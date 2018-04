Panasonic GD95 - první dojmy a exkluzivní fotografie

První představení veřejnosti prodělal Panasonic GD95 na jarním CeBITu a od té doby se na něj těší nejen příznivci této značky. Proč takový zájem? Panasonic GD95 jako první běžný GSM telefon v Evropě přináší extrémně velký grafický displej, který zabírá téměř polovinu přední strany telefonu. Rozměrné displeje u mobilů jsou totiž zatím téměř výhradně doménou asijských výrobců a zřejmě proto je jako první do Evropy přináší tamější premiant – Panasonic. Displej má vynikající rozlišení 100 x 130 obrazových bodů, což v praxi znamená, že na deseti řádcích po šestnácti znacích si můžete teoreticky přečíst celou zprávu. V praxi to samozřejmě nepůjde, protože díky zalamování řádků se zpráva trochu protáhne. Vedle deseti řádků textu umí Panasonic zároveň zobrazit další dva stavové řádky, horní informující o síle signálu a stavu baterie a spodní s nápovědou kontextových kláves. V tomto směru je zatím Panasonic GD95 nedostižný rekordman.

Co nás dále zaujalo? Především perfektní zpracování telefonu. S tím souvisí i velmi dobrá klávesnice, jejíž tlačítka jsou sice gumová a k celkovým rozměrům telefonu poměrně malá, ale přesto velmi slušně použitelná. Celému ovládání přístroje vévodí čtyřsměrný joystick, který má i funkci potvrzování. Ovládání je snadné a rychle si na něj zvyknete.

Velikost telefonu

Na první pohled se GD95 zdá poměrně robustní, jeho přesné rozměry jsou 125 x 45 x 16 mm. Pro lepší představu, GD95 je téměř stejně velký jako Nokia 6210. Díky obrovskému displeji, který opticky zkresluje, však mobil na první pohled vypadá větší. Další překvapení vám novinka Panasoniku připraví, když ji vezmete do ruky. GD95 totiž váží pouhých 84 gramů, tedy stejně jako daleko menší Nokia 8310. Přes svoji nízkou hmotnost, by Panasonic GD95 měl poskytnout majiteli na jedno nabití Li-Ion baterie výdrž v pohotovostním režimu přeš 6 dnů nebo téměř 7 hodin hovoru. Praktické výsledky se dozvíte v připravované recenzi, kde můžete posoudit, jestli vám bude vyhovovat i výbava novinky a její další funkce.

GD95 měl podle prvních informací mít rychlý přenos dat GPRS. Nemá. Touto technologií by měl být vybaven až nástupnický model GD96, který jinak vypadá úplně stejně. Jeho uvedení na trh by pak měl Panasonic zvládnout ještě do konce letošního roku. Naopak další z řady manažerských telefonů Panasoniku, GD97, je zatím zahalen rouškou tajemství. Některé informace hovoří o barevném displeji, jiné to zase popírají. Jasno by však mohlo být již velmi brzy.

Bez GPRS se sice budete u GD95 muset obejít, ale jinak by vám u něj nic podstatného nemělo chybět. Na výběr budete mít tři barvy podsvětlení displeje, polyfonické vyzváněcí melodie, které si budete moci nahrát či složit sami, a také vibrační vyzvánění i hlasité hands-free. Velký displej jistě využijete s e-mailovým klientem, úkoly si budete moci zaznamenat do luxusního diáře a vhod jistě přijdou i dvě hry. Jak to všechno dohromady funguje, se dočtete zanedlouho v recenzi. Naše první dojmy při seznámení s tímto novým Panasonikem říkají, že se máte na co těšit.