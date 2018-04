Panasonic GD95 – Klame tělem (recenze)

Panasonic má pro letošní podzim připraveny tři hlavní novinky. Low-endový telefon GD35, stylový GD75 a manažerský model GD95. Označení stylový a manažerský však v případě těchto dvou Panasoniků trochu pokulhává. Telefony sice do daných kategorií patří, ale díky výbavě a ceně spíš do její spodní poloviny. Díky tomu se však bude jistě jednat o úspěšné novinky, protože za svojí cenu často nabídnou mnohem více, než stejně drahá konkurence. Příkladem budiž předchůdce dnes představovaného GD95, stále prodávaný Panasonic GD93. Jeho zařazení do předplacených sad našich operátorů mu zajistilo slušnou popularitu, která byla jistě opodstatněná při porovnání nabízených funkcí a relativně nízké ceny. Bude-li GD95 stoupat v jeho šlépějích, může si být svým úspěchem jist.

V původních specifikacích GD95, které byly uveřejněny na letošním veletrhu CeBIT, se jako hlavní lákadlo tohoto telefonu objevila podpora rychlých datových přenosů technologií GPRS. Bohužel, prodejní verze telefonu touto výbavou nedisponuje. Na GPRS si budeme muset počkat až u modelu GD96, který bude vypadat téměř identicky, ale bude mít právě DGPRS a možná ještě nějaké další funkce navíc. Otázkou ale je, zda se GD96 dostane na trh ještě před koncem letošního roku. Tento termín však určitě nestihne další následovník GD95, model GD97. Technické detaily tohoto telefonu jsou zatím předmětem spekulací, ale během několika týdnů by již mohlo být jasno. Zatím se předpokládá,. Že GD97 by měl mít GPRS a rozměrný barevný displej. Ačkoliv GD95 GPRS neumí a mnozí z vás již pokukují po zmíněných dalších modelech Panasoniku, GD95 se právě začíná prodávat a jistě stojí zauvažovat, jestli byste se bez GPRS neobešli. Posuďte sami.

Vzhled

Panasonic GD95 klame tělem. Na první pohled vypadá poměrně mohutně, za což ale může obrovský displej, v současnosti asi největší, který kdy byl u GSM telefonu použit. Až poté co porovnáte papírové hodnoty telefonu s konkurencí, zjistíte, že GD95 nevybočuje s průměrných rozměrů manažerských telefonů. Rozměry 125,6 x 45,6 x 14,4 mm jsou pro představu téměř stejné, jaké má třeba Nokia 6210. Panasonic je dokonce ve všech parametrech o trochu menší, ale na rozdíl od Nokie nemá integrovanou anténu. Ta je však velmi krátká, ale její část poměrně výrazně vystupuje ze zadní části telefonu. V praxi si jí však téměř nevšimnete. Druhé velké překvapení vás bude čekat, až telefon vezmete do ruky. Jak již bylo uvedeno, GD95 má rozměry solidního manažerského přístroje, s těmi však naprosto nekoresponduje jeho hmotnost. V prvním okamžiku si budete myslet, že držíte v ruce jen nefunkční maketu. Chyba lávky, GD95 váží pouhých 84 gramů, takže na svojí velikost se zdá extrémně lehký. Samozřejmě, GD95 je opravdu velmi lehký telefon, 84 gramů je hodnota běžná jen u mála přístrojů té nejvyšší kategorie a oproti takovým je GD95 výrazně levnější. Klobouk dolů.

Námi testovaný telefon byl proveden v elegantní stříbrné metalíze a ačkoliv je telefon vyroben z plastu, rozhodně nepůsobí laciným dojmem. Co vás na telefonu upoutá především, to jsme již několikrát zmínili. Displej je opravdu obrovský a na výšku zabírá téměř polovinu přední části telefonu. Což pak bezezbytku platí o jeho krycím skle, které ve své horní části končí u drobného otvoru reproduktoru a dole u pětisměrného joysticku. V zadní části přístroje naleznete vedle baterie konektor externí antény, otvor reproduktoru vyzváněcích tónů a otvor na poutko. Systémový konektor je umístěn standardně na spodní straně přístroje a konektor osobní HF sady je na levém boku přístroje. Celkové provedení telefonu je perfektní. Nic nevrže, nic neskřípe a použité materiály Panasoniku GD95 ostudu neudělají. V každém případě však GD95 svým designem proti současnému proudu. Telefon není oblý jako vajíčko, což je v dnešní době etalon většiny evropské konkurence. Naopak, GD95 má decentně ostrý vzhled, na telefonu naleznete nejednu hranu, která mu přidává na důstojnosti. Díky tomu se GD95 neztratíte. Je to totiž originál.

Baterie

Standardně s Panasonikem GD95 dostanete baterii Li-Ion o kapacitě 650 mAh. Baterie je součástí zadní strany telefonu, takže v případě její výměny musíte brát ohled i na barevné provedení vašeho přístroje. Podle údajů výrobce vydrží GD95 na příjmu celých 6 dnů, nebo dokáže zprostředkovat nepřetržitý hovor o délce necelých sedmi hodin. V našem testu jsme se na deklarované údaje nedostali, přesto dosažené výsledky – 3,5 dne a 1 hodina hovoru nejsou nejhorším výsledkem. Dodejme, že testovaný telefon nebyl nový, takže jsme nemohli zajistit správné naformátování baterie. Pod baterií najdete slot na SIM kartu, do kterého se karta pouze zasune. Při vyjmutí budete muset povolit plastovou pojistku, což se vám bez tréninku jednou rukou nepodaří.

Displej

Displej je to první, co vás na GD95 upoutá, Aby také ne, když nabízí rozlišení 100 x 130 obrazových bodů. Neumíte si představit, co takové rozlišení nabízí? Takže, deset řádků pro práci a k tomu ještě dva servisní. Horní řádek za každých okolností informuje o stavu baterie a síle signálu. O něco vyšší spodní servisní řádek pak popisuje funkce dvou kontextových kláves a potvrzovací funkci joysticku. Drobné šipečky na tomto řádku displeje vás pak upozorní, kterým směrem má ještě cenu joystickem pohybovat. Displej podporuje čtyři odstíny šedi a jeho čitelnost je naprosto perfektní. Jemné doladění můžete provést pomocí nastavení kontrastu, ale téměř ve všech 10 krocích dosáhnete uspokojivých výsledků.

Displej je velmi dobře čitelný i díky podsvícení. Předchůdce, Panasonic GD93 je znám jako barevný chameleón, nabízí totiž sedm barev podsvícení displeje. Novinka se „potatila“ jen částečně, můžete si vybrat ze tří barev podsvícení displeje, když podsvícení klávesnice bude vždy zelené. K tomu bude logicky nejlépe ladit i zeleně podsvícený displej. Dalšími možnostmi jsou oranžová a bílá barva. Zelené a oranžové podsvícení je však velmi syté, takže vás z něj budou za chvíli bolet oči. Naopak bílé podsvícení je nejdecentnější a k vašemu zraku nepoměrně šetrnější. Samotné podsvícení si můžete trvale zapnout, vypnout, nebo nastavit jeho délku na 10, 30 a 60 sekund.

Panasonic GD95 nabízí i několik možností, jak využít displej při nečinnosti, či při zapnutí a vypnutí telefonu. Vedle libovolně definovatelného úvodního pozdravu, vás Panasonic může uvítat jednou ze dvou animací. Tuto animaci pak také uvidíte při vypnutí telefonu. Pokud si zadáte vlastní úvodní pozdrav, animaci uvidíte jen při vypnutí telefonu. A nebudete-li mít o animaci zájem, nebo vás již omrzí, tak jí můžete vypnout. Druhou možností, jak vylepšit vzhled svého telefonu, jsou statické obrázky, které v pohotovostním režimu zaberou polovinu displeje. Těchto tapet nabízí telefon 32, vlastní do něj však nedostanete. To by ale nemuselo vadit, obrázky jsou vcelku povedené a z nabízených motivů si snad vybere každý. Přátelé přírody uvítají několik zvířat, amatérským astronomům přijde vhod galaxie, či planetární systém a motoristé se budou radovat nad několika motivy s jejich tématikou. Výrobce nezapomněl ani na příznivce hudby, či sportu. Jako univerzální motiv lze vybrat „otisk prstu“, či analogové hodiny, které jsou funkční. Netradiční možností je pak tapeta s motivem kalendáře, který je stejně jako analogové hodiny funkční.

Ovládání

Světem mobilních telefonů se řítí nová móda, místo navigačních kláves má čím dál tím víc mobilních telefonů joystick. Novým trendům podlehnul i Panasonic, který joystickem vybavil právě svůj top model, GD95. Joystick je pětisměrný, tedy i s funkcí potvrzení. Oproti řešení, které Panasonic používal u předchozích telefonů, čtyřsměrné klávese, je joystick rozhodně povedeným krokem vpřed. Jeho používání je velmi pohodlné a přesné. Kam s joystickem můžete pohybovat, prozrazují drobné šipky na spodním servisním řádku displeje, kde se také dozvíte potvrzovací funkci joysticku. Díky tomuto řešení nebudete mít s GD95 žádné problémy, což je i zásluhou poměrně přehledného menu telefonu. Hlavní obrazovku všech nabízených funkcí získáte po zmačknutí joysticku z pohotovostního stavu telefonu. Na jedné obrazovce budete mít před sebou kompletní nabídku všech devíti položek menu a to hezky přehledně pomocí ikonek. Podobně řešené hlavní menu má i nový Ericsson T68. Vybraná ikonka je označena rámečkem a její podoba se změní. Toto řešení je o třídu přehlednější, než u předchůdce, Panasoniku GD93.

Vedle joysticku jsou dalšími hlavními ovládacími prvky GD95 dvě kontextové klávesy. Jejich konkrétní funkci vám prozradí spodní servisní řádek displeje. V pohotovostním režimu má levá klávesa funkci vstupu do telefonního seznamu a pravá vám bude na nic. Situace se změní ve většině položek menu, kde levá klávesa nemá přiřazenu žádnou funkci a pravá většinou slouží pro návrat o úroveň výše. Rychlý návrat do pohotovostního režimu telefonu pak zaručí tlačítko pro ukončení hovoru, či vypnutí a zapnutí telefonu. Všechny ovládací prvky má GD95 na předním panelu, což ovládání usnadňuje a zpřehledňuje, ovšem regulace hlasitosti během hovoru je pak poněkud krkolomná. Něco za něco.

Jednotlivé položky menu již grafické nejsou, funkce jsou seřazeny pod sebou. Toto řešení nevadí, ale v některých případech (menu přizpůsobit) vás hned na poprvé nenapadne, že položek je více, než jich je na první obrazovce znázorněno. Položkami lze listovat stále dokola, ale není zde jasně vyznačen začátek a konec. Položky mají sice své pořadové číslo, což platí i pro základní menu, ale toto číslo se zobrazí ve spodním servisním řádku vedle potvrzovací funkce joysticku, což je poněkud nepřehledné a než si toho všimnete, budete trochu bloudit. Vedle přehledu funkcí a obou servisních řádků, uvidíte v každé položce menu ikonu, kde jste. Díky velkému displeji se vše vejde na jednu obrazovku naprosto bez problémů. Panasonic GD95 nabízí i rychlý přístup ke konkrétní funkci, stačí si zapamatovat číselné položky menu, než se k funkci dostanete a ty pak přímo zadat po stisknutí joysticku v pohotovostním stavu telefonu. Příkladem může být editor SMS zpráv, stačí zmačknout joystick a zadat: 6, 1, 3 a jste v položce menu psaní SMS zprávy.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Panasonic GD95 nemusíte při telefonování držet striktně u ucha. Díky funkci hlasitého odposlechu můžete položit telefon na stůl a s rukama za hlavou švitořit dle libosti. Kvalita reprodukovaného zvuku je na slušné úrovni, ale v hlučnějším prostředí vám nezbude, než pokorně přiložit telefon k uchu, nebo připojit osobní HF sadu. V normálním režimu bez hlasitého odposlechu je pak zvuk telefonu naprosto bezproblémový, stejně jako subjektivní citlivost na signál. Aby jste nezmeškali příchozí hovor, můžete si u GD95 vybrat z nabídky 23 vyzváněcích tónů. Pevně definovaných je 20, dva si můžete nahrát (5 sekund) a jeden složit v integrovaném skladateli. Melodie jsou polyfonické a vyjma klasických zvonění i relativně dlouhé. Někomu tak můžou nahradit osobní přehrávač, ale zvolené kolovrátkové aranžmá asi za chvíli omrzí. Daleko zajímavější pak mohou být dvě melodie, které si nahrajete jako na diktafonu. Díky této technologii není téměř žádný motiv nemožný. Následná reprodukce je naprosto perfektní. Podle výrobce by za nedlouho mělo být možné nahrávat melodie i přes WAP, zatím to však není možné. Vše totiž záleží na podpoře operátora. O zprovoznění této služby v ČR se však již jedná. Vedle hlasitého vyzvánění můžete zvolit i vibrace, které mohou být buď nepřetržité, nebo přerušované.

Panasonic GD95 nabízí devět vyzváněcích profilů, do kterých si můžete zadat čísla z telefonního seznamu telefonu. Každý z nich si můžete libovolně pojmenovat a nadefinovat jak bude vyzvánět, jaká se u něj objeví ikona a jakou barvou bude svítit displej. Vedle profilů můžete určit parametry příchozího alarmu i u samostatných čísel, která mohou být uložena i v paměti SIM karty. Zadání je však poněkud kostrbaté a bez manuálu budete chvíli tápat jak na to. Bohužel, pokud nenecháte jednu z volně editovatelných melodií prázdnou, můžete vybírat jen z hlasitých vyzváněcích tónů. Vyzvánění totiž lze vypnout jen generálně pro všechny profily a čísla najednou. Vibrace se pak zapínají dlouhým stiskem klávesy s mřížkou, ale v tom případě se automaticky vypne hlasité vyzvánění, takže když chcete najednou vibrovat a zvonit, musíte zpět do menu a nastavit hlasitost vyzvánění. Možností upozornění na příchozí hovor nabízí Panasonic GD95 mnoho, ale práce s nimi je nelogická a bez praxe budete tápat. Doplňme, že vlastní vyzváněcí tóny můžete přiřadit zvlášť hlasovým, datový a faxovým hovorům, nebo SMS zprávám. I u SMSek máte na výběr 23 melodií, nebo jednoduché pípání.

Paměť telefonu pojme 200 záznamů, které jsou vícepoložkové jen v uvozovkách. Vedle jména a čísla můžete ke každému záznamu zadat ještě e-mailovou adresu. Při zadávání záznamu však telefon svůj obrovský displej moc nepoužívá, takže na jedné obrazovce zadáváte na dvou řádcích jméno, pro zadání čísla musíte odrolovat na další obrazovku a to samé platí i pro e-mailovou adresu. V té prázdnotě se málem ztratíte.Telefon umí pracovat najednou jak s pamětí svou, tak s pamětí SIM karty. Záznamy se však kryjí čísly pozic, takže jak na SIM kartě, tak v telefonu můžete mít záznam na pozici dva. Při použití rychlé volby pak musíte zvolit, z kterého seznamu se má hledat. Hledat lze jen podle prvního písmena a prohlížet buď náhledově, nebo s detailním pohledem na záznam. V prvním případě uvidíte 6 záznamů najednou, v tom druhém jen jeden.

Panasonic GD95 má velký displej, což přijmou notoričtí psavci SMS zpráv jistě s radostí. Díky displeji, který na jedné obrazovce pojme deset řádků po šestnácti znacích pro psaní, či čtení SMS zprávy, většinou nebudete muset zprávou vůbec rolovat. V praxi na jeden displej všech 160 znaků SMSky nedostanete, telefon text zalamuje, přesto konkurenta najdete jen stěží. O malinko horší je samotné psaní zpráv, klávesnice sice není nejhorší, ale telefon napsaný znak zobrazuje s drobným zpožděním. Kdo si zvykne, nebude mít žádné větší problémy. GD95 umí i prediktivní vkládání textu T9, ale v námi testovaném vzorku bez podpory češtiny, kterou ani v budoucnosti zřejmě podporovat nebude. 11 zpráv nabízí GD95 předdefinovaných, typu „zavolám později“, nebo „už nezavolám“, jednu z nich si pak můžete upravit sami. Tato funkce však potěší zájemce o cizí jazyky. Ať máte nastaven jazyk telefonu jakýkoliv, výběr předdefinovaných zpráv si můžete nastavit v jakémkoliv jazyku telefonu. Proto hned zjistíte, jak se řecky, nebo turecky řekne „miluji Tě“. Díky joysticku se můžete ve zprávě pohybovat libovolně všemi směry. Telefon disponuje pamětí na 10 SMS, což však některé zahraniční zdroje popírají. O tuto kapacitu se dělí jak příchozí tak odchozí SMS. Nechybí ani podpora doručenek.

WAP a datové přenosy

Panasonic GD95 samozřejmě má integrovaný WAPový prohlížeč. Co už ale tak samozřejmé není, je integrovaný e-mailový klient s podporou SMTP a POP3 protokolů. Nabízené možnosti jsou stejné, jako u předchůdce – GD93. Klient je velmi propracovaný a nabízí téměř stejný komfort, jako jeho počítačový kolegové. Než však začnete tvořit e-maily, musíte si klient nakonfigurovat. Nastavení je stejné, jako u Panasoniku GD93, které najdete na českých stránkách výrobce. Po nastavení e-mailového klienta vám již nebude nic bránit jeho bezproblémového používání. U zprávy si stejně jako na počítači určíte adresáta (y), kopie, předmět a samozřejmě samotný obsah. Velikost jedné zprávy je omezena na zhruba 740 znaků, což ale pro střídmou komunikaci bezpečně postačí. V paměti telefonu můžete mít uloženo 10 odeslaných e-mailů a zároveň 40 přijatých.

Samotný WAPový prohlížeč je již ve verzi 1.2.1, což ale na první pohled ani nepoznáte. Samozřejmě, že díky velkému displeji získal v případě GD95 WAP novou dimenzi. 10 řádků textu na jedné obrazovce displeje již poskytuje pohodlné čtení méně, či více atraktivního obsahu WAPových stránek. GD95 umí i data, bohužel pouze pomocí kabelu, infraport nemá. Podporovaná přenosová rychlost je 9,6 kbps.

Další podporované funkce

Začněme zábavou, tedy hrami. Ty jsou v telefonu dvě. První s názvem Mogular potěší milovníky akčních mlátiček a to doslova. Vaším úkolem bude plácat kladivem do hlavy vylézající panáčky s děr. Displej zobrazuje celkem 12 otvorů a bouchnutí obstarávají alfanumerické klávesy. Hra má tři úrovně, když v té základní se vám počítají jen poloviční body. Druhá hra je logická a jmenuje se „Patnáctka“. Jestli vám název nic neříká, vzpomeňte na mladická léta a nejlevnější hru z hračkářství, kde jste museli přesouvat kameny s číslicemi po jedné tak, aby byly seřazené pěkně za sebou. To samé budete dělat i u Panasoniku, s tím, že rozházet kameny vám pomůže klávesa 0. Vedle her samozřejmě Panasonic GD95 nabízí i kancelářské funkce, mezi které patří kalkulačka s konvertorem měn, budík kombinovaný s automatickým vypnutím a zapnutím telefonu, nebo hlasový záznamník na 20 sekund hovoru, či poznámek. Nechybí ani propracovaný kalendář s možností zadání až sta poznámek. Pro rychlé ukládání má GD95 15 přednastavených textů, které si však kompletně můžete zadat sami. Sami si také můžete nastavit svátky a jubilea, to aby jste nezapomněli pogratulovat, nebo předat jistě hodnotný dar. Opět musíme konstatovat, že díky displeji je práce s kalendářem velmi pohodlná.

Zhodnocení

Panasonic GD95 je telefon, který se stejně jako předchůdce GD93 pohybuje na rozhraní tříd. Svým distingovaným vzhledem a některými funkcemi patří do kategorie manažerských telefonů, ale aby zde hrál důstojnou roli, postrádá několik drobností. Vnitřní telefonní seznam by mohl mít větší kapacitu a v některých případech by mohl být obrovský displej lépe využitý. Co ale chybí především, to je podpora rychlých dat GPRS. Velký displej a e-mailový klient si o GPRS přímo říkají. Bohužel na to si budeme muset počkat až u modelu GD96. Mezi lepší low-endy by nový Panasonic mohla zařadit cena, která by podle všeho mohla kopírovat stájového předchůdce GD93. O zařazení do některé z předplacených sad našich operátorů se momentálně jedná a snad se to povede do konce letošního roku. Jako nedotovaný by GD95 měl stát okolo 13 000 Kč, čemuž odpovídá i cena v zahraničí. Panasonic GD95 jistě stojí za úvahu. Nabízí hodně a jeho vzhled vám rozhodně ostudu neudělá.