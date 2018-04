Panasonic GD92 - stříbrný záblesk budoucnosti (recenze)

Podobnost Panasonicu GD92 s předchozím modelem GD52 je značná. Tvrzení, že nezkušené oko tyto dva modely od sebe nerozezná, není vůbec přehnané. Nový Panasonic nedoznal oproti svému staršímu bratříčkovi žádných změn. Alespoň co se vzhledu týče.Pokud však přijde na řadu pravítko, jisté odlišnosti vyplují na hladinu. To samé můžeme říci také o softwaru. Nová GD92 je propracovanější a nabízí několik úplně nových a zajímavých funkcí. Jen pro úplnost. Námi testovaný vzorek bohužel postrádal češtinu, tudíž některé hlášky či názvy v recenzi se mohou v porovnání s českým softwarem odlišovat.

Vzhled

Není velkým tajemstvím, že si Panasonic příliš hlavu neláme s obměnou vzhledu svých telefonů. Dalo by se říci, že společnost Panasonic nechává design ve svém standardu a mění jen velikosti a software jednotlivých typů. Nový Panasonic je sice o něco málo vyšší a širší než předešlý typ, zato je o dost tenčí. Rozměry GD92 jsou 118,1 x 40,5 x 16,4 mm (rozměry GD52 - 116 x 40 x 21 mm). V čem však tato novinka strčí s přehledem do kapsy všechny předchozí modely Panasoniců a vlastně i všechny mobilní telefony vůbec, je jeho bezkonkurenční hmotnost. Panasonic GD92 totiž váží neuvěřitelných 77 g. Díky čemuž předčil o celé dva gramy i "extra-lehkou" Nokii 8210 a stal se tím nejlehčím telefonem, který v současné době na našem trhu je. Dodáván bude ve dvou barevných provedeních - modré a stříbrné.

Displej

Displej GD92 je vzhledem k rozměrům telefonu velmi dobře řešen. Také jeho velikost je slušná. Oproti předešlému typu má o jednu řádku více. Na displej můžete napsat až šestnáct znaků ve čtyřech řádcích. Kromě těchto řádků, které uvítáte zejména při psaní SMS zpráv, máte navíc k dispozici další dva řádky, plnící funkci informační (stav baterie, intenzita příjmu signálu, ikonky k nastavení a podobně). Displej je plně grafický a navíc si můžete vybrat celkem ze čtyř druhů barev podsvícení (zelené, oranžové, modré a fialové). Značně nevkusně však působí osvětlení displeje versus podsvícení klávesnice, jejíž barva se nemění. Fialový displej a zelená klávesnice totiž skutečně působí jako pěst na oko. Kontrast displeje lze také měnit, a to v rozsahu pěti úrovní. V telefonu jsou zabudovány dvě animace (panáček s balónky a "zběsilá" kombinace nápisů "Panasonic" a "GSM"), které je možno shlédnout při zapnutí/vypnutí přístroje.

Baterie a výdrž

Panasonic GD92 je dodáván s Lithium-Iontovou baterií o kapacitě 650 mAH. Její výdrž výrobce uvádí až 160 hodin v pohotovostním stavu a 210 minut hovoru. Při běžném provozu telefon vydrží zhruba tři dny. Doba nabíjení je přibližně 100 minut. Při nabíjení baterie svítí červená dioda nad displejem, která se rozsvítí zeleně, jakmile je telefon nabitý. Baterie je na zadní straně přístroje uchycena pomocí jednoduché a zároveň pevné mechanické pojistky, která baterii dobře chrání proti nechtěnému uvolnění a vypadnutí.

Ovládání

Stejně jako u ostatních typů (GD30, GD50, GD52 atd.) je hlavním ovládacím prvkem, sloužícím pro pohyb v menu tzv. "kursorová" klávesa pod displejem, která k Panasonicu neodmyslitelně patří. Slouží k pohybu v menu a nastavení hlasitosti, umožňuje pohyb do čtyř světových stran. Reakce na stisk všech kláves mají trochu zpoždění. A telefon se při rychlejším pohybu v menu občas na chvíli "kousne". Ale každý stisk "bere na vědomí", tudíž se nemůže stát, že by telefon opomněl nějaký váš příkaz a vy byste se museli vracet k předešlému kroku. Nad klasickou alfanumerickou klávesnicí vlevo se nachází klávesa se symbolem zeleného telefonku, která slouží k přijímání hovorů. Na opačné straně vpravo je klávesa se symbolem červeného telefonku pro ukončení hovoru, sloužící též zároveň pro vypnutí/zapnutí přístroje. Korekční tlačítko "C" (v pravé části přístroje) maže poslední znak v textu a při jejím stisknutí v menu se dostanete o krok zpět. Nad klávesou "C", přímo pod displejem je umístěna tzv. Klávesa výběru, která vybírá položky v poli voleb na displeji (funkce potvrzovacího tlačítka OK). Výčet ovládacích tlačítek zakončuje dvojice kláves umístěných pod sebou mezi displejem a "zeleným telefonkem". První z nich je klávesa "p", která umožňuje okamžitý přístup k jednomu telefonnímu číslu, které lze nadefinovat v položce "Osobní volba" v menu. Jinak je však zcela zbytečná a její absence by pro telefon nebyla žádnou ztrátou. Spíše naopak. Druhou klávesou je tlačítko pro okamžitý vstup do telefonního seznamu, ve kterém se stejně jako v menu pohybujete kursorovou klávesou. Pro toho, kdo si již nezvykl na ovládání "á la Panasonic", práce s menu toho mobilu může představovat značný oříšek, protože ovládacích tlačítek je na něm přeci jen více, než by bylo třeba.

Menu

Po stisku "klávesy výběru" se ocitnete v základním menu telefonu. Zobrazí se vám přehled deseti ikonek, označených čísly 0-9, ve kterých se pohybujete pomocí navigační klávesy. Ke každé ikonce se objeví jedno či dvojslovná popiska ve spodní části displeje. Každá položka v menu je navíc označena číslem a pokud si čísla nebo pořadí jednotlivých položek zapamatujete, můžete používat alfanumerickou klávesnici k pohybu v menu, místo kursového tlačítka. Stačí vždy stisknout "klávesu výběru" a číslo té či oné položky a okamžitě jste uvnitř vybrané položky.

Uzamčení klávesnice

Ochrana kláves se na první pohled může zdát složitá. Nemůžete ji nastavit jedním tlačítkem nebo kombinací několika kláves, jak je tomu u většiny telefonů. Učinit tak lze pouze v menu, a to tak, že stisknete "klávesu výběru". Výrobce naštěstí myslel i na podobné detaily, takže se vám ihned po vstupu do menu zobrazí jako aktivní právě položku pro ochrana kláves. Po dotazu zda chcete klávesnici opravdu chránit se telefon zamkne proti nežádoucímu použití. Nastavit ochranu kláves tím obnáší trojí stisknutí klávesy výběru.

Zvonění

Položka tónů se nachází v menu "Osobní volby". Máte možnost snižovat i zvyšovat hlasitost zvonění (v pěti úrovních), vypnout všechny tóny, vybrat si z 20 druhů vyzvánění, nebo si zvolit 4 libovolné druhy zvonění. Novinkou na tomto telefonu je "Melody composer", který umožňuje vytvořit si a uložit vlastní skladbu. Stejně tak si můžete nahrát jakýkoliv zvuk či hlas. Pokud tak učiníte a nahrajete si libovolnou "hlášku" (např. "Hovor", nebo "Zvedni mě!"), bude vás telefon upozorňovat na příchozí hovor místo nastavenou melodií, hlasovým upozorňováním. Hlasové vyzvánění můžete nahrávat maximálně 5 vteřin a doporučujeme nahrávání hlasu do zadního reproduktoru , který je pro tuto funkci citlivější. Samozřejmostí je možnost zvolit si jiný druh zvonění pro příchozí hovory, SMS, faxová a datová volání nebo si nastavit vibrace. Ty mohou být souvislé nebo přerušované. Vlastní vibrační vyzvánění lze nastavit pouze dlouhým stiskem křížku v pohotovostním stavu telefonu. Pokud tak učiníte a zároveň nastavíte hlasitost vyzvánění, telefon bude vibrovat a současně vyzvánět. Vibrační vyzvánění však zdaleka není dotaženo do konce. Pokud totiž nastavíte (delším stisknutím křížku) vibrace, automaticky se vám vypnou veškeré tóny. Když tedy chcete "vibrovat" a zároveň "zvonit", musíte se pracně prokousat přes menu až k vyzvánění, které je nutné opětovně aktivovat. Velmi to zdržuje, ale nebojte se. Pravděpodobnost, že na to stejně zapomenete je beztak velmi vysoká (alespoň u mne).

Telefonní seznam

Kapacita telefonního seznamu je 100 míst. Pro rychlý přístup do seznamu, stačí stisknout klávesu s ikonkou knížečky a jste uvnitř. Pak už pouze listujete v seznamu buďto pomocí kurzorové klávesy, nebo alfanumerické klávesnice. Pro provádění různých změn v seznamu, jako je například vložení nového čísla, editace starého, vymazání čísla, musíte do seznamu vstoupit přes menu. Kromě klasických funkcí, které seznam nabízí, si můžete například také navolit až devět skupin volajících, nebo si nadefinovat čísla rychlé volby. Zajímavostí u skupin volajících je to, že si můžete nejen nastavit libovolný druh vyzvánění pro tu a tu skupinu, ale také si můžete vybrat jeden ze čtyř druhů podsvícení. Takže jste poté upozorněni na hovor od různých osob rozdílným podsvícením displeje. K jednotlivým skupinám také lze přiřadit loga skupin volajících. Těch je v telefonu uloženo deset. Seznam posledních aktuálních telefonních čísel aktivuje stisk zeleného telefonku a je rozlišen do tří skupin, poslední volané / zodpovězené / zmeškané (10/10/10). Takto vyvolaná čísla lze dále zobrazit, volat zpět nebo smazat.

SMS

Psaní krátkých textových zpráv na Panasonicu GD92 je poměrně jednoduchou a příjemnou záležitostí. Především díky čtyřřádkovému displeji a dobrému ovládání kláves, které jsou snadno stlačitelné a dostatečně velké, se není třeba zdržovat vracením zpět v textu a opravovat vzniklé chyby nebo doplňovat nezaznamenaná písmena. Pouze přepínání velkých písmen na malá je trochu krkolomné. Velká i malá písmena jsou zde totiž uložena v řadě za sebou (například "A B C a b c"), takže chcete-li napsat malé "b", je třeba se k němu "promačkat". Kromě klasického psaní zpráv tu najdeme i deset přednastavených šablon ("Zavolejte mi... Zavolám později... Dobrou noc...", ap.), které je samozřejmě možné doplnit nebo zkrátit. Zajímavě je u Panasonicu řešeno přepínání různých textových režimů. Panasonic GD92 již má implementován slovník T9. Výhodou tohoto telefonu je možnost přepínání textového režimu přímo v poli pro psaní krátkých textových zpráv. Stačí stisknout klávesu s ikonou knížky a můžete vybírat mezi režimem Normálním, Řeckým, Rozšířeným, Číselným a T9 (zatím bohužel stále bez češtiny). Zajímavostí v režimu zpráv je kursorová klávesa, která umožní nejen pohyb kursoru doleva a doprava ale také nahoru a dolů. Pokud se tedy chcete vrátit v SMS zprávě i o několik slov zpět, díky této klávese je to oproti jiným typům telefonů o poznání rychlejší. Pokud stisknete korekční klávesu "C", smaže vám poslední napsaný znak. Pokud ji však stisknete a podržíte, smaže vám celý řádek. Položka Zprávy v menu obsahuje seznam přijatých a odeslaných zpráv, kolonku pro psaní zpráv, informaci o kapacitě SMS schránky, parametry a "broadcasts" (neboli vysílání v jednotlivých buňkách). Před odesláním SMS zprávy se telefon zeptá, zda chcete potvrdit doručení zprávy a následně jakou signalizaci při doručence chcete slyšet. Výhoda spočívá v možnosti individuálního nastavení signalizace v závislosti na situaci, v níž se zrovna nacházíte.

POP3 poštovní klient

Panasonic GD92 nabízí jedinečnou funkci. Můžete si prostřednictvím instalovaného tzv. "POP3 klienta", odesílat či vyzvedávat e-mailové zprávy ze své e-mailové schránky. Přístup k e-mailu je pod položkou "Zprávy" - "E-mail". Tam máte na výběr: "Přijaté zprávy", "Odchozí zprávy", "Vytvořit novou", "Poslat / přijmout zprávu", "Přehled" a "Parametry". Jako první samozřejmě musíte nastavit parametry, kam zadáte údaje vašeho providera: jméno providera (například "Volny"), jméno účtu (Novak), SMTP server (smpt.volny.cz), POP3 server (pop3.volny.cz), POP3 účet (Novak), heslo ("blabla"), doručení zpráv, přístupový bod (tel. číslo, které zjistíte u svého providera, například 0603 124 670), typ okruhu (digital, analog), ID uživatele (jméno), heslo uživatele (heslo), Primární DNS (např.: 212.020.096.034), sekundární DNS (212.020.096.038). Takto zadané parametry následně uložíte a pak se již můžete vesele připojit na svou e-mailovou schránku a posílat nebo vyzvedávat zprávy, kdykoliv a kdekoliv. Kapacita POP3 klienta telefonu je 40 zpráv.

Hlasový záznam

GD92 také disponuje hlasovým záznamníkem, který umožňuje záznam hlasu v délce 10 sekund. Pravda, žádný velký zázrak to není, ale potřebujete-li si například rychle zaznamenat telefonní číslo a nemáte po ruce tužku, je to věc k nezaplacení. Na pravém boku telefonu, v horní části je tlačítko "Memo", při jejímž stisku máte možnost "Nahrávat" nebo "Přehrát". Stačí si tedy jen vybrat.

Automatické "On / Off" a Budík

Pro úsporu baterie umožňuje telefon užitečnou a stále více rozšířenou funkci - automatické vypnutí / zapnutí přístroje. Přičemž si můžete zvolit, chcete-li tuto funkci využít pouze jednou nebo opakovat každý den. Výhoda spočívá v tom, že se nemusíte každý večer a ráno starat o to, abyste nezapomněli vypnout a zapnout mobil. Telefon na to pamatuje za vás. Nevýhoda je v tom, máte-li aktivovánu ochranu PIN, při automatickém zapnutí za vás telefon vložení PINu nevyřeší. To je pouze na vás.

Budík nabízí příjemnou funkci. Lze totiž nastavit až čtyři různé časy upozorňování, přičemž si můžete vybrat, chcete-li být "probuzeni" pouze jednou nebo opakovat periodu buzení denně. Telefon nabízí ke každému údaji individuální vyzváněcí tón. Pokud však máte telefon zapnutý v režimu vibrací, tak přestože jsou nastaveny tóny, telefon namísto zvukového signalizování v daný čas začne vibrovat, což vás asi jen stěží vzbudí.

Hands-free

Zajímavou funkcí je vestavěné hands-free. Při hovoru se na displeji objeví ikonka s možností výběru "Menu", "Hold" a "H-zap". Aktivací posledně jmenované položky se automaticky zapne hlasitý odposlech. Přenos hlasu se zdá být oproti předchozímu typu GD52 výraznější a ostřejší. Klasickou hands-free sadu to sice v žádném případě nenahradí, ale jako dočasné nouzové řešení to postačí. Reproduktor pro hands-free je na telefonu umístěn opět v zadní horní části, tudíž abyste opravdu dobře slyšeli, nejlépe je telefon otočit "zády" k vám.

Animace

S animacemi se nesetkáváme u Panasonicu poprvé. Animace, včetně obrázků na místo loga jsou naprosto věrné kopie předchozího typu GD52. Malá změna by v tomto případě rozhodně neškodila. Nabídka ze dvou témat, které máte k dispozici, je označena čísly 1 a 2. Pod číslem jedna najdeme již známého panáčka s nafukovacími balóny, který při zapnutí / vypnutí telefonu odlétá kamsi do ztracena. A při vypnutí telefonu mu balónky popraskají a on chudák dopadne tvrdě "na dlažbu", což již ovšem (bohužel) není vidět. S tímto nastavením souvisí zřejmě animace pošťáka, odnášejícího dopis z chlapcovy ruky souběžně s odesíláním textové zprávy. Druhou animací je prudká, prolínající se směs loga Panasonic a nápisu GSM. Při odesílání SMS se opět dočkáme digitálního obrazového projevu v podobě papouška, odlétajícího s dopisem mimo displej. Bohužel je opět velmi nenápadný a téměř neviditelný. V případě, že si na přístroji nenastavíte čas, ale nastavíte animaci, jako logo se na displeji zobrazí u tématu "1" chlapec s balóny a u tématu "2" papoušek.

Naštěstí se však obě animace, včetně loga papouška a panáčka s balónky dají vypnout. Na každém telefonu nalezneme alespoň jednu funkci, která je naprosto na nic. U GD92 jsou onou funkcí právě animace, včetně log.

Ostatní parametry

Mobilní telefon Panasonic GD92 je duální, lze jej tedy použít v GSM sítích o kmitočtech 900/1800Mhz. Podporuje službu SIM Toolkit, GSM banking, ale podpora technologie WAP (Wireless Application Protocol) i u tohoto modelu opět chybí. Příjem signálu je velmi dobrý. Ovšem reproduktor (sluchátko) a tedy kvalita a především hlasitost jím přenášeného hlasu, za všemi ostatními parametry telefonu značně pokulhává.

Z ostatních funkcí ještě pro úplnost jmenujme standardní služby, jako například CLIP/CLIR (zamezení identifikace volajícího), jazyk, kalkulačka, DTMF tóny, podpora datových a faxových přenosů nebo blokování hovorů. Odhad ceny hovoru (AoC) je v poslední době stále populárnější funkcí mobilních telefonů. Přibližné odhady ceny hovorů najdeme i v GD92.

Budoucnost

Tento telefon je názorným příkladem toho, jak daleko se dá zajít v miniaturizaci mobilů. A svým způsobem dává svými rozměry a designem tak trochu tušit, jakým směrem by se mobily v budoucnosti mohly začít ubírat. Zároveň však udává jakousi pomyslnou hranici, kterou už by výrobci mobilních telefonů rozhodně neměli v rozměrech svých výrobků překračovat.

Největšími přednostmi nového Panasonicu jsou jeho rozměry a především hmotnost, v kombinaci s dobrou výdrží. Dále je to povedený design a spousta užitečných funkcí. Nevýhodou je především složitější ovládání a nepřehledné menu. Nový GD92 by také mohl disponovat infraportem a podporovat technologii WAP. Ale to už bysme možná chtěli až příliš. Poslední slovo bude mít samozřejmě cena, kterou se nám zatím bohužel nepodařilo zjistit. Ale vzhledem k zařazení telefonu do vyšších sfér střední třídy se tohoto "hezouna" v předplacených sadách rozhodně nedočkáme. Nicméně tento model má výbornou vizáž a dostatečně chytrý mozek na to, aby si získal srdce nejednoho movitějšího zákazníka.