Panasonic GD93 - konečně už i s WAPem (recenze)

Japonský výrobce se drží tradice a stejně jako předchozí produkty obdařil i nový Panasonic GD93 miniaturními rozměry, "muší" hmotností, luxusním designem a především - přítomností WAPového prohlížeče. GD93 je tak prvním Panasonicem s WAPem. Svými dalšími funkcemi však telefon rozhodně nezůstává pozadu za žádným ze svých předchůdců. Ale nepředbíhejme a začněme nejprve tím, jak vypadá.

Design

Displej

Baterie a výdrž

Výrobce telefonů Panasonic se s obměnou vzhledu svých mobilů nikdy moc nemazlil. GD93 je však konečně přístrojem, který není po designové stránce jen další kopií předchozího modelu. Rozměry přístroje jsou 120 x 45 x 17 mm a váží pouhých 80 g. Rozměrný displej sice telefon opticky zvětšuje, ale nad tím mávnete rukou, hned jak s telefonem začnete wapovat. Barva přístroje je stříbrná a samozřejmě mu tím velmi přidává na exkluzivitě.Displej GD93 je oproti ostatním Panasonicům o něco větší, ale celkový design telefonu tím nijak netrpí. Navíc vzhledem k tomu, že přístroj disponuje WAPem, větší displej je zde naprosto na místě. Displej je šestiřádkový - čtyři řádky slouží k psaní textu s tím, že na jednu řádku napíšete až 16 znaků. Dvě poslední řádky (horní a spodní) slouží k nápovědě a informacím o stavu telefonu - nabití baterie, intenzita příjmu signálu, nastavení telefonu a tak dále.Displej je plně grafický a nechybí zde ani typická vlastnost telefonů značky Panasonic - možnost měnit podsvícení displeje - k dispozici je sedm různých barev podsvícení (světle modrá, oranžová, žlutá, fialová, zelená, tmavě modrá a bílo-fialová). Ani u GD93 však bohužel není vyřešeno nevkusně působící měnitelné osvětlení displeje versus neměnné (zelené) podsvícení klávesnice. Podsvícení displeje nelze vypnout, můžete však vypnout alespoň osvětlení klávesnice. Kontrast displeje také můžete změnit v rozsahu pěti úrovní. Telefon nabízí dvě animace - panáčka s balónky a nápis "Panasonic" - opět tedy žádná změna oproti starším modelům. Animace je možno shlédnout při zapnutí/vypnutí přístroje.Panasonic GD93 je napájen lithium-iontovou baterií o kapacitě 650 mAH. Její výdrž uvádí výrobce 170 hodin v pohotovostním režimu nebo maximálně 210 minut hovoru. V praxi nám telefon vydržel něco málo přes 100 hodin, s průměrným voláním cca 10 minut hovoru denně. Na tak malý a lehký telefon to není špatný výsledek. Nabíjení baterie je indikováno červenou diodou, která je umístěna na vrchu přístroje. Při úplném nabití dioda začne svítit zeleně.

Ovládání

Menu

Tóny

Telefonní seznam

Skupiny volajících

SMS

WAP

E-mail

Hlasový záznam

Hlasové vytáčení

Zámek klávesnice

Automatické vypnutí / zapnutí telefonu

Budík

Hands-free

Kalkulačka

Stejně jako u ostatních typů (například GD50, GD52, GD92 atd.) pohyb v menu umožňuje jediné tlačítko - tzv kurzorová klávesa (čtyřsměrová). Její nevýhoda však spočívá v tom, že je nutné tuto klávesu silněji stisknout, aby telefon reagoval.Nad alfanumerickou klávesnicí vlevo se nachází tlačítko se symbolem zeleného telefonu, sloužící k přijímání hovorů. Na opačné straně (vpravo) je umístěna klávesa se symbolem červeného telefonu. S její pomocí ukončíte hovor, vypnete a zapnete telefon. Korekční tlačítko "C" (v pravé části přístroje) smaže poslední znak v textu a při listování v menu umožňuje návrat o úroveň zpět. Při delším stisku vás vrátí do pohotovostního stavu displeje. Nad klávesou "C", přímo pod displejem, je umístěna, kterou potvrzujete položky, zobrazované nad touto klávesou na displeji (funkce potvrzovacího tlačítka OK). Zbylé dvě klávesy leží pod sebou mezi displejem a tlačítkem s ikonou zeleného telefonu. První z nich je klávesa, která umožňuje okamžitý přístup k jednomu telefonnímu číslu, jenž si nadefinujete v položce. Poslední klávesou je tlačítko pro vstup do telefonního seznamu.Stiskemvstoupíte do základního menu telefonu, ve kterém se můžete pohybovat pomocí navigační klávesy čtyřmi směry. Menu obsahuje devět ikonek, označených čísly 1-9. Struktura menu je:. Ke každé ikonce je ve spodní části displeje k dispozici textová nápověda v podobě jednoslovné nebo dvojslovné popisky. Každá položka v menu je navíc označena číslem a pokud si čísla nebo pořadí jednotlivých položek pamatujete, můžete se v menu pohybovat za pomoci alfanumerické klávesnice. Tato funkce usnadní pohyb v menu a částečně tak suplujePoložka tónů se nachází v menu. Na výběr máte celkem z 24 vyzváněcích tónů, včetně tří vlastních melodií.Dále máte možnost snižovat i zvyšovat hlasitost zvonění (v pěti úrovních), nadefinovat si rozdílné vyzvánění pro SMS, hlasová, faxová, datová volání, vypnout všechny tóny. Další vlastností, typickou pro Panasonic je možnost nahrání jakéhokoliv zvuku či hlasu (v délce 5 sekund), který lze následně použít jako upozornění na příchozí hovor. Vibrace jsou pochopitelně také již standardní funkcí a lze je nastavit dlouhým stiskem křížku v pohotovostním stavu telefonu. Stejně jako u Panasonicu GD92 však i zde musíte po aktivaci vibračního zvonění zpět do menu a nastavit hlasitost vyzvánění (pokud nechcete, aby telefon jen vibroval). Při aktivaci vibrací se totiž automaticky deaktivuje vyzvánění. Profily jako takové bohužel GD93 postrádá, můžete si zvonění pouze zapnout, vypnout a kombinovat ho s vibračním zvoněním.Do telefonního seznamu se dostanete přes menu nebo rychlým přístupem - stiskem klávesy s ikonou knihy. Kapacita seznamu telefonu je 100 míst. Ke každému telefonnímu číslu můžete navíc ještě přiřadit e-mailovou adresu. Listování seznamem provádíte kurzorovou klávesou nebo pomocí alfanumerické klávesnice. Pro provádění změn v seznamu (jako například vložení nového čísla, editace starého, vymazání čísla) musíte do seznamu vstoupit přes menu.V telefonním seznamu si můžete nadefinovat také devět skupin volajících. Jednotlivé skupiny lze libovolně přejmenovávat. Ke každé skupině si můžete kromě zvonění přiřadit také barvu podsvícení displeje a některou z 10 druhů animací (zobrazujících se při příchozím hovoru). Také si můžete navolit čísla rychlé volby. Seznam posledně volaných / přijatých / zmeškaných hovorů aktivujete stiskem zeleného telefonu. Přistroj si pamatuje posledních 10 volaných / 10 přijatých / 10 zmeškaných čísel.Přehledný a kontrastní čtyřřádkový displej umožňuje poměrně rychlé a pohodlné psaní SMS zpráv. Při stisku jednotlivých kláves jsou reakce telefonu rychlé a bezchybné.Jako stále nevyřešený nedostatek je přepínání velkých písmen na malá. Velká i malá písmena jsou zde řazena za sebou (systémem: W X Y Z w x y z), takže pokud píšete velká písmena a chcete napsat malé, musíte se k němu jednoduše prokousat. Kursorová klávesa velice usnadňuje pohyb v editoru zpráv, ve kterém se můžete pohybovat dopředu, dozadu, ale také nahoru a dolů. Součástí menujsou předdefinované šablony, kterých je celkem 10. Můžete je podle potřeby měnit. Prediktivní psaní (T9) bohužel nebylo u modelu, který jsme měli zapůjčený k testování, k dispozici, tudíž jej nemůžeme hodnotit. Jinak T9 bude patřit do standardního vybavení GD93. Bude-li v češtině, je však zatím ve hvězdách. Před odesláním SMS zprávy telefon dá na výběr, chcete-li potvrdit doručení zprávy a jakou signalizaci při doručence chcete slyšet.Panasonic GD93 se konečně může pochlubit WAPovým prohlížečem (verze 1.1). Díky rozměrnému displeji, který zobrazuje pět řádek textu, jsou informace na WAPových stránkách pohodlně čitelné i na telefonu tak malých rozměrů, jaké má právě "gédédevadesáttrojka". Kromě displeje oceníte při wapování především navigační klávesu, se kterou si bohatě vystačíte při procházení internetu. Pohybem nahoru a dolů listujete zobrazenou nabídkou, doleva se vracíte o krok zpět a pohybem doprava zvolíte vybranou položku. Zkrátka s Panasonicem GD93 se WAPuje snadno, pohodlně a rychle.Panasonic GD93 nabízí (stejně jako jeho předchůdce GD92) e-mailového klienta (POP3 / SMTP), prostřednictvím něhož můžete odesílat a vyzvedávat e-mailové zprávy ze své elektronické schránky. Přístup k e-mailu je pod položkou. Tam máte na výběr:. Kapacita telefonu je 40 e-mailových zpráv. Než však začnete pracovat s poštou, musíte v položcenastavit potřebné parametry. Zadáte údaje vašeho providera: jméno (například "Volny"), jméno účtu (Novak), SMTP server (smpt.volny.cz), POP3 server (pop3.volny.cz), POP3 účet (Novak), heslo, doručení zpráv, přístupový bod (tel. číslo, které zjistíte u svého providera, například 0603 124 670), typ okruhu (digital, analog), ID uživatele (jméno), heslo uživatele (heslo), Primární DNS (např.: 212.020.096.034), sekundární DNS (212.020.096.038). Takto zadané parametry následně uložíte a pak se již můžete vesele připojit na svou e-mailovou schránku a posílat nebo vyzvedávat zprávy.Další již známou, ale zároveň velmi užitečnou funkcí GD93 je hlasový záznamník, který umožňuje záznam hlasu v délce cca 20 sekund. Na pravém boku telefonu, v horní části, je tlačítko, při jehož stisku máte možnostnovou poznámku nebostarý záznam.Z hlasových funkcí nabízí GD93 nově také hlasové vytáčení, které umožňuje vybrat ze seznamu pět telefonních čísel a přiřadit k nim hlasové jmenovky.K hlasovému vytáčení se dostanete přes. Zde máte k nahlédnutí seznam právě aktuálních telefonních čísel s hlasovou vizitkou. V tomto seznamu lze editovat nebo mazat. Hlasový příkaz u jednotlivých čísel můžete také změnit či si jej poslechnout. K vyvolání čísla pomocí hlasu stačí v pohotovostním stavu přístroje stisknout a podržet kurzorovou klávesu (libovolný směr) a vyslovit hlasový příkaz.Klávesnice se uzamkne poměrně jednoduše. Vstoupíte do menu a potvrdíte v pořadí druhou položku -a následně "OK". Jakmile si na tento systém zvyknete, nebude vám činit žádné potíže - vždy když budete chtít zamknout klávesy, zmáčknete třikrát tlačítko pro potvrzení volby. K odemčení stisknete opět tlačítko pro potvrzení volby a následně "OK" - prodleva mezi prvním a druhým stiskem však nesmí být delší než jednu sekundu.GD93 umožňuje užitečnou funkci, kterou ocení zejména zapomnětlivci, kteří nemusejí mít telefon v pohotovosti 24 hodin denně. Můžete si nastavit automatické vypnutí a zapnutí přístroje. Tuto funkci hledejte pod položkou. S funkcí automatického vypnutí a zapnutí telefonu máte na výběr z možností - využít pouze jednou, opakovat každý den nebo zrušit. Máte-li však aktivovánu ochranu PIN kódem, telefon se vám sice automaticky zapne v požadovaný čas, ale váš PIN už musíte zadat sami.Kromě hodin máte v telefonu také budík, který umožňuje nastavit čtyři různé časy upozorňování. Stejně jako u zapnutí / vypnutí přístroje, tak i budík můžete nastavit v režimech - budit pouze jednou, denně a vypnout budík. Ke každému buzení si zvolte jakýkoliv vyzváněcí tón.Stejně jako předchůdce GD92, tak i nový Panasonic má vestavěné hands-free. Aktivuje se jednoduše. Během probíhajícího hovoru máte na displeji (v pravém dolním rohu) ikonku s možností výběru:. Potvrzením třetí položky aktivujete hlasitý odposlech. Hlasitost reprodukovaného hlasu samozřejmě v žádném případě nelze srovnávat s opravdovými hands-free sadami, ale jako dočasné náhrada hands-free sady to postačí. Reproduktor pro hlasitý odposlech je na telefonu umístěn v zadní části. Proto je vhodné při použití této funkce telefon otočit.V menuvám také může přijít vhod. Její ovládání opět velmi usnadní navigační tlačítko. Jeho pohyby do jednotlivých stran provádíte jednotlivé matematické operace (doleva - odečítání, doprava - sčítání, nahoru - násobení, dolů - dělení). Klávesa výběru slouží pro potvrzení.

Ostatní parametry

Resumé nevýhod

Mobilní telefon Panasonic GD93 je duální, lze jej používat v GSM sítích o kmitočtech 900 / 1800Mhz. Telefon dále podporuje SIM Toolkit, GSM banking, EFR a pochopitelně i datové a faxové služby (standardních 9,6 kbps). Příjem signálu je dobrý. V nabídce funkcí přístroje naleznete ještě konvertor měn a hodiny. Můžete si také vytvořit, do kterého uložíte jen vybraná telefonní čísla. Při aktivaci fixní volby budou všechna čísla (vyjma těch z fixního seznamu) blokována. Blokování různých druhů hovorů (odchozí, příchozí, mezinárodní hovory apod.) je s novým Panasonicem také možné.Panasonic GD93 má však také své mouchy. Jeho největším neduhem je určitě nízká hlasitost reproduktoru, která činí telefonování v hlučnějším prostředí téměř neuskutečnitelným. Dalším mínusem je paradoxně právě navigační tlačítko, na které je potřeba více tlačit, aby telefon zareagoval. Nedotažená je také funkce vibračního zvonění, jehož aktivováním zároveň zrušíte všechny tóny (včetně budíku). Pak je tu samozřejmě opět ona nešťastná absence IrDA portu. Takovou funkci by žádný telefon vyšší třídy dnes už rozhodně postrádat neměl.

I přes své zápory je však Panasonic GD93 velice zajímavým a šikovným mobilem. Svými funkcemi by měl uspokojit i ty náročnější uživatele mobilních aparátů. Jen škoda toho infraportu a podpory pouze standardní přenosové rychlosti dat (9,3 kbps). GD93 by se měl objevit na českém trhu začátkem letošního jara. Oficiální cena zatím bohužel není známa. Podle neoficiálních informací by se však měla pohybovat v rozmezí zhruba 13 - 15 tisíc korun.

Poznámka: Model, který jsme měli zapůjčený k testování, neměl češtinu, proto se některé naše překlady z angličtiny mohou od české verze lišit. Na našem trhu bude GD93 samozřejmě již s podporou češtiny