejich odstranění. Nechybí ani bezpečnostní pokyny a typy pro co nejlepší využití přístroje. Základní popis a ovládací prvky přístroje jsou také uvedeny na krabici.

Baterie

V pohotovostním stavu vydrží sluchátko až 36 hodin, v hovorovém 3,5 hodiny. To jsou ucházející hodnoty. Před prvním použitím se doporučuje nabíjet 15 hodin. Jak se píše v manuálu, baterii nelze přebít. Vybití baterie je signalizováno na displeji symbolem blikající baterie a v průběhu hovoru se každých patnáct sekund ozve výstražné pípnutí. Pokud neukončíme hovor, bude přerušen. O čistění kontaktů jsem se již zmínil. Napájení druhé baterie, kterou si ovšem musíme zakoupit zvlášť, se mi líbí.

Dosah

Tak tady klobouk dolů. Tohle jsem nečekal, protože Panasonic DECT, který jsem recenzoval před nedávnem, takový dosah neměl. Mám pocit, že tenhle přístroj je naprostá špička v zastavěných oblastech a ve volném terénu má také co říci. Pokud se už blížíme na hranici dosahu, začne přístroj při pokusu o volání varovně pípat. Pípání zazní i během hovoru, pokud se pohybujeme, nebo pokud mezi sluchátkem a základnou je nějaký objekt. Důležité je také to, jestli jsme anténu nasměrovanou k základně, protože i hlava stíní. Stalo se mi několikrát, právě na hranici dosahu, že při vytáčení došlo k vytočení jiného čísla. Je-li už dosah překročen, probíhající hovor se přeruší.

Tabulka parametrů

Standard CT1 Kmitočet 914/959 Mhz Kanály 40 s automatickým prohledáváním Rozměr základny 190x135x50 mm Rozměr sluchátka 150x52x32 mm Váha základny 440 g Váha sluchátka 290 g Dosah ve volném terénu 300 m Pohotovostní režim 36 hod Hovorový režim 3,5 hod

Závěr

Přístroj standardu CT1 stojí 5860 Kč s DPH (listopad 1999). Nemá žádné extra vlastnosti, a proto bych doporučoval se orientovat raději už na přístroj standardu DECT (KX-TCD950), který není o mnoho dražší. Dvě výhody zde přece jenom vidím. Velice pěkný dosah a masivní sluchátko, které tento přístroj určuje jak do domácností a kanceláří, tak i do dílen a ostatních provozoven, kde se tak moc nedbá na šetrnost. Pokud nás právě tyto dvě vlastnosti osloví, myslím, že to může být výhodná koupě. Jak už jsem se zmínil v úvodu, sluchátko mi připadá jako kladivo. Jen doufám, že ne na čarodějnice.

Přístroj zapůjčila firma Atex . Děkujeme.