Panasonic KX-T4046 (Přítulná dvojčata)

Nákup

Přístroj je zabalen ve větší krabici, která obsahuje základnu, sluchátko, telefonní a napájecí kabel, manuál, přípravek pro zavěšení na stěnu a samolepku pro popis pamětí. Samozřejmostí je i homologační list. Na přístroj je poskytnuta záruka dvanáct měsíců.

Základna

Má rozměry 50x160x220 mm a jako jeden z mála bezdrátových telefonů na trhu má i číselnici. To je obrovská výhoda, protože máme k dispozici dva přístroje. V zadní části jsou konektory pro telefonní a napájecí kabely. Každý konec je jiný, takže nehrozí záměna kabelů. Samozřejmostí jsou i úchytky. Vedle napájecího konektoru je přepínač volby (pulzní/tónová). Na pravém boku je teleskopická anténa, která má délku 63 cm. Hned pod anténou je přepínač hlasitosti zvonění. Má tři polohy. Hlasité, tiché a vypnuto. Při vypnutém zvonění vyzvání jen sluchátko.



Na základně jsou tato tlačítka.



šipky-umožňují nastavit hlasitost hovoru

flash-umožní využít vlastnosti telefonní ústředny

hold-přidržení hovoru (bliká kontrolka). Je-li hovor přidržen už šest minut, začne přístroj výstražně pípat. Po deseti minutách se přidržený hovor odpojí. Toto tlačítko se používá při přepojování hovoru ze základny na sluchátko.

sp-phone(tlačítko i kontrolka)-aktivuje a deaktivuje hlasitý telefon.

locator/intercom (tlačítko)-tlačítko lze využít pro paging a pokud ze sluchátka přijde odezva, aktivuje se intercom. Je-li sluchátko uloženo v základně, tlačítko pro paging nefunguje

locator/intercom(zelená kontrolka)-Je-li sluchátko v základně, svítí kontrolka, která signalizuje dobíjení. Příchozí hovor je signalizován tónem a blikající kontrolkou.

0-9,#

*-dočasná tónová volba

redial/pause-volí naposledy použité číslo nebo vkládá pauzu

Sluchátko

Má rozměr 300x56x42 mm a pevná anténa má délku 10 cm. Není zde displej, pouze tlačítka a kontrolky. Baterie se vkládá pod kryt na zadní straně sluchátka. Na spodní straně jsou nabíjecí kontakty, pro nabíjení v základně a typový štítek.



Popis tlačítek



Talk(tlačítko)-umožní přijmutí a ukončení hovoru

Talk(zelená kontrolka)-bliká při příchozím hovoru. V průběhu hovoru svítí.

Intercom(tlačítko)-aktivuje intercom na základnu. Základna nemusí intercomový hovor přijmout, protože se přijme automaticky. To je docela zajímavá vlastnost.

Intercom(zelená kontrolka)-svítí v průběhu vnitřního hovoru, bliká je-li aktivován paging ze základny nebo intercom ze sluchátka

auto-používá se pro práci s pamětí (10 pozic)

flash-viz základna

redial-volí posledně volané číslo

pause-vkládá pauzu 3.5 sekundy

program-používá se pro programování pamětí

volume/ringer-tato klávesa má dvě funkce. V základním postavení je možno nastavit hlasitost vyzvánění (hlasité, tiché, vypnuto). Jenom pozor, abychom si nevypnuli zvonění na sluchátku i na základně. Potom by byl hovor signalizován jen blikající kontrolkou. V průběhu hovoru toto tlačítko zvyšuje a snižuje hlasitost hovoru ve sluchátku (hlasité, normální)

CH-přepíná kanály (celkem 12). Toto tlačítko se používá při šumu ve sluchátku. Buď se nám podaří zvolit lepší kanál, nebo je nutné jít blíž k základní jednotce. V okamžiku stisku tlačítka CH je hovor dočasně přerušen.

batt low/prog(červená kontrolka)-svítí v okamžiku programování (tlačítko program) nebo tehdy, je-li vybitá baterie

Telefonování

Příchozí hovor přijmeme tlačítkem talk nebo libovolným tlačítkem (0-9,*,#). Je-li sluchátko v základně, stačí ho jen zdvihnout. Hovor ukončíme opět tlačítkem talk nebo sluchátko odložíme do základny. Odchozí hovor provedeme následovně. Stiskneme tlačítko talk a navolíme číslo přímo. Lze použít i tlačítko redial nebo paměti. Protože tento přístroj nemá displej, nenajdeme zde možnost číslo nejdříve zadat a vytočit najednou. Vnější hovor lze přesměrovat ze sluchátka na základnu (hlasitý telefon) nebo ze základny na sluchátko. Toto je vynikající vlastnost. Využívání a programování pamětí a přepínání kanálů je možno provádět pouze ze sluchátka.

Manuál

Tak jak to už bývá zvykem u přístrojů Panasonic, jsou manuály názorné a přehledné. Má 23 stránek a je zde popsána obsluha přístroje, závady a jejich odstranění a nechybí ani doporučení, jak nejlépe přístroj využít. Základní popis najdeme i na krabici. Setkáme se zde i s pojmem sound charger plus. To je technologie, která umožní potlačení šumu. V přístroji je nainstalována tzv. bleskopojistka. V manuálu je uvedeno, že přístroj používá 12 kanálů (viz. tlačítko "CH"), ale v reklamních materiálech jsem nalezl, že kanálů je 10.

Baterie

Ni-Cd 3.6V (typ KX-A36A). Před prvním použitím je doporučeno nabíjet deset hodin. V hovorovém režimu baterie vydrží 8 hodin a v pohotovostním režimu impozantních 30 dnů. Tato hodnota je opravdu vynikající, ale pochybuji, že by se někdo měsíc pohyboval v terénu, bez možnosti nabíjet. Pochopitelně je nutno čas od času očistit nabíjecí kontakty na sluchátku. Je doporučeno používat jen přiložený nabíječ (KX-A11BS1).

Dosah

Protože se jedná o přístroj standardu CT0 je dosah do padesáti metrů. Co je ale potěšující, že při výškovém testu (6. patro) fungoval bez zarušení. Nečekejme zázraky, ale do padesáti metrů to funguje spolehlivě.

Tabulka parametrů

standard CT0 kmitočet 30/39 MHz dosah do 50m zabezpečovací kódy 65000 počet skenovanýchkanálů 12 rozměr základny 50x160x220 mm rozměr sluchátka 300x56x42 mm váha základny 530g váha sluchátka 220g

Závěr

V kategorii CT0 je to opravdu zajímavý přístroj. Tlačítka na základně i na sluchátku naznačují, že jsme si za jedny peníze (4148 Kč s DPH listopad 1999) koupili dva telefony. Přepínání hovorů, hlasitý hovor a obousměrný intercom říkají, že to opravdu stojí za úvahu. Pokud se spokojíme s dosahem do padesáti metrů, myslím že tu není důvod, proč si tento přístroj nepořídit. Nesmím ani zapomenout na výdrž baterie. Po týdenním testování jsem s tímto telefonem naprosto spokojen.

Děkujeme firmě Atex